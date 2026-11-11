Când mărimea chiar (nu) contează: 23 e la putere, 30 e în opoziție

Conferința de marți seara a președintelui Nicușor Dan a avut mai multe momente cheie. Șeful statului a ieșit ciufulit din toate. O arată postările de pe Facebook, inclusiv a celor care în campanie îl susțineau cu ardoare și ar fi jurat că ONG-istul Nicușor va face România bine. Doar că acum președintele o operează fără anestezie. Și, bineînțeles că doare.

Un moment cheie a fost testul dat la matematică. Pe care președintele l-a picat în fața propriilor alegători.

În timpul conferinței am aflat că 30 e mai mic decât 50.

„Ei (n.r. susținătorii PNL și USR care l-au votat) mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals, pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic de 50%”, a spus Nicușor Dan.

Până aici totul corect. Așa am învățat și noi la școală. Câteva zeci de minute mai târziu, însă, Nicușor Dan a reinventat matematica.

A fost întrebat de jurnalistul Marius Gîrlașiu, de la Observator (Antena 1), cum reușește PSD să guverneze cu 23%, scor obținut la alegeri.

Cu aerul ironic pe care și l-a cumpărat deja de ceva vreme, Nicușor Dan a vrut să îl expedieze rapid pe jurnalist.

„Reușind să aibă, cel puțin la acest moment, un vot de învestire în Parlament”, a spus șeful statului.

Ar fi fost și culmea ca PSD să guverneze fără un vot în Parlament. Ar fi fost ilegal. Cum e și faptul că președintele i-a interzis accesul unui jurnalist la Cotroceni pentru postările sale de pe Facebook. Dar asta e altă discuție.

Revenim la matematică, atuul președintelui. Jurnalistul a insistat și l-a întrebat dacă insinuează că 23 e mai mare decât 50 atunci când vine vorba de PSD. Răspunsul său s-a vrut la fel de categoric și imbatabil.

„Eu constat că l-am desemnat pe domnul Mureșan și nu a avut majoritate și l-am desemnat pe domnul Niculescu și a avut majoritate”, a spus Nicușor Dan.

Doar că abia aici intervine partea interesantă. Ce a uitat (sau nu) să spună Nicușor Dan este modul în care s-a raport el la ultimele două propuneri de guvern. Dacă am fi cârcotași, am putea spune că a fost partizan. Că a ținut cu unii și le-a pus piedică altora.

Penultima desemnare a fost cea a lui Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. E adevărat că perspectiva ca acest guvern să treacă era una infimă la momentul desemnării. Europarlamentarul se uita în gol și nu vedea nimic. N-avea pe cine să convingă.

Dar a existat și bomboana de pe colivă, cum va spune cineva și despre conferința lui Nicușor Dan de aseară după ce nu va mai fi președinte. Căci ce a spus și a făcut marți va cântări mult timp de acum încolo pentru fostul primar al Capitalei.

Revenind la bomboana de pe coliva guvernului Siegfried Mureșan, ea a venit fix cu o zi înainte de votul din Parlament. Din partea cui? Ați ghicit. A președintelui.

Anunța atunci că nu ia în calcul să declanșeze anticipate dacă guvernul Mureșan va pica. Adică, în traducere, mai pe românește, îi liniștea pe parlamentari că nu e nevoie să voteze guvernul, pentru că nu li se va întâmpla nimic.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, a spus Nicușor Dan.

Președintele s-a schimbat la 180 de grade, însă, când a venit vorba de Luca Niculescu. Sau de PSD? Detalii…

Tot cu o zi înainte de votul din Parlament pentru guvernul Niculescu, ca din joben, de la Administrația Prezidențială a ieșit pe surse informația că Nicușor Dan va dizolva Parlamentul dacă guvernul pică. Tot în traducere, Nicușor Dan a luat taurul de coarne și i-a amenințat voalat pe parlamentari că ar putea zbura din Parlament dacă nu votează guvernul PSD. De data aceasta era cireașa de pe tort.

Iar 280 de deputați și senatori s-au conformat. Guvernul a trecut, PSD a ajuns din nou la butoane, iar Nicușor Dan a răsuflat ușurat că cel puțin momentan nu va fi suspendat.

Jurnalistul Marius Gîrlașiu i-a adus aminte președintelui despre aceste episoade. L-a întrebat ce arbitru este el, pentru că așa se autointitulase cu câteva zeci de minute înainte, în contextul în care a făcut baletul dizolvării Parlamentului înainte de votul pentru două guverne.

S-a scos și de data asta președintele. Sau cel puțin așa crede el.

„Haideți să nu transformăm o dezbatere serioasă într-o discuție despre surse și nesurse. Eu am spus în mod constant, de la începutul acestei crize până la sfârșitul ei și inclusiv azi, că alegerile anticipate nu sunt o soluție, ci, dimpotrivă, sunt o soluție dezastruoasă pentru România. Acestea au fost declarațiile mele, pe care le-am dat de zeci de ori”, a spus Nicușor Dan.