Florin Manole, despre salariul minim din 2027: Suntem țara cu cel mai mare risc de sărăcie la cei care lucrează

Guvernul nu a luat încă o decizie finală despre majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a detaliat stadiul discuțiilor într-o intervenție la Digi24. Manole a adus în atenție varianta reducerii taxelor pentru angajați.

„Eu sunt un om care a început lucrând pe salariul minim în București și știu ce înseamnă asta. Cred că avem nevoie de creșteri. Decizia va aparține Consiliului național tripartit, dar acolo vreau să semnalez că IMM România a venit cu propunerea scăderii taxării pe muncă. Ar putea fi o opțiune.”

Riscul de sărăcie în rândul salariaților

Ministrul Muncii a subliniat importanța negocierilor viitoare. Scopul principal este obținerea unui venit net mai mare pentru angajați. Florin Manole a atras atenția asupra unei statistici europene îngrijorătoare.

„Trebuie să avem discuții despre toate variantele care duc la un salariat care are un net mai mare, pentru că, până la urmă, a munci și a fi sărac nu ar trebui să se întâmple nici în România, nici în Europa. Suntem țara din Europa cu cel mai mare risc de sărăcie pentru cei care lucrează”, a declarat Florin Manole.

Sindicatele cer bani, patronatele cer prudență

Discuțiile oficiale vor avea loc în cadrul Consiliului Național Tripartit. Premierul Luca Niculescu a anunțat convocarea acestui for decizional în cursul lunii noiembrie. Șeful Guvernului a precizat încă din 5 noiembrie pașii necesari. Nivelul salariului va fi stabilit abia după definitivarea datelor fiscal-bugetare.

Pozițiile partenerilor sociali sunt divergente în acest moment. Sindicatele propun un salariu minim brut cuprins între 4.583 și 4.793 de lei.

În tabăra opusă, patronatele solicită menținerea nivelului actual de 4.325 de lei. Reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția asupra presiunilor financiare pe care ar aduce-o această măsură fiscal-bugetară. O nouă majorare brută ar afecta direct bugetele companiilor. Acest blocaj necesită o mediere din partea Executivului iar discuțiile din luna noiembrie vor fi decisive pentru toți angajații cu venituri mici din mediul privat.