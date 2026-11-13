PSD pierde un deputat din cauza reformei administrative. „Mă declar dizident pentru Maramureș”

Deputatul spune că planul discutat ar putea duce la dispariția județului Maramureș

Într-o postare pe Facebook, Lucian Morar a criticat scenariul de reorganizare administrativă prezentat în spațiul public, potrivit căruia Maramureșul ar urma să fie contopit cu regiunea Cluj. El a susținut că o asemenea schimbare ar afecta statutul administrativ al județului și a anunțat că se va opune ferm.

„NU voi fi niciodată de acord cu dispariția județului Maramureș din punct de vedere administrativ! În ultimele zile, agenda publică din România, este dominată cu tema reorganizării administrative a țării. În cadrul acestui plan de reorganizare administrativă prezentat în spațiul public, se discută de dispariția județului Maramureș și contopirea acestuia în regiunea Cluj. Vreau să fie foarte clar: NU voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan și mă voi opune cu fermitate! Înaintașii noștri au luptat pentru ca acest ținut, Maramureșul, să-și păstreze identitatea și statutul administrativ. Din păcate, se pare că decidenții politici de la București sau Bruxelles ai partidelor politice nu țin cont de istoria, tradițiile și voința oamenilor acestui județ. Ceea ce este mai surprinzător pentru mine dar cred că și pentru dumneavoastră, dragi maramureșeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai județului nostru. Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureșeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naționale ale partidelor din care fac parte. Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureș! Pentru că Maramureșul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiție și apartenență, iar pentru aceasta merită să luptăm!”, a scris deputatul pe Facebook.

Morar a criticat și lipsa de reacție a politicienilor de prim rang din Maramureș, despre care spune că evită să se pronunțe de teama de a nu deranja conducerile naționale ale partidelor. El a afirmat că nu vrea să facă parte din acest grup și că demisia din PSD este semnalul prin care își exprimă opoziția față de planul de reorganizare despre care vorbește.

Morar a confirmat, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, că și-a dat demisia din PSD, deși nu și-ar fi dorit să plece din partid.

„Eu nu mi-am dorit să plec din PSD, dar trebuie cineva să dea un semnal de alarmă”, a declarat deputatul.

Dragoș Benea spune că peste 55% dintre orașe nu mai ating pragul de 10.000 de locuitori

Reacția deputatului vine după ce europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul partidului pentru reforma administrativ-teritorială, a prezentat câteva dintre schimbările luate în calcul, cum ar fi faptul că reorganizarea ar putea duce la comasarea unor orașe care nu mai îndeplinesc criteriul legal de 10.000 de locuitori, dar că satele nu își vor schimba denumirea, însă comunele ar putea fi reorganizate.

„E posibil. Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona”, a declarat Dragoș Benea.

Partidul Social Democrat (PSD) pregătește cea mai amplă reorganizare administrativ-teritorială a României din 1968 încoace, un proiect radical care vizează reducerea numărului de județe de la 41 la 15, comasarea comunelor mici și retrogradarea a aproape 150 de orașe la statutul de comună.

Inițiativa, ce ar urma să fie adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului în primăvara anului 2027, a stârnit o reacție vehementă din partea Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), care avertizează că va susține o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Luca Niculescu dacă proiectul va fi impus fără o dezbatere reală.