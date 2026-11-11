De la „ascultăm și nu judecăm” la șefia TVR: Dragostea cu năbădăi din relația PSD-AUR dă roade

De la moțiunea de cenzură din primăvară, în timpul căreia PSD și AUR au pus mână de la mână să-i sape groapa Guvernului Bolojan, acuzațiile de colaborare între cele două partide s-au ținut lanț. Deși declarativ rivale, PSD și AUR au colaborat recent, mai ales începând cu această toamnă, pentru a trece anumite inițiative, dar și pentru numirea unor persoane în diferite funcții.

PNL și USR acuză că s-a format o nouă majoritate parlamentară, în timp ce liderii AUR neagă, arătând cu degetul la votul de învestire pentru Guvernul Niculescu, unde ei s-au opus, dar liberalii lui Bolojan au votat. Istoria relației de love/hate dintre PSD și AUR este însă una lungă. În acest material, vom prezenta câteva puncte cheie din interacțiunile dintre cele două partide, ca mai apoi să prezentăm câteva situații recente în care votul PSD și AUR a coincis.

Ascultăm și nu judecăm

„Unde-i camera la care trebuie să mă uit? Acolo… George Simion nu bate palma cu PSD-ul, George Simion nu face alianță cu PSD-ul, George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România”, spunea liderul AUR la Insider Politic, pe Prima TV, în campania pentru prezidențiale din 2024.

George Simion n-a bătut atunci palma cu Partidul Social Democrat. Atât el, cât și Marcel Ciolacu, candidatul PSD, n-au prins turul 2 al prezidențialelor, deși erau considerați favoriți. Simion a terminat pe 4, departe de turul 2 ca procente, în ciuda unui fapt ce urma să fie dezvăluit mai târziu de social-democrați.

Într-un clip postat pe TikTok, doi dintre cei mai influenți lideri sociali-democrați de atunci, Marcel Ciolacu și Alfred Simonis, se jucau „Ascultăm și nu judecăm”. În cadrul acestui joc aparent inofensiv, cel de-al doilea a scăpat bomba.

„Îți amintești când tu spuneai, la partid, să nu dea nimeni voturi lui George Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat. Ascultăm și nu judecăm“, a zis Alfred Simonis.

Ciolacu a contestat ulterior spusele lui Simonis, spunând că a fost o glumă. Doar că videoclipul a alimentat speculațiile publice despre o posibilă înțelegere tacită între PSD și AUR.

Această înțelegere n-a mai ieșit însă la suprafață pentru mai bine de un an. Nicușor Dan a ajuns președinte, în ciuda faptului că PSD nu s-a poziționat ferm împotriva lui George Simion în turul 2. Ulterior, PSD a intrat la guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, iar AUR a stat în opoziție.

Primul pas cu care începe orice drum

Istoria colaborărilor tot mai dese dintre PSD și AUR a însemnat și startul crizei politice, cu șase luni de guvern interimar. Petrișor Peiu și Marian Neacșu au ieșit împreună în fața presei pentru a anunța moțiunea de cenzură care avea apoi să doboare Guvernul Bolojan.

„Nu este niciun pact cu PSD… Este o discuție comună, s-a convenit să facem un text comun pe moțiune!”, a spus Petrișor Peiu la anunțul moțiunii. „Orice drum începe cu primul pas!”, i-a completat declarația social-democratul Marian Neacșu.

Mai apoi, însă, AUR n-a pus umărul la încercările PSD de a instala un guvern. Cel mai vizibil a fost în cazul lui Adrian Veștea, premier desemnat din tabăra liberală, dar fără susținerea partidului. Acesta și-a construit un cabinet din puținii liberali care i-au rămas aproape și social-democrați. Acest guvern n-a găsit majoritatea în Parlament, deși Adrian Veștea a trecut peste cuvântul președintelui Nicușor Dan și a mers la sediul AUR pentru a le cere acestora votul de susținere.

Alibiul folosit de AUR

De altfel, AUR nu a votat nicio variantă de guvern propusă de Nicușor Dan, nici măcar cea câștigătoare: cu un guvern hibrid PSD-tehnocrat și cu Luca Niculescu premier. Tocmai de faptul că AUR n-a susținut guvernul PSD se agață liderii AUR pentru a demonstra că nu au vreo alianță cu social-democrații.

Chiar marți, în plen, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, le-a răspuns parlamentarilor din PNL și USR care acuzau o alianță PSD-AUR pentru prelungirea interimariatului la Camera de Comerț.

„Îi încurajez pe colegii din PNL și USR să deschidă orice manual de politologie și o să vadă că definiția unei majorități parlamentare este simplă: parlamentarii care votează un guvern.

(…) Le aduc aminte colegilor de la PNL și USR că au votat cot la cot cu PSD toată vara ordonanțe de urgență fără să aibă nicio jenă. Le-am promis și le mai promitem că la prima moțiune de cenzură vom vota cu dvs. Așa cum am făcut o moțiune cu PSD, așa vom face și cu dvs dacă va fi cazul. Curaj!”, a spus Petrișor Peiu.

În această declarație, Petrișor Peiu a reamintit de o altă narativă prin care AUR a încercat să se îndepărteze de PSD. Reprezentanții partidului au promis că vor lua în calcul să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu cu USR și PNL, așa cum au colaborat cu PSD pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan.

Toamna se numără bobocii

USR și PNL acuză în ultima perioadă constant colaborarea PSD și AUR pe diferite proiecte de lege, sau pentru diferite numiri. De altfel, voturile social-democraților și a parlamentarilor AUR au coincis cu mai multe ocazii în ultima perioadă, mai ales o dată cu venirea toamnei și a noii sesiuni parlamentare. Am făcut o sinteză a celor mai importante colaborări din sezonul toamnă 2026, dar și a acuzațiilor făcute de politicieni din PNL sau USR.

1 septembrie: PSD dă o mână de ajutor pentru schimbarea a doi membrii din BP-ul Camerei Deputaților, unul de la USR, altul de la PNL, cu reprezentanți AUR și SOS.

8 septembrie: PSD și AUR împart șefiile interimare ale posturilor publice. PSD ia conducerea Radioului public, Sorina Matei ajunge la propunerea AUR în fruntea TVR;

28 octombrie: Diana Stoica (USR) acuză că pentru ca ministrul Nazare să nu vină luni în Parlament să explice cifrele execuției bugetare reale, așa cum a cerut USR, AUR a depus o altă solicitare, de chemare a premierului Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”.

2 noiembrie: Diana Stoica (USR) acuză că PSD și AUR au vrut să deturneze comisia despre zborurile private către Mykonos și

4 noiembrie: USR acuză într-un comunicat de presă că PSD și AUR protejează „fabricile de sinecuri”. Declarația partidului vine după ce deputații celor două partide au respins inițiativa USR-istului Cristian Ghinea de a desființa Academia de Științe Medicale.

4 noiembrie: Camera Deputaților a respins un proiect de lege inițiat de USR care prevedea protejarea judecătorilor și procurorilor care semnalează nereguli în sistemul judiciar. Potrivit formațiunii, PSD și AUR au votat pentru respingerea inițiativei. Proiectul urmărea să se ofere magistraților protecție împotriva eventualelor sancțiuni sau represalii profesionale.

4 noiembrie: AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. AUR cerea explicații de la ministru privind deficitul bugetar, considerând că Nazare nu a lămurit suficient de clar de unde vine diferența dintre deficitul calculat după standardul european ESA și cel raportat în numerar. Sorin Grindeanu, șeful PSD, ceruse anterior aceste explicații.

9 noiembrie: PSD și AUR împart secretariatul general al Camerei Deputaților. O fostă ministră devine SG din partea PSD, AUR trimite ca adjunct un secretar de stat al SGG-ului lui Dăncilă.

10 noiembrie: Gabriela Horga (PNL) acuză că AUR și PSD au păstrat interimariatul pentru șefia Curții de Conturi. „Am văzut azi din nou cum alianța PSD-AUR merge înainte, cum alianța PSD-AUR a acaparat încă o instituție a statului. (…) Așa îi mințiți (nr. referitor la cei de la AUR) pe oameni că sunteți în opoziție față de PSD. Dar nu sunteți. (…) Colaborarea voastră cu PSD doar a început la moțiunea de cenzură. Azi o continuați și vă împărțiți funcții.”

10 noiembrie: PSD și AUR permanentizează împărțirea posturilor publice. PSD ia conducerea Radioului public, Sorina Matei ajunge la propunerea AUR în fruntea TVR;

Cum a răspuns Nicușor Dan, întrebat despre colaborarea PSD-AUR

În cadrul conferinței de presă de marți seară, de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a avut un discurs lung în care a vorbit despre problemele pentru care AUR nu trebuie lăsat să ajungă la guvernare. Reporterul Antena 1, însă, l-a întrebat tocmai despre sincronizarea care se întâmplă tot mai des între PSD și AUR.

„Ați făcut un rechizitoriu dur al Partidului AUR la începutul discursului. Aș vrea să vă întreb dacă știți că PSD și AUR au dat jos Guvernul și dacă mai știți că PSD și AUR colaborează în Parlament. De pildă, astăzi au votat împreună noul șef al Curții de Conturi și au împărțit șefia TVR și Radio România. Sunteți la curent cu colaborarea dintre PSD și AUR?”, l-a întrebat reporterul pe președinte.

„În afară de faptul că 30 e mai mic decât 50, și 1 e mai mic decât 464. Adică e foarte greu ca un președinte care are niște atribuții constituționale să influențeze în vreun fel o dinamică a Parlamentului”, a răspuns Nicușor Dan.