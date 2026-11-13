Aproape 5.000 de angajați sunt rude la STB. Remus Borza: STB e o societate de familie

Aproape jumătate dintre angajații STB sunt rude, a declarat vineri administratorul judiciar al companiei, Remus Borza. Acesta a precizat că 4.876 de salariați au legături de rudenie, iar unii șoferi ajung să câștige până la 30.000 de lei brut pe lună, datorită sporurilor. În contextul insolvenței, compania a început un amplu proces de restructurare, care vizează atât reducerea personalului, cât și a cheltuielilor salariale.

Remus Borza a prezentat, într-o conferință de presă, situația financiară a companiei și problemele identificate în urma analizei activității STB. Potrivit acestuia, societatea a înregistrat, în primele zece luni ale anului, venituri de 1,2 miliarde de lei și pierderi de 767 de milioane de lei.

Cheltuielile cu salariile au ajuns la 1,01 miliarde de lei. Administratorul judiciar susține că acestea reprezintă 81% din veniturile companiei.

Peste 30 de familii au mai mult de zece membri angajați la STB

Remus Borza a atras atenția asupra numărului mare de angajați care au legături de rudenie. Potrivit acestuia, există peste 30 de familii care au fiecare mai mult de zece membri angajați în companie. Într-un singur caz, numărul acestora ajunge la 20.

„N-aş vrea să spun o societate a clanurilor, că iarăşi o să fiu interpretat. 4.876 de salariaţi sunt rude, dintre care vreo 1.400 soţi şi soţie (..) Sunt câteva familii, sunt mult mai multe, peste 30 de familii, fiecare familie are peste 10 membri angajaţi ai STB, avem un fruntaş la capitolul ăsta, familia, i-am pus doar iniţiala, R, cu 20 de salariaţi”, a afirmat Borza.

Administratorul judiciar a explicat că, la momentul preluării companiei, negocierile pentru contractul colectiv de muncă erau deja în desfășurare. Acestea au continuat cu sindicatul reprezentativ, care are peste 8.000 de membri. La acel moment, STB avea 10.137 de posturi, iar fondul de salarii ajungea la 106 milioane de lei lunar.

Șoferi cu salarii brute de 30.000 de lei. Spor pentru verificarea roților și a oglinzilor

Salariul mediu brut în cadrul STB este de 10.700 de lei, potrivit datelor prezentate de Remus Borza. Angajații beneficiau de 36 de tipuri de sporuri, iar în urma renegocierii contractului colectiv de muncă au rămas 32. Reducerea numărului de sporuri ar urma să aducă economii de 25 de milioane de lei. Alte 32 de milioane de lei ar urma să fie economisite prin diminuarea salariilor compensatorii. Acestea au fost reduse de la 16-20 de salarii la două-patru, în funcție de vechime.

Unul dintre sporurile eliminate integral este cel acordat șoferilor pentru verificarea vehiculelor înainte de intrarea în traseu. Borza susține că societatea plătea două milioane de lei lunar pentru aceste activități.

„Conducătorii auto (..) au foarte multe sporuri, aceste sporuri înseamnă peste 60% din total venit salarial, cu alte cuvinte salariul de încadrare reprezintă mai puţin de 40% şi toate aceste sporuri adunate fac că anumite luni, anumiţi şoferi să aibă salarii brute de peste 25, chiar 30 de mii de lei”, a declarat administratorul judiciar.

Acesta consideră că unele dintre sporuri sunt acordate pentru activități care fac parte din obligațiile obișnuite ale șoferilor.

„Acesta este un spor artificial, ca multe alte sporuri, care constă în inspecţia fizică a vehiculului, dacă mai are roţi, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact. Uite cum dădeam 2 milioane de lei pe lună, pe nişte obligaţii, până la urmă, cât se poate de fireşti, şi noi când ieşim dimineaţa de acasă, ne uităm dacă mai avem cauciucuri, dacă mai avem ştergătoare, dacă mai avem oglinzi”, a mai spus Borza.

Restructurări la STB. Aproape 800 de angajați au primit preavize

Remus Borza a indicat contractul colectiv de muncă drept principala cauză a insolvenței STB, din cauza ponderii ridicate a cheltuielilor salariale în veniturile companiei.

„Am constatat o schemă supra-dimensionată şi supra-remunerată de personal. STB poate să funcţioneze mult mai bine, mai eficient, cu o atitudine mult mai cuvincioasă faţă de călători şi cu mai puţin personal”, a spus Borza.

În cadrul reorganizării, compania a desființat 919 posturi vacante. Totodată, pentru alte 796 de posturi ocupate au fost emise preavize. Restructurările au vizat și conducerea societății. Din cele 163 de funcții de conducere, 44 au fost eliminate. Borza a anunțat că o nouă etapă de reorganizare ar putea avea loc în ianuarie sau februarie 2027. Obiectivul este reducerea la jumătate a numărului de directori.

De asemenea, a fost desființat întregul compartiment al consilierilor generali. După reorganizare, STB ar urma să rămână cu 8.428 de posturi, potrivit administratorului judiciar.

În ciuda dificultăților financiare, Remus Borza susține că societatea poate redeveni profitabilă.