FOTO Cum ar arăta România cu doar 15 județe. Harta propusă de PSD pentru reorganizarea teritorială

România ar putea rămâne cu doar 15 județe în urma reformei administrativ-teritoriale pregătite de PSD. Unul dintre scenariile luate în calcul presupune comasarea județelor după modelul celor 15 curți de apel din țară. Dacă această variantă ar fi aplicată, 26 dintre actualele județe ar putea dispărea ca unități administrative distincte, potrivit Antena 3 CNN.

Ideea a fost lansată de Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma administrativă. Social-democratul susține că reorganizarea teritorială nu ar trebui să se limiteze la comasarea comunelor și a orașelor mici. Acesta consideră că și actuala împărțire a țării în județe ar trebui regândită.

Modelul propus de Benea pornește de la organizarea sistemului judiciar din România. În prezent, cele 15 curți de apel reunesc în circumscripțiile lor mai multe județe.

Ce județe ar putea dispărea de pe harta României

O reorganizare după acest model ar schimba actualele granițe administrative. Județele în care se află sediile curților de apel ar putea deveni centrele unor unități teritoriale mai mari.

În vestul țării, județul Satu Mare ar putea fi comasat cu Bihor. În Banat, Timișul ar deveni centrul unei structuri administrative care ar cuprinde și județele Arad și Caraș-Severin.

În Oltenia, județele Gorj, Mehedinți și Olt ar putea fi reunite cu Dolj, având Craiova drept centru administrativ. Reforma este susținută și de lideri social-democrați din regiune, printre care Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, potrivit Antena 3 CNN.

În sud-estul țării, județul Tulcea ar putea fi comasat cu Constanța. Galațiul ar deveni centrul unei unități administrative care ar include și județele Brăila și Vrancea.

Prahova ar putea prelua județele Buzău și Dâmbovița, în timp ce Argeșul și Vâlcea ar forma o singură unitate administrativă.

În Transilvania, reorganizarea ar putea duce la comasarea județelor Hunedoara și Sibiu cu Alba. Clujul ar reuni Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj. Județele Mureș și Harghita ar putea forma o singură structură, la fel ca Brașov și Covasna.

În Moldova, actuala împărțire administrativă ar putea fi redusă la trei centre regionale. Bacăul ar fi comasat cu Neamț, Iașiul cu Vaslui, iar Suceava cu Botoșani.

Ce s-ar întâmpla cu Bucureștiul și județul Ilfov

Schimbări importante ar putea avea loc și în zona Capitalei. Un alt scenariu discutat în cadrul PSD vizează desființarea Primăriei Generale a Municipiului București. Atribuțiile acesteia ar urma să fie preluate de cele șase primării de sector.

Totodată, județul Ilfov ar putea să își piardă statutul de unitate administrativă distinctă, iar localitățile sale ar urma să fie integrate într-o nouă structură teritorială.

În prezent, Curtea de Apel București are în circumscripție Capitala și județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Teleorman.