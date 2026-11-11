VIDEO Alertă cu bombă în Italia. Cel puțin 300 de școli evacuate după un mesaj de amenințare trimis în masă

Sute de școli din Italia au fost evacuate miercuri, 11 noiembrie, după ce au primit mesaje identice care anunțau existența unor bombe în clădiri. Elevii și profesorii au fost scoși din sălile de clasă, iar poliția a intervenit pentru verificări. Autoritățile suspectează că amenințările sunt false, însă amploarea incidentului a provocat îngrijorare la nivel național.

Sute de școli evacuate în mai multe orașe

Cel puțin 300 de unități de învățământ au fost vizate de amenințările transmise prin e-mail, potrivit ministrului italian al Educației, Giuseppe Valditara. Oficialul a declarat, într-o intervenție la postul de televiziune La7, că numărul școlilor afectate ar putea crește pe măsură ce autoritățile centralizează informațiile, scrie ANSA.

Alertele au fost primite în mai multe orașe importante, printre care Roma, Milano, Napoli, Palermo și Bologna. În numeroase instituții, cursurile au fost întrerupte, iar elevii au fost evacuați preventiv.

O școală din Roma le-a transmis părinților că, în urma unei amenințări cu bombă la nivel național, toți copiii au fost conduși într-un spațiu sigur și se află sub supravegherea cadrelor didactice.

În mai multe regiuni au intervenit echipe de poliție și specialiști în dezamorsarea dispozitivelor explozive. Autoritățile verifică inclusiv proveniența mesajelor electronice.

Cine a trimis amenințările

Potrivit Reuters, mesajul era semnat de o persoană care se prezenta drept „Mikhail Andropov, lider al Vilayatului Misoginistan”.

Identitatea expeditorului nu a fost confirmată, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă mesajele au fost trimise de aceeași persoană sau printr-un sistem automatizat. Îe-mail, autorul pretindea că în clădirile școlilor au fost amplasate dispozitive explozive care puteau fi detonate de la distanță.

Presa italiană a relatat că mesajul conținea inclusiv amenințări la adresa premierului Giorgia Meloni. Până în prezent, informațiile disponibile nu confirmă descoperirea unor bombe în instituțiile vizate.

Potrivit ANSA, un incident asemănător s-a produs și în zilele precedente, când un mesaj electronic de amenințare a fost trimis către 280 de directori de școli.

Ministrul Educației: Trebuie să rămânem vigilenți

Giuseppe Valditara a încercat să liniștească populația, explicând că numărul foarte mare de instituții vizate ridică semne de întrebare asupra credibilității amenințărilor.

Ministrul a atras însă atenția că astfel de incidente trebuie tratate cu seriozitate, mai ales în contextul riscurilor de securitate cu care se confruntă Europa.

„Trebuie să rămânem vigilenți, dar să înțelegem și că, într-un context în care războiul hibrid este folosit tot mai des pentru destabilizarea statelor și a economiilor, trebuie să fim pregătiți”, a declarat Valditara, citat de ANSA.

Oficialul a explicat că Italia are nevoie de investiții suplimentare în securitatea cibernetică, pentru a putea răspunde unor asemenea amenințări.

La rândul său, premierul Giorgia Meloni a declarat că autoritățile nu au identificat indicii privind existența unui pericol concret și că mesajele par să fi fost trimise pentru a provoca panică.

Un nou episod după amenințările care au afectat zboruri europene

Incidentul din Italia vine într-o perioadă în care mai multe țări europene s-au confruntat cu alerte de securitate similare. În ultimele zile, amenințări cu bombă au vizat inclusiv aeronave și instituții media, provocând verificări de securitate și perturbări ale activității.

Miercuri, mesaje de amenințare au fost primite și de școli din Irlanda de Nord. Autoritățile locale au apreciat că acestea nu sunt credibile și au recomandat instituțiilor de învățământ să își continue activitatea.

Anchetatorii italieni verifică dacă există o legătură între mesajele transmise școlilor și incidentele recente din alte state europene.