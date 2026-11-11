Când mărimea chiar (nu) contează: 23 e la putere, 30 e în opoziție

Conferința de marți seara a președintelui Nicușor Dan a avut mai multe momente cheie. Șeful statului a ieșit ciufulit din toate. O arată postările de pe Facebook, inclusiv a celor care în campanie îl susțineau cu ardoare și ar fi jurat că ONG-istul Nicușor va face România bine. Doar că acum președintele o operează fără anestezie. Și, bineînțeles că doare.
Un moment cheie a fost testul dat la matematică. Pe care președintele l-a picat în fața propriilor alegători.
În timpul conferinței am aflat că 30 e mai mic decât 50.
„Ei (n.r. susținătorii PNL și USR care l-au votat) mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals, pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic de 50%”, a spus Nicușor Dan.
Până aici totul corect. Așa am învățat și noi la școală. Câteva zeci de minute mai târziu, însă, Nicușor Dan a reinventat matematica.
A fost întrebat de jurnalistul Marius Gîrlașiu, de la Observator (Antena 1), cum reușește PSD să guverneze cu 23%, scor obținut la alegeri.
Cu aerul ironic pe care și l-a cumpărat deja de ceva vreme, Nicușor Dan a vrut să îl expedieze rapid pe jurnalist.
„Reușind să aibă, cel puțin la acest moment, un vot de învestire în Parlament”, a spus șeful statului.
Ar fi fost și culmea ca PSD să guverneze fără un vot în Parlament. Ar fi fost ilegal. Cum e și faptul că președintele i-a interzis accesul unui jurnalist la Cotroceni pentru postările sale de pe Facebook. Dar asta e altă discuție.
Revenim la matematică, atuul președintelui. Jurnalistul a insistat și l-a întrebat dacă insinuează că 23 e mai mare decât 50 atunci când vine vorba de PSD. Răspunsul său s-a vrut la fel de categoric și imbatabil.
„Eu constat că l-am desemnat pe domnul Mureșan și nu a avut majoritate și l-am desemnat pe domnul Niculescu și a avut majoritate”, a spus Nicușor Dan.
Doar că abia aici intervine partea interesantă. Ce a uitat (sau nu) să spună Nicușor Dan este modul în care s-a raport el la ultimele două propuneri de guvern. Dacă am fi cârcotași, am putea spune că a fost partizan. Că a ținut cu unii și le-a pus piedică altora.
Penultima desemnare a fost cea a lui Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. E adevărat că perspectiva ca acest guvern să treacă era una infimă la momentul desemnării. Europarlamentarul se uita în gol și nu vedea nimic. N-avea pe cine să convingă.
Dar a existat și bomboana de pe colivă, cum va spune cineva și despre conferința lui Nicușor Dan de aseară după ce nu va mai fi președinte. Căci ce a spus și a făcut marți va cântări mult timp de acum încolo pentru fostul primar al Capitalei.
Revenind la bomboana de pe coliva guvernului Siegfried Mureșan, ea a venit fix cu o zi înainte de votul din Parlament. Din partea cui? Ați ghicit. A președintelui.
Anunța atunci că nu ia în calcul să declanșeze anticipate dacă guvernul Mureșan va pica. Adică, în traducere, mai pe românește, îi liniștea pe parlamentari că nu e nevoie să voteze guvernul, pentru că nu li se va întâmpla nimic.
„Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, a spus Nicușor Dan.
Președintele s-a schimbat la 180 de grade, însă, când a venit vorba de Luca Niculescu. Sau de PSD? Detalii…
Tot cu o zi înainte de votul din Parlament pentru guvernul Niculescu, ca din joben, de la Administrația Prezidențială a ieșit pe surse informația că Nicușor Dan va dizolva Parlamentul dacă guvernul pică. Tot în traducere, Nicușor Dan a luat taurul de coarne și i-a amenințat voalat pe parlamentari că ar putea zbura din Parlament dacă nu votează guvernul PSD. De data aceasta era cireașa de pe tort.
Iar 280 de deputați și senatori s-au conformat. Guvernul a trecut, PSD a ajuns din nou la butoane, iar Nicușor Dan a răsuflat ușurat că cel puțin momentan nu va fi suspendat.
Jurnalistul Marius Gîrlașiu i-a adus aminte președintelui despre aceste episoade. L-a întrebat ce arbitru este el, pentru că așa se autointitulase cu câteva zeci de minute înainte, în contextul în care a făcut baletul dizolvării Parlamentului înainte de votul pentru două guverne.
S-a scos și de data asta președintele. Sau cel puțin așa crede el.
„Haideți să nu transformăm o dezbatere serioasă într-o discuție despre surse și nesurse. Eu am spus în mod constant, de la începutul acestei crize până la sfârșitul ei și inclusiv azi, că alegerile anticipate nu sunt o soluție, ci, dimpotrivă, sunt o soluție dezastruoasă pentru România. Acestea au fost declarațiile mele, pe care le-am dat de zeci de ori”, a spus Nicușor Dan.
5 comentarii
D-le Tudor ‘ dvs. mergeti pe un singur sens ,nu vreti sa spuneti adevarul . Presedintele s-a referit la majoritatea din parlament ,nu la cat reprezinta PNL cu USR si mai este ceva, cele doua partide nu au aveau uniune la alegeri ,asa ca fiti logic si drept . Toti l-am votat pe Nicusor ,cu PNL si USR NU ajungea Presedinte in veci ,daca nu il vota PSD-ul! Nu sunteti corecti si asta se vede din faptul ca nu publicati decat ce convine celor care va conduc . Hai pa !
Cine crede ce spune ciufulitul e mai amețit decât el. Și din păcate sunt încă mulți. Poate nu cred cu adevărat, dar îl susțin din interese oculte.
PNL și PSD au văzut că pierd electoratul dacă rămân în coaliție. Au hotărât să se despartă. Astea sunt faptele. Dacă în 2028 nu vor obține nici unii 50 % vor trebui să refacă aceeași coaliție. Eu pariez că așa se va întâmpla.
plus un psdan fac, 31%. Ce nu intelegeti?
Jenanta prestatia domnului presedinte al Romaniei. Nici Iohanis, parca nu erea asa de cinic.
Usereistii plang acum, dupa ce i-au luat partidul si apoi l-au dat afara pe Danutz. Continuati plansul cu Fritz Incompatibilul si cu Clotilde Puscaria !