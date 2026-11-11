Zeci de organizații și publicații îi cer președintelui să revină asupra deciziei de a-i interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni

Zeci de organizații neguvernamentale și de publicații din Românie îi cer președintelui Nicușor Dan să revină asupra deciziei de a-i interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni. De asemenea, acestea cer Administrației Prezidențiale să confirme că nu există „o listă neagră care să includă și alți jurnaliști nedoriți de Președinte și aflați sub o interdicție similară de acces la conferințele de presă ale acestuia”.

Totodată semnatarii scrisorii deschise îi cer Administrației Prezidențiale să organizeze de urgență consultări cu jurnaliștii și reprezentanții acestora prin care să se stabilească cadrul instituțional de colaborare cu mass-media.

„O astfel de întâlnire ar da semnalul că evenimentul de aseară e o eroare individuală și că președintele este angajat în protejarea valorilor democratice și respectă independența presei”, se mai spune în documentul citat.

Președintele a refuzat, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, de marți seară, să răspundă unei întrebări adresate de jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, și l-a anunțat că-i interzice accesul la conferințele sale de presă de la Palatul Cotroceni.

Președintele a justificat decizia prin faptul că jurnalistul i-ar fi adresat „injurii”.

„Președintele încalcă Constituția”

„Președintele încalcă articolele 30 și 31 din Constituția României, care garantează libertatea de exprimare și libertatea de informare, deși el ar trebui să fie garantul acestor drepturi”, spun semnatarii documentului.

Totodată, spun autorii scriisorii deschise, în conferința de presă amintită, „Președintele a validat stigmatizarea publică pe care secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a lansat-o în spațiul public, prin adoptarea unei „hotărâri” ce prezintă activitatea jurnaliștilor și a societății civile drept un „atac fără precedent” la justiție.”

Listele negre, „minimalizate” de președinte ca „reacție” sunt „sunt incompatibile cu statul de drept și șubrezesc esența democrației”, mai spun autorii scrisorii deschise.

„Interzicerea accesului unui jurnalist la conferințe de presă reprezintă un atac direct atât la libertatea presei, cât și la dreptul cetățenilor de a avea acces la informații de interes public. Este o încălcare explicită a Legii accesului la informațiile de interes public nr. 544/2001 (publicăm la finalul acestui text articolele din lege care garantează accesul jurnaliștilor la conferințele de presă).

„Nicușor Dan legitimează listele negre”

Această decizie, care practic legitimează listele negre de jurnaliști, reprezintă un abuz fără precedent în istoria post-decembristă, a cărui gravitate este accentuată de faptul că este comisă de persoana care deține cea mai înaltă funcție în stat și a cărei responsabilitate fundamentală este să vegheze la respectarea Constituției și a legilor statului. Simbolistica instituțională a acestui gest poate avea consecințe extrem de periculoase pentru democrație, prin faptul că dă semnalul celorlalte autorități ale statului că asemenea măsuri sunt acceptabile, iar asupra jurnaliștilor poate avea un efect de intimidare. Exercitarea celei mai înalte funcții în stat trebuie să constituie un reper de conduită instituțională pentru toate celelalte autorități și pentru întreaga societate. Preferințele, antipatiile, umorile, resentimentele personale ale celor care dețin funcții publice nu pot constitui justificări pentru adoptarea unor decizii oficiale.

Singurul motiv legitim pentru interzicerea accesului unui jurnalist la o conferință de presă a unei instituții publice poate fi legat de un posibil comportament inadecvat al jurnalistului în spațiile pe care le gestionează o autoritate publică, de gesturi recalcitrante, amenințări etc. Nu au existat astfel de situații”, se mai spune în document.

„Ar fi și mai grav dacă Președintele Nicușor Dan și-a bazat decizia abuzivă pe postări personale ale lui Ovidiu Vanghele”

Activitatea profesională și materialele editoriale ale jurnalistului Ovidiu Vanghele nu conțin niciun element sau faptă care să susțină afirmațiile președintelui Dan, arată autorii mesajului public.

„Dincolo de faptul că este interzis de lege, ar fi și mai grav dacă Președintele Nicușor Dan și-a bazat decizia abuzivă pe postări personale ale lui Ovidiu Vanghele.

Arbitrariul și abuzul de putere reprezintă trăsături definitorii ale autoritarismului, un pericol care amenință tot mai vizibil democrația noastră în ultimii ani. De altfel, și pentru a combate această amenințare și pentru a proteja valorile democratice a fost ales actualul președinte”, se spune în finalul mesajului.