VIDEO Un Airbus cu pasageri la bord a lovit pista de două ori la aterizarea pe Heathrow. Piloții au întrerupt manevra și au urcat din nou în aer

Aeronava, înmatriculată G-TNEB, opera zborul BA431 de la Amsterdam și se apropia de pista 27L când partea din spate a fuselajului a atins suprafața pistei de două ori. Incidentul, cunoscut în aviație drept tailstrike, a fost surprins de camerele de supraveghere ale aeroportului.

După cele două lovituri, piloții au renunțat la aterizare și au executat o manevră de tip go-around, prin care avionul a câștigat din nou altitudine înainte de a reveni la aeroport. La a doua încercare, aeronava a aterizat fără alte incidente, iar pasagerii au coborât în mod normal. Nu au fost raportate persoane rănite.

British Airways a retras temporar avionul din serviciu pentru verificări

Compania a scos temporar aeronava din serviciul comercial pentru inspecții tehnice, în timp ce autoritățile britanice au început investigarea incidentului.

Potrivit publicației germane FOCUS, ancheta este derulată de Air Accidents Investigation Branch (AAIB), instituția britanică responsabilă de investigarea accidentelor și incidentelor aviatice.

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Un incident similar s-a petrecut în septembrie

Un caz asemănător a avut loc pe aeroportul Heathrow pe 19 septembrie 2026, când un Airbus A320 Neo al companiei Austrian Airlines, înmatriculat OE-LZN, a lovit pista cu partea din spate a fuselajului în timpul aterizării. De această dată, avariile au fost semnificative și au necesitat înlocuirea unor secțiuni din învelișul exterior al fuselajului.

Avionul a beneficiat reparații provizorii la Londra, după care a fost mutat la Budapesta pentru lucrări suplimentare asupra structurii și verificări tehnice, revenind în cele din urmă în serviciul comercial după aproximativ opt săptămâni.

Airbusul A321 Neo a fost construit în 2023, însă amploarea eventualelor avarii nu este deocamdată cunoscută. În mod obișnuit, o astfel de lovitură cu partea din spate a fuselajului poate provoca deteriorări structurale în zona inferioară a aeronavei, iar gravitatea acestora depinde de forța impactului.