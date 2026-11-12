Scandal în Germania. Ministerele au cheltuit 5,8 milioane de euro pe decoruri și mobilier de birou, stârnind revolta contribuabililor

Guvernul federal din Germania se află în mijlocul unui scandal financiar, după ce s-a aflat că ministerele au cheltuit aproape 5,8 milioane de euro pe mobilier, decorațiuni și corpuri de iluminat de la începutul actualului mandat legislativ. Asociația Contribuabililor critică dur această risipă pe fondul măsurilor de austeritate cerute cetățenilor.

Potrivit Euronews, cele 16 ministere federale germane au cheltuit aproximativ 5,8 milioane de euro pe piese de mobilier, covoare, perdele, picturi, sculpturi și plante ornamentale începând din luna mai 2025. Aceste date au ieșit la iveală în urma unui răspuns guvernamental la o interpelare parlamentară formulată de grupul AfD din Bundestag.

Ministerele cu cele mai mari cheltuieli pentru mobilier și decorațiuni

Sumele uriașe investite în reamenajarea birourilor guvernamentale au stârnit reacții vehemente în rândul opiniei publice. În fruntea listei ministerelor cu cele mai mari cheltuieli se află Ministerul de Externe, care a raportat costuri totale de 840.062 de euro pentru mobilier, lămpi, covoare și decorațiuni. Numai în anul 2026, instituția a alocat aproximativ 256.000 de euro pentru lămpi, covoare și perdele.

Locul al doilea este ocupat de Ministerul Apărării, cu cheltuieli de aproximativ 813.000 de euro. Pe poziții apropiate se situează și Ministerul de Finanțe, condus de ministrul Lars Klingbeil (SPD), care a investit peste jumătate de milion de euro în echipamente de birou și decorațiuni de la preluarea mandatului.

Record la decorațiuni și birouri executive

O analiză detaliată a costurilor pur decorative arată că Ministerul de Finanțe deține primul loc absolut. Începând din mai 2025, instituția a cheltuit 45.077 de euro exclusiv pe decorațiuni, sumă care reprezintă mai mult de un sfert din totalul cheltuielilor pentru decorațiuni la nivelul întregului guvern federal.

De asemenea, în cursul anului 2026, ministerul a alocat alți 47.737 de euro pentru modernizarea și reamenajarea birourilor destinate conducerii superioare.

Reacția dură a Asociației Contribuabililor

Aceste cifre au atras critici acerbe din partea Asociației Contribuabililor din Germania. Reiner Holznagel, președintele asociației, a subliniat contradicția flagrantă dintre apelurile constante la economii adresate cetățenilor de rând și larghețea cu care sunt cheltuiți banii publici în aparatul guvernamental.

„Nu există deloc loc pentru a ușura povara cetățenilor, dar când vine vorba de propriul aparat guvernamental, cureaua este destul de largă – pentru decor și altele asemenea!”, a declarat Holznagel pentru publicația germană Neue Osnabrücker Zeitung.

Reprezentantul contribuabililor consideră că membrii comitetului de buget din Bundestag au o responsabilitate majoră în acest sens, trebuind să demonstreze cât de serios își asumă măsurile de austeritate pe care le anunță oficial.

Într-o perioadă marcată de tensiuni bugetare și dificultăți economice pentru populație, această controversă pune sub semnul întrebării eficiența și transparența cu care guvernul federal gestionează fondurile publice. Presiunea publică este în creștere, cetățenii urmărind cu atenție modul în care politicienii aleg să cheltuiască banii publici în timp ce cer eforturi financiare suplimentare de la nivelul întregii societăți.