Judecătoarea Sorina Marinaș îl contrazice pe Nicușor Dan. Ce mesaje a primit de la Cotroceni

Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, susține că a transmis Administrației Prezidențiale documentele privind cercetarea sa disciplinară încă din luna octombrie. Magistrata spune că a primit două mesaje contradictorii de la un consilier prezidențial, chiar în timpul și după conferința în care Nicușor Dan afirma că nu a văzut dovezile prezentate de magistrații care reclamă abuzuri în justiție.

Într-un interviu acordat HotNews, Sorina Marinaș a explicat că a trimis dosarul disciplinar pe 19 octombrie, la ora 14:59, prin e-mail. Documentele includeau atât actele cercetării, cât și apărările formulate de judecătoare.

Două mesaje contradictorii de la Cotroceni

Scandalul a izbucnit după conferința de presă susținută marți de Nicușor Dan. Întrebat despre magistrații cercetați disciplinar după ce au semnalat probleme în sistemul judiciar, președintele a cerut documente care să demonstreze că aceștia au dreptate.

În momentul în care a auzit declarațiile șefului statului, Sorina Marinaș i-a scris consilierului prezidențial căruia îi transmisese documentele.

Potrivit magistratei, consilierul i-a răspuns inițial că informarea corectă și completă a președintelui este responsabilitatea consilierilor. Ulterior, la aproximativ o oră după încheierea conferinței, acesta i-ar fi transmis că nu reușise, de fapt, să îl informeze pe Nicușor Dan despre dosar.

Judecătoarea consideră că explicațiile sunt contradictorii și ridică întrebări despre modul în care informațiile primite de Administrația Prezidențială ajung la șeful statului. Vineri, magistrata a precizat că persoana căreia i-a trimis documentele este Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pentru probleme constituționale.

Nicușor Dan confirmă primirea dosarului

Într-o declarație făcută joi seară, la Dublin, președintele Nicușor Dan a confirmat că Administrația Prezidențială a primit dosarul judecătoarei Sorina Marinaș. Anterior, șeful statului afirmase că nu știe dacă documentele respective au fost transmise și că nu discutase despre ele cu propriul consilier.

Întrebat din nou despre schimbul de mesaje relatat de magistrată, Nicușor Dan nu a oferit explicații suplimentare și a precizat că își menține declarațiile anterioare. HotNews a solicitat un punct de vedere consilierului Cosmin Soare Filatov, însă acesta nu răspunsese până la publicarea materialului de vineri.

Judecătoarea spune că magistrații au prezentat 3.000 de pagini de probe

Sorina Marinaș susține că problemele din justiție au fost prezentate președintelui încă din decembrie 2025, când mai mulți magistrați au participat la discuții la Palatul Cotroceni.

Potrivit acesteia, în decembrie 2025 și ianuarie 2026, Administrația Prezidențială ar fi primit aproximativ 3.000 de pagini de documente referitoare la situațiile semnalate în sistemul judiciar. Magistrata afirmă că întâlnirile inițiale au creat așteptări privind implicarea președintelui, însă consideră că rezultatele concrete au întârziat să apară.

Ea îi reproșează lui Nicușor Dan că nu a folosit suficient atribuțiile pe care le are în raport cu Consiliul Superior al Magistraturii. În opinia sa, șeful statului ar putea participa la ședințele plenului CSM și ar putea solicita discutarea problemelor semnalate la nivelul Inspecției Judiciare.

Nemulțumiri după sancționarea unor magistrați

Judecătoarea a criticat și modul în care autoritățile au reacționat la situația unor colegi de la Curtea de Apel Pitești.

Ea i-a menționat pe Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu, magistrați sancționați disciplinar, și a cerut să afle ce demersuri a făcut președintele în aceste cazuri.

Sorina Marinaș este, la rândul său, vizată de proceduri disciplinare. Una dintre acestea are legătură cu declarațiile publice făcute într-un dosar de violență domestică, iar alta privește criticile formulate în legătură cu organizarea unui concurs de promovare a judecătorilor.

În ianuarie 2026, CSM a constatat că magistrata a încălcat Codul deontologic. Hotărârea a fost contestată, iar dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție.