3.000 de tone de motorină, de 6 milioane de euro, furate la STB. „De luni, le facem foi de parcurs electronice”

Potrivit calculelor prezentate de administratorul judiciar, cele cinci aplicații care monitorizează consumul de carburant indică o medie anuală de 23.000 de tone de motorină, în timp ce foile de parcurs centralizate arată 26.000 de tone. Diferența este de 3.000 de tone, pe care Borza o asociază unui prejudiciu de 6 milioane de euro.

„Avem vreo cinci aplicaţii care monitorizează simultan consumul de carburant şi care spun că, într-un an, consumul mediu este de 23.000 de tone de motorină. Pe foile de parcurs adunate: 26.000 de tone. Rezultă o diferenţă de 3.000 de tone. Înmulţit cu doi euro litrul, rezultă o pagubă de 6 milioane de euro. Cam aici e dimensiunea furtului de motorină în STB. […] De luni, va fi operaţională, pe toată flota, foaia de parcurs electronică generată automat, în timp real, de către un soft”, a declarat Remus Borza.

Foile de parcurs indică anual cu 5 milioane de kilometri mai mult decât înregistrează bordurile vehiculelor

Administratorul judiciar susține că diferențele dintre evidențele manuale și cele electronice nu se limitează la consumul de motorină. STB ar fi cumpărat 55 de softuri și aplicații, în valoare de peste 40 de milioane de euro, însă numai aproximativ jumătate dintre acestea ar fi funcționale. Borza a criticat modul în care au fost făcute aceste achiziții și a explicat cum sunt completate în prezent foile de parcurs și ce diferențe apar la kilometraj.

„Restul au fost achiziţionate ca să trăiască nişte firme prietene şi nişte domni directori de la STB. Foile de parcurs se scriu cu mâna de către conducătorii auto. Foaia de parcurs e un fel de jurnal de bord, care arată: când intri în cursă, când ajungi la cap de linie, câte curse ai într-o zi, numărul de kilometri, eventuale alarme de la instrumentarul de bord. Pe foile acestea manuale, am avut o diferenţă medie anuală de vreo 5 milioane de kilometri în plus faţă de kilometrajul contorizat de instrumentarul de bord. Adică instrumentarul de bord spune că, într-un an, realizăm în medie 50 de milioane de kilometri. De pe foile de parcurs adunate sunt 55 de milioane. De ce oare? Ca să putem justifica ulterior diferenţa pe combustibil”, a spus Remus Borza.

Noile documente electronice ar urma să înlocuiască foile completate manual de șoferi și să permită verificarea automată a curselor și a kilometrilor parcurși. În acest fel, conducerea STB va putea compara datele înregistrate de program cu cele privind consumul de carburant.

STB plătește 40 de lei pe oră pentru un agent de pază, iar Borza vrea să denunțe contractul

Administratorul judiciar intenționează să denunțe contractul cu firma care asigură paza STB, invocând atât costurile ridicate, cât și faptul că serviciile nu ar fi împiedicat furturile de combustibil. Compania plătește 2,7 milioane de lei pentru acest contract, iar tariful pentru un agent ajunge la 40 de lei pe oră, față de 31-32 de lei, cât ar fi prețul practicat pe piață, potrivit lui Borza.

Acesta a legat decizia de anchetele privind furturile de motorină, amintind că pe 5 mai polițiștii și trupele speciale au descins într-un dosar în care au fost implicați 20 de conducători auto și doi agenți de pază.

„Avem mai mulţi conducători auto certaţi cu legea. Cercetaţi penal, cu măsuri preventive, pentru furt de combustibil. Pe 5 mai au descins poliţia, mascaţii. 20 de conducători auto, inclusiv doi paznici – pentru că noi plătim 2,7 milioane de lei la o firmă de pază, ca oamenii lor să ţină de şase la hoţii noştri. Sigur că o să denunţ contractul şi firmei de pază, luni, pentru că am ajuns la un preţ aberant de 40 de lei ora/agent, câtă vreme toată piaţa e la 31-32 de lei ora/agent”, a declarat Remus Borza.

Administratorul judiciar a mai afirmat că, în urmă cu două săptămâni, alți zece șoferi STB au fost prinși în flagrant la autobaza Ferentari. Acuzațiile privind furturile de motorină și activitatea angajaților aflați în concediu medical au fost prezentate de Borza în conferința de presă de vineri.

Dincolo de aceste aspecte, administratorul judiciar a mai dezvăluit și că aproape jumătate dintre angajații STB sunt rude. Ar fi vorba despre aproximativ 5.000 de angajați.

Potrivit acestuia, există peste 30 de familii care au fiecare mai mult de zece membri angajați în companie. Într-un singur caz, numărul acestora ajunge la 20.