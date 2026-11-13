Cum explică doi șefi de CJ că vor să își comaseze județele. Ce spun despre faptul că unul dintre ei și-ar pierde mandatul

Ambii au indicat motivele financiare. Potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, Ialomița este pe ultimul loc în clasamentul absorbției de fonduri europene în programul 2021-2027, în timp ce Călărașiul se află dar câteva locuri mai sus, pe 37.

„Am discutat cu ceva timp înainte de posibilitatea fuziunii celor două județe. Dumneavoastră știți că ultima reformă administrativă a fost în ’68. Iar în ’68 exista un singur județ. Județul Călărași a fost înființat, dacă nu mă înșeală memoria, în ianuarie ’81. Ca principală sursă de venit, fiind două județe agricole, este agricultura și industria de prelucrare în zona asta. Avem cam aceleași preocupări. Sunt două județe asemănătoare.

Dincolo de asta, gândiți-vă că, pe viitor, tot ce înseamnă proiecte de investit în infrastructură, proiecte prin fondurile europene nu vor mai avea probabil cofinanțări de 2-3%, vor avea cofinanțări de 15-20%. Și, atunci, din dorința de a nu rata proiecte, investiții mari, investiții care să ducă la dezvoltarea mediului economic, că până la urmă acesta este rolul Consiliului Județean, să construiască o infrastructură bună, condiții pentru cetățeni mai bune și condiții pentru mediu de afaceri”, a spus Marian Pavel, șeful Consiliului Județean Ialomița.

Vasile Iliuță spune că probleme există și pe atragerea de fonduri naționale.

„Ne întoarcem la reforma din 1968, când împreună, Ialomița și Călărași, erau un județ mare. În momentul acesta, am discutat cu domnul președinte Pavel că e nevoie de un județ puternic, un județ care să depășească 500.000 de locuitori, care să poată susține proiectele europene viitoare. Dacă acum plătim 2% cofinanțare proiecte europene, s-ar putea pe viitor bugetul să crească și e nevoie de mai mulți bani pentru a finanța proiectele europene.

Și e clar, și finanțarea națională vine pe număr de locuitori și atunci infrastructura județelor Călărași și Ialomița va fi o infrastructură mult mai bună și vom oferi servicii de calitate populației, servicii mai puternice și funcționari publici mai pregătiți. Pentru că din două județe vom selecta să avem un singur județ cu același număr de funcționari cu care funcționăm astăzi și eu la Călărași și Marian Pavel la Ialomița”, a declarat Vasile Iliuță.

„Nu cred că este important pentru un cetățean dacă este județul Ialomița, județul Ialomița-Călărași sau cum se va numi”

În ceea ce privește modul în care s-ar putea realiza unirea celor două județe, Marian Pavel a precizat că cei care trebuie să vină cu soluția legală sunt Sorin Grindeanu și guvernul.

„Noi putem face comasarea voluntară din 2028, fără nicio problemă. Dar nu mă întrebați pe mine sau nu eu trebuie să fiu cel care să găsesc soluția legală prin care să facem lucrul acesta. Aceeași soluție care se va folosi probabil și la comasarea comunelor poate să fie și la județe. Gândiți-vă că comasarea județelor impactează mai puțin asupra unui cetățean. Noi ne dorim să creștem calitatea vieții cetățenilor din județele noastre.

Noi am spus-o: o facem voluntar și putem să facem lucrul ăsta. Pentru că nu cred că este important pentru un cetățean dacă este județul Ialomița, județul Ialomița-Călărași sau cum se va numi, habar n-am. Nici măcar asta nu e important. Important este să aibă o infrastructură rutieră bună, infrastructură medicală bună, una educațională bună și oportunități pentru business. Este foarte simplu. Asta îi interesează pe cetățeni”, a spus președintele Consiliului Județean Ialomița.

De cealaltă parte, Vasile Iliuță susține că un posibil referendum ar îngreuna comasarea județelor.

„Dacă nu se va modifica legislația, va fi foarte greu să trecem prin referendum. După cum știți, legea referendumului înseamnă 30% prezența la vot ca să fie validat. Și, de ce să nu spunem, dacă nu e de interes pentru cetățeni să-și aleagă o persoană, cred că va fi greu să trecem prin referendum. Și atunci cred că ar fi nevoie de modificarea legii astfel încât aceste comasări să nu fie atât de greoaie, să fie mult mai simplificate”, a explicat acesta.

„E cea mai mică problemă, cine va fi președinte de CJ”

Din perspectivă politică, Cotidianul i-a întrebat pe cei doi președinți cum se raportează la faptul că unul dintre ei își va pierde mandatul. Ambii s-au lăudat că acest detaliu nu contează pentru ei.

„Nu asta e important. Cu siguranță, da (n.r. își asumă că ar putea pierde mandatul). Important e să existe o unitate administrativ-teritorială, un județ mare cu un buget puternic care să poată cofinanța și să finanțeze proiecte de dezvoltare infrastructură locală. Asta ne interesează pe noi”, a spus Marian Pavel.

„Da, îmi asum. Și asta e cea mai mică problemă, cine va fi președinte de CJ. Problema va fi ce infrastructură vom crea noi prin unirea acestor două județe și ce servicii vom oferi populației în momentul în care aceste două județe se vor uni. Eu cred că va fi în câștig cetățeanul, pentru că serviciile vor fi de calitate, fără birocrație și să încercăm să digitalizăm tot ce înseamnă administrație locală și deconcentratele statului, ca cetățeanul să aibă acces rapid, online la toate serviciile de care are nevoie”, a completat și Vasile Iliuță.

„Nu suntem județe care să avem orgolii personale”

Întrebat unde va fi stabilită capitala județului în eventualitate, Marian Pavel a spus că nu este „foarte important acest aspect”.

„Poți să ai și două capitale, una administrativă, una economică. Nu asta este important. Noi nu suntem totuși județe care să avem nici distanțe mari și nici orgolii personale sau mai știu eu ce. Nu asta e important. Nici cine va fi președintele de Consiliu Județean, nici unde va fi capitala de județ”, a completat acesta.

De cealaltă parte, Vasile Iliuță a declarat că un scenariu ar fi ca Prefectura să aibă sediul în Ialomița, iar Consiliul Județean al noului județ să funcționeze la Călărași.