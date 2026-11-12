Moș Crăciun, prins în scandalul dintre primarul Ploieștiului și PSD. Social-democrații, acuzați de sabotaj

Organizarea Târgului de Crăciun din Ploiești a devenit subiectului unui scandal politic între edilul orașului și PSD. Mihai Polițeanu îi acuză pe social-democrați că încearcă să blocheze evenimentul prin intermediul unei firme conduse de liderul organizației de tineret a partidului. Reprezentanții PSD resping acuzațiile și dau vina pe modul în care primarul gestionează administrația locală.

Mihai Polițeanu a susținut, într-o postare pe Facebook, că organizarea Târgului de Crăciun este blocată intenționat de firma Zebra Events SRL. Potrivit edilului, societatea îi aparține lui Andrei Theodor Georgescu, președintele organizației de tineret a PSD Prahova. Primarul afirmă că firma a contestat în ultimul moment licitația pentru desemnarea organizatorului evenimentului. Acesta susține că societatea nu ar dispune de resursele financiare necesare pentru organizarea unui asemenea târg.

Polițeanu a mai acuzat că firmele în care Georgescu este asociat ar fi obținut mai multe contracte cu Consiliul Județean Prahova, instituție condusă de PSD. Contractele ar fi fost atribuite în perioada în care tânărul social-democrat era consilierul vicepreședintelui Consiliului Județean, Mario Soare.

Social-democrații resping acuzațiile și arată cu degetul spre primar

Contactat de Observatorul Prahovean, Mario Soare a respins acuzațiile edilului. Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova susține că nu poate fi tras la răspundere pentru acțiunile fostului său consilier.

„Este o prostie. Nu pot să-mi asum eu ce face o persoană după ce a plecat de la mine de la cabinet. Ca și cum domnul primar își asumă ce fac foștii consilieri ai dânsului după ce au părăsit postul”, a declarat Mario Soare.

Și consilierul local PSD Robert Vâscan a negat că social-democrații ar fi încercat să împiedice organizarea Târgului de Crăciun. Acesta spune că problema este modul în care administrația locală pregătește proiectele de hotărâre. Potrivit lui Vâscan, consilierii primesc documentele cu doar câteva minute înaintea ședințelor în care trebuie să le voteze.

„Nu am boicotat ședințele pentru Târgul de Crăciun. Toate proiectele importante sunt puse în atenția consilierilor cu 10 minute înainte de începerea ședințelor. Este vorba că se lucrează foarte prost de la începerea mandatului și nu mă refer doar la proiectul legat de Târgul de Crăciun. Ni se cere să votăm fără să existe discuții înainte. În plus, am avut și 10 ședințe în aceeași lună”, a declarat Robert Vâscan pentru sursa citată.

Liderul PSD Ploiești, mesaj pentru primar: „Omul chibzuit se pregătește din timp pentru iarnă”

Președintele PSD Ploiești, Bogdan Toader, a transmis că nu consideră necesar să răspundă tuturor acuzațiilor lansate de Mihai Polițeanu pe Facebook. Acesta s-a limitat la un singur mesaj pentru edil: „Omul chibzuit se pregătește din timp pentru iarnă”.

În schimb, Andrei Theodor Georgescu, liderul tinerilor social-democrați din Prahova, nu a răspuns apelurilor jurnaliștilor de la Observatorul Prahovean. Publicația locală a solicitat un punct de vedere și firmei Zebra Events SRL, vizată de acuzațiile primarului. Până la momentul publicării, reprezentanții societății nu au transmis un răspuns.