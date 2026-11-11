Un analist numește elementul „pur și simplu ridicol” din discursul lui Nicușor Dan despre AUR/ Interzicerea unui jurnalist la Cotroceni, „un semnal de neputință gravă”

Președintele Nicușor Dan a făcut o conferință de presă maraton marți, la Palatul Cotroceni, care a stârnit indignare după mai multe răspunsuri ale șefului statului. Președintele a fost confruntat cu controversele legate de funcționarea justiției, de șeful SPP, Lucian Pahonțu, dar și despre criza politică.

„Jurnaliștii au pus acele întrebări incomode la care președintele oricum nu a răspuns. Pur și simplu, a refuzat, s-a eschivat complet”, spune Vlad Adamescu, co-fondator Politica la Minut, într-un dialog cu Cotidianul în care face o analiză a conferinței de presă de marți seară.

Comparația cu era Iohannis

Analistul compară prestația lui Nicușor Dan cu practicile fostului șef al statului, Klaus Iohannis, care nu dădea oportunități presei să îi pună întrebări.

„Pe de o parte, îl aveam pe Klaus Iohannis care nu făcea conferințe de presă, mai ales în al doilea mandat. Pe de altă parte, îl avem pe Nicușor Dan care, uite, face conferințe de presă, dar nu prea răspunde la nicio întrebare și interzice jurnaliști la finalul acestora.

Deci, dintre cei doi, nici nu știu care este mai bun pentru spiritul democratic și pentru relația cu presa din România. Evident că intenția de a ține o astfel de conferință de presă și, în general, conferințele de presă sunt absolut cruciale în orice democrație. Toate autoritățile publice trebuie să aibă o relație directă cu presa și două ore și jumătate, sau cât a durat această conferință de presă, e un maraton pentru orice persoană.”

Președintele Nicușor Dan a început conferința de presă prin a-și pune singur patru întrebări, la care a răspuns timp de aproximativ jumătate de oră. Principalul focus al acestora a fost criza politică, dar mai ales de ce a ales să izoleze AUR. Principalul motiv invocat de Nicușor Dan a fost un factor extern. „Toate cele trei mari agenții de rating o spun clar: venirea AUR la putere înseamnă scăderea ratingului de țară”, a spus șeful statului.

Principalul motiv invocat de Nicușor Dan pentru excluderea AUR, „pur și simplu ridicol”

Vlad Adamescu vede în explicația președintelui o narațiune „pur și simplu ridicolă”. Acesta crede că existau multe alte motive prin care putea argumenta ținerea AUR în afara guvernării. Prin punerea pe seama agențiilor de rating a deciziei, Adamescu crede că președintele doar a dat apă la moară narațiunilor promovate de partidul lui George Simion.

„În prima parte a conferinței, la care președintele a răspuns propriilor întrebări, au fost niște lacune majore, mai ales partea în care vorbea despre motivele pentru care nu poate să vină AUR la guvernare. Președintele spunea că asta ar însemna retrogradarea ratingului de țară a României și că i-ar speria pe investitorii străini.

Un astfel de discurs, evident, nu are absolut niciun impact când vine vorba de votanții AUR, doar le confirmă suspiciunile. Străinii, bancherii internaționali, investitorii aceia care ”sug sângele poporului”, nu îi vor la guvernare și poporul trebuie să lupte în continuare pentru a ajunge la guvernare.

Deci să vii să vorbești jumătate de oră despre investitorii străini și agențiile de rating ca principal motiv pentru care nu aduci AUR la guvernare este pur și simplu ridicol. Sunt nenumărate alte motive pentru care AUR nu are ce căuta la guvernare în România și, din păcate, prestația președintelui de aseară doar crește în sondaje opoziția suveranistă.

(…) România are niște angajamente, pe care și le-a asumat. Președintele, prim-ministrul, fostul prim-ministru, au foarte mare dreptate când vorbesc despre agențiile de rating și despre pericolul acestei retrogradări a României la junk. Ceea ce contest eu nu era faptul că nu a venit AUR la guvernare, evident, ci faptul că nu poți să ieși și să explici românilor că nu a venit AUR la guvernare din cauza agențiilor de rating, tocmai din motivele pe care le-am enumerat înainte”, crede Vlad Adamescu.

Situația cu ambasadoarea Guilfoyle, „o poziție inconfortabilă pentru România”

În cadrul conferinței de presă, reporterul Cotidianul l-a întrebat pe Nicușor Dan despre dezvăluirile WSJ referitoare la o declarație care ar fi fost făcută de ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, referitor la guvernul din România, despre care aceasta ar fi sugerat că ar fi fost dat jos la cererea SUA. Președintele Dan a amintit că ambasadoarea a negat declarația, dar a spus și că spusele ambasadoarei au fost „o glumă.”

Vlad Adamescu crede că poziționarea lui Nicușor Dan în defensiva ambasadoarei, deși democrații vor cercetarea sa și Administrația Trump a dat-o jos din funcție, vine din încercarea de a evita conflicte diplomatice cu SUA.

„Nu vrem să provocăm evenimente diplomatice sau conflicte diplomatice cu partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. (…) Evident, e o poziție inconfortabilă pentru România. Similară, dar la o scară mult mai mică, cu poziția în care era președintele Zelenski în 2019, când administrația Trump îl presa să îl investigheze pe fiul fostului vicepreședinte la acea vreme, Joe Biden.

E doar vorba de un subiect inconfortabil, cu siguranță, atât pentru Nicușor Dan, cât și pentru statul român. Dar evident președintele nu avea cum să răspundă la o astfel de întrebare legată de influența unor astfel de persoane afiliate cu administrația Trump în politica românească.

Vedem un pattern de acțiune al administrației Trump în toată regiunea, în care sunt împinse foarte puternic interesele în energie, în special în gaze naturale și nu numai, în detrimentul intereselor naționale ale diverselor țări.

Și aici mă refer, de exemplu, la Bosnia și Herțegovina, unde administrația Trump, prin diversi interpuși, a împins diverse proiecte cu gaz, folosindu-se de elitele locale și intervenind direct în diverse conflicte din interiorul elitelor locale”, a spus analistul în discuția cu Cotidianul.

Jurnalistul interzis la Cotroceni. „Evident, un abuz”

Principala știre a conferinței de presă a venit chiar la final, când Nicușor Dan l-a anunțat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că are interzis la Cotroceni din cauza unor injurii pe care i le-a adus șefului statului. Vlad Adamescu spune că decizia președintelui este „evident, un abuz” și amintește de „metodele trumpiste” din relația cu presa.

„Este, evident, un abuz, împotriva căruia ar trebui să existe solidaritate atât din partea jurnaliștilor, cât și a societății civile și a populației pe larg. Astea sunt niște metode trumpiste pe care președintele Nicușor Dan pare că a început și el să le folosească și, mai mult decât atât, și mai important, sunt și ilegale.

Avem o lege foarte clară, președintele trebuia să demonstreze că Ovidiu Vanghele a împiedicat desfășurarea conferinței de presă în vreun fel, ceea ce nu s-a întâmplat, că ne-am uitat cu toții la conferința de presă, sau că opiniile și lucrurile spuse sau scrise de Ovidiu Vanghele au încălcat legea. Niciunul dintre lucrurile astea nu le-a făcut Nicușor Dan.

Sigur că da, poate unele mesaje ale lui Ovidiu Vanghele erau de prost gust sau nu erau confortabile și așa mai departe, dar ăsta nu este un motiv pentru care să interzici un jurnalist de la Cotroceni și să o faci într-un mod atât de dezastruos din punct de vedere al relațiilor publice.

Să te iei de un jurnalist într-o conferință de presă și să anuni că nu mai are voie să vină la Cotroceni, mie asta mi se pare un semnal de neputință gravă a președintelui în celelalte activități pe care le desfășoară și iată că își varsă nervii pe un jurnalist.”

„Ar trebui să păstrăm proporțiile” în comparația cu Trump

Vlad Adamescu crede că trebuie păstrate proporțiile în comparațiile dintre acțiunea de acum a lui Nicușor Dan și relația lui Donald Trump cu presa.

„Nu știu cât de mare este această influență (nr. a stilului de interacțiune cu presa specific lui Donald Trump), pentru că, într-adevăr, ar trebui să păstrăm proporțiile. Donald Trump, din 2015, de când a candidat prima oară, a pornit acest război împotriva presei, pe care o numea fake news, și a avut un comportament mizerabil, continuu și constant la adresa jurnaliștilor.

La Nicușor Dan, vedem o interzicere a unui jurnalist, deocamdată, dar, în același timp, suntem la doar un an și jumătate de la intrarea în funcția președintelui Nicușor Dan. Deci, derapaje precum acesta pot să mai continue.”

Nicușor Dan, „o persoană care înțelege limitele constituționale ale funcției sale”

L-am întrebat pe Vlad Adamescu dacă este de părere că Nicușor Dan are anumite tendințe dictatoriale, având în vedere interzicerea unui jurnalist de la Cotroceni. Analistul nu susține această ipoteză, ci crede că șeful statului care știe să navigheze „limitele constituționale” ale funcției sale.

„Nu cred că președintele Nicușor Dan are tendințe sau are aspirații dictatoriale, dar asta nu înseamnă că nu are o personalitate autoritară, că nu acceptă critica, nici din spațiul public, nici din partea societății și nici probabil din partea consilierilor săi apropiați sau persoanelor cu care se sfătuiește, poate și în noua funcție oficială la Cotroceni.

Pe de altă parte, pare că este o persoană care înțelege limitele constituționale ale funcției sale. Ba, mai mult, se și folosește de limitele teoretice din Constituție ale funcției prezidențiale pentru a nu-și asuma nimic din ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate și asta am văzut și în restul conferinței de presă, nu numai în momentele de la final”, explică analistul.

Care mai este diferența dintre președintele Nicușor Dan și ce-ar fi fost președintele George Simion? Călin Georgescu premier

În finalul discuției cu Vlad Adamescu, i-am ridicat o întrebare la care mi-a mai răspuns în alte interviuri: care crede că mai este diferența dintre președintele Nicușor Dan și contracandidatul său din turul 2 al prezidențialelor din 2025, George Simion.

„În continuare, răspunsul meu rămâne același: dacă George Simion era președinte, AUR era la guvernare și, probabil, Călin Georgescu era prim-ministru. În rest, restul lucrurilor, direcțiile mari de acțiune ale politicii externe ar fi fost relativ similare, poate cu un ton mai dur la adresa Uniunii Europene.

Președintele Nicușor Dan a candidat totuși pe o platformă pro-europeană, deci trebuie totuși să mențină și direcția pro-europeană, nu numai direcția pro-Statelor Unite sau pro-occidentală a României”, a concluzionat Vlad Adamescu.