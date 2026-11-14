La Auchan, precomanzi online până pe 17 noiembrie carnea de porc pentru sărbători și o ridici mai târziu din magazin

Auchan vine în întâmpinarea clienților care își doresc să planifice din timp pregătirile pentru sărbătorile de iarnă și introduce, în cadrul ediției Black Friday din acest an, posibilitatea de a precomanda online carnea de porc pentru preparatele tradiționale de Crăciun: www.auchan.ro/precomanda-carcasa-de-porc.

Astfel, până pe 17 noiembrie 2026, aceștia pot precomanda, exclusiv pe auchan.ro, semicarcasa de porc sfertuită Comtim, de aproximativ 40 kg, provenită de la porci născuți și crescuți în România. Ridicarea comenzilor se realizează în perioada 11 noiembrie – 11 decembrie 2026, din zona Click & Collect a magazinului selectat. În plus, de Black Friday, semicarcasa de porc sfertuită are prețul special de 14,59 lei/kg.

Carne de porc românească, pentru preparate tradiționale

Semicarcasa de porc Comtim este împărțită în trei pachete, pentru o organizare mai ușoară a preparatelor de sărbători:

Mijloc de porc cu mușchiuleț – aproximativ 15 kg: include mușchiuleț, fleică, carne cu os, slănină și șorici.

include mușchiuleț, fleică, carne cu os, slănină și șorici. Sfert anterior de porc – aproximativ 12 kg: conține spată cu os, ceafă cu os, rasol, slănină și șorici.

conține spată cu os, ceafă cu os, rasol, slănină și șorici. Pulpă de porc cu os – aproximativ 13 kg: include pulpă cu os, rasol, coadă, slănină și șorici.

Cum funcționează precomanda?

Procesul este simplu și se realizează exclusiv online, pe auchan.ro. Clienții pot plasa precomanda până pe 17 noiembrie 2026, selectând magazinul Auchan din care doresc să ridice produsul, precum și data și intervalul orar disponibile.

Comenzile se pot ridica între 11 noiembrie – 11 decembrie 2026, din zona Click & Collect a magazinului selectat. Plata se efectuează exclusiv online, cu cardul, la plasarea precomenzii, iar coșul de cumpărături trebuie să conțină doar semicarcasa de porc, fără alte produse.

Prin acest serviciu, Auchan oferă clienților o soluție practică pentru a-și organiza din timp cumpărăturile și pregătirile pentru Crăciun.

În plus, ediția Black Friday din acest an aduce numeroase produse de sezon în oferta Auchan, astfel încât clienții să poată începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă din timp.

Mai multe informații despre produs, condițiile de precomandă și ridicare sunt disponibile pe www.auchan.ro/precomanda-carcasa-de-porc.