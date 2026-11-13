România, a doua țară din UE cu cea mai mare creștere economică, după Irlanda. Ce arată datele Eurostat

PIB-ul României a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior

Datele Eurostat arată că România și Irlanda au avut cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu perioada aprilie-iunie.

Avansul de 2,1% raportat de România a fost de peste patru ori mai mare decât creșterea de 0,5% înregistrată la nivelul UE și de 0,4% din zona euro.

Ritmul de creștere a economiei europene a încetinit față de trimestrul al doilea, când PIB-ul se majorase cu 0,7% în Uniunea Europeană și cu 0,6% în zona euro.

Noile estimări indică, așadar, o creștere mai modestă în ansamblul blocului comunitar, în timp ce România s-a situat printre statele cu cele mai bune rezultate trimestriale.

Creșterea anuală a României a fost de numai 0,3%

Comparația cu trimestrul al treilea din 2025 arată însă o evoluție mult mai slabă a economiei românești. PIB-ul României a crescut cu 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce economia Uniunii Europene a avansat cu 1,5%, iar cea a zonei euro cu 1,3%.

Polonia și Irlanda au înregistrat cele mai mari creșteri anuale, de 3,6%, în timp ce România s-a numărat printre țările cu cele mai reduse avansuri.

În trimestrul al doilea din 2026, creșterea anuală fusese de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro, ceea ce înseamnă că ritmul s-a accelerat ușor în ambele cazuri în trimestrul următor.

INS confirmă creșterea trimestrială de 2,1%, dar indică un avans anual diferit pe seria brută

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică arată că PIB-ul României a crescut în trimestrul al treilea din 2026 cu 2,1% față de trimestrul al doilea, în termeni reali, rezultat identic cu cel raportat de Eurostat pentru comparația trimestrială.

Pentru evoluția față de aceeași perioadă din 2025, INS a comunicat o creștere de 0,1% pe seria brută și de 0,3% pe seria ajustată sezonier. Valoarea de 0,3% coincide cu avansul anual prezentat de Eurostat.

Datele INS arată însă că rezultatul pozitiv din trimestrul al treilea nu a compensat evoluția slabă din primele luni ale anului. În primele nouă luni din 2026, PIB-ul a scăzut cu 0,3% față de perioada similară din 2025, pe seria brută, și cu 1% pe seria ajustată sezonier.