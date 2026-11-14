Primăria București anunță restructurări și reduceri de cheltuieli după „dezastrul” găsit la STB: se taie 919 posturi și se emit 796 de preavize

919 posturi vacante desființate, preavize pentru alte 796 și reduceri ale beneficiilor salariale. Primăria București anunță primele schimbări majore la STB, companie descrisă de municipalitate drept un „dezastru”.

Madalina Bahrim
Primăria București anunță restructurări și reduceri de cheltuieli după „dezastrul” găsit la STB: se taie 919 posturi și se emit 796 de preavize

Sursă foto: News.ro

919 posturi vacante desființate, preavize pentru alte 796 și reduceri ale beneficiilor salariale. Primăria București anunță primele schimbări majore la STB, companie descrisă de municipalitate drept un „dezastru”.

Primăria București a anunțat vineri seară primele măsuri de reorganizare a Societății de Transport București (STB), după ce a descris situația găsită în companie drept un „dezastru”. Planul prezentat de municipalitate vizează în principal reducerea cheltuielilor de personal, dar include și controlul consumului de combustibil, renegocierea contractului colectiv de muncă, extinderea rețelei de vânzare a biletelor și folosirea mai eficientă a atelierelor proprii pentru reparații.

Cea mai amplă schimbare privește structura de personal, unde administratorul judiciar Remus Borza a anunțat desființarea a 919 posturi vacante și emiterea de preavize pentru alte 796 de posturi ocupate.

Potrivit Primăriei, sunt vizați angajați cu abateri disciplinare, persoane depistate sub influența alcoolului, cercetate pentru furt de combustibil sau care au avut probleme cu legea.

Reorganizarea a dus și la eliminarea a 44 de funcții de conducere din cele 163 existente, iar organigrama STB urmează să fie redusă cu 1.709 posturi. Obiectivul anunțat de municipalitate pentru termen mediu este ca societatea să ajungă la aproximativ 7.000 de angajați.

STB va controla electronic kilometrii parcurși și consumul de combustibil

Primăria introduce foaia de parcurs electronică, prin care datele transmise de vehicule vor permite urmărirea numărului de kilometri parcurși și a cantității de combustibil consumate. Municipalitatea susține că sistemul va elimina diferențele dintre evidențe și va ajuta la reducerea pierderilor.

Amintim că, tot vineri, în cadrul unei conferințe de presă, administratorul judiciar al STB, Remus Borza, a estimat că diferențele dintre consumul de motorină înregistrat de sistemele de monitorizare și cel trecut în foile de parcurs produc o pagubă de aproximativ 6 milioane de euro anual.

„Avem vreo cinci aplicaţii care monitorizează simultan consumul de carburant şi care spun că, într-un an, consumul mediu este de 23.000 de tone de motorină.

Pe foile de parcurs adunate: 26.000 de tone. Rezultă o diferenţă de 3.000 de tone. Înmulţit cu doi euro litrul, rezultă o pagubă de 6 milioane de euro.

Cam aici e dimensiunea furtului de motorină în STB.

[…] De luni, va fi operaţională, pe toată flota, foaia de parcurs electronică generată automat, în timp real, de către un soft”, a declarat Remus Borza.

Compania va extinde și modalitățile prin care călătorii pot cumpăra titluri de transport, prin parteneriate cu Meridian Taxi și Selpay, iar de la 1 decembrie biletele și abonamentele vor putea fi achiziționate și de la cele 300 de parcometre ale Companiei Municipale Parking.

Sporurile au fost reduse de la 36 la 32 de tipuri, iar salariile compensatorii vor scădea

Renegocierea contractului colectiv de muncă a dus deja la reducerea numărului de tipuri de sporuri de la 36 la 32, iar Primăria anunță că au fost eliminate și beneficii pe care le consideră nejustificate din punct de vedere economic.

Se modifică și compensațiile acordate angajaților la plecarea din companie: dacă până acum contractul prevedea echivalentul a 16-20 de salarii, în funcție de situație, acestea vor fi reduse la 2-4 salarii, în funcție de vechimea angajatului.

STB are contracte de reparații cu 21 de firme, iar Primăria vrea să folosească mai mult atelierele proprii

O altă direcție a reorganizării este creșterea capacității STB de a-și repara singură vehiculele, pentru a reduce dependența de firmele private, în condițiile în care, în prezent, societatea are contracte cu 21 de companii pentru lucrările de reparații, iar municipalitatea spune că atelierele proprii trebuie folosite mai eficient.

Primăria susține că reorganizarea va include și structurile de personal supradimensionate, cheltuielile nejustificate, contractele ineficiente și activitățile care generează pierderi.

Pe de altă parte, propunerile privind reorganizarea transportului de noapte nu au fost încă adoptate, ci se află în continuare în analiză, a precizat municipalitatea.

Ciprian Ciucu spune că insolvența STB nu va afecta transportul public

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că situația financiară a STB, acumulată de-a lungul mai multor ani, este „foarte, foarte proastă”, iar administratorul judiciar va încerca să scoată compania din situația care o poate duce la faliment în următorii ani.

Edilul a dat asigurări că intrarea în insolvență nu va afecta transportul public, care va funcționa în aceiași parametri ca în prezent și s-ar putea chiar îmbunătăți odată cu eficientizarea activității companiei.

Află și 484 de ani de concedii medicale la STB. Administratorul judiciar acuză că unii se îmbolnăveau lunea, dar munceau la privat, duceau turiști în Grecia și Turcia

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