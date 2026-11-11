Cadoul pe care și-l poate face Nicușor Dan este să tacă. O conferință cât o catastrofă

O conferință de presă maraton, de două ore și jumătate, menită să salveze capitalul de imagine ce îi mai rămăsese lui Nicușor Dan, s-a transformat într-o catastrofă de comunicare. Din afirmație în afirmație, președintele a reușit să enerveze întreaga societate.

Episodul care a pus capac a fost interzicerea unui jurnalist la Cotroceni, pe motiv că l-a criticat pe Facebook. Dar nu a fost singurul, ci doar cireașa de pe tort. Nicușor Dan a făcut multe alte declarații care pică testul sincerității și al corectitudinii date de fapte, nu de impresii.

Nicușor Dan a crezut că, dacă face din AUR principalul subiect al conferinței, va reuși să justifice toate acțiunile sau inacțiunile de până acum. Doar că jurnaliștii i-au adus în față multe probleme ale mandatului său la care nu a reușit să răspundă convingător.

Matematica îl bate pe Nicușor Dan

„De ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul din Parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut guverna fără PSD”, a încercat să explice Nicușor Dan electoratului care l-a votat de ce nu a susținut un guvern de dreapta.

„Pur și simplu 30% e mai mic decât 50% și ca să guvernezi trebuie să ai 50% și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența. E ilogic să acuzi arbitrul că 30% e mai mic decât 50%, nu e treaba arbitrului”, a insistat președintele, potrivit transcriptului publicat de G4Media.

Un jurnalist i-a arătat președintelui, cu cifre, că greșește.

Marius Gîrlașiu, Observator Antena 1: Ați spus că PNL și USR, care au împreună 30%, nu pot guverna, pentru că 30% este mai mic decât 50%. Cum guvernează PSD cu 23%?

Nicușor Dan: Are reușita să aibă, cel puțin la acest moment, un vot de învestire în Parlament.

Când 23% e mai mare decât 30%

Marius Gîrlașiu: Deci în viziunea dumneavoastră 23% e mai mare decât 50% pentru PSD?

Nicușor Dan: Eu constat că l-am desemnat pe domnul Mureșan și n-a avut majoritate și l-am desemnat pe domnul Niculescu și a avut majoritate.

Marius Gîrlașiu: Ați mai spus în cursul discursului dumneavoastră că sunteți un arbitru al jocului politic. Ce fel de arbitru al jocului politic, domnule președinte, iese cu o seară înainte de votul din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureșan să anunțe că nu va dizolva Parlamentul dacă guvernul acesta pică, după care, cu o seară înainte de votul pentru Guvernul Luca Niculescu, se lansează de la Palatul Cotroceni pe surse informația că dumneavoastră ați fi pregătit să dizolvați Parlamentul în cazul în care Guvernul Luca Niculescu pică? Asta face un arbitru?

Nicușor Dan: Haideți să nu… Haideți să nu transformăm o dezbatere serioasă într-o discuție despre surse și nesurse, da? Eu am spus în mod constant de la începutul acestei crize până la sfârșitul ei și inclusiv azi că alegerile anticipate nu sunt o soluție, ci dimpotrivă sunt o soluție dezastruoasă pentru România. Astea au fost declarațiile mele pe care le-am dat cred că de zeci de ori. Asta e ce pot să vă spun.

Prins cu mâța-n sac. Când e bun și când rău AUR

După ce își construise discursul de început în jurul ideii că AUR este nefrecventabil, președintele a fost prins, de același jurnalist, cu mâța-n sac.

Marius Gîrlașiu: Ați făcut un rechizitoriu dur al Partidului AUR la începutul discursului. Aș vrea să vă întreb dacă știți că PSD și AUR au dat jos Guvernul și dacă mai știți că PSD și AUR colaborează în Parlament. De pildă, astăzi au votat împreună noul șef al Curții de Conturi și au împărțit șefia TVR și Radio România. Sunteți la curent cu colaborarea dintre PSD și AUR?

Nicușor Dan: Da. În afară de faptul că 30 e mai mic decât 50 și 1 e mai mic decât 464. Adică e foarte greu ca un președinte care are niște atribuții constituționale să influențeze în vreun fel o dinamică a Parlamentului.

Premierul lui Nicușor Dan s-a căciulit la AUR fără nicio ezitare

O altă problemă majoră este și episodul Veștea. Premierul lui Nicușor Dan nu a avut nicio problemă să meargă cu capul plecat și să cerșească voturi la poarta AUR. Întrebat de Ema Stoica, de la Digi24, despre acest episod, președintele a răspuns monosilabic și neconvingător. Jurnalista a subliniat și incoerența argumentelor și dubla măsură aplicată premierilor desemnați – Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Ema Stoica: La Adrian Veștea puteați să supliniți diferența până la 50%?



Nicușor Dan: Am avut indicii serioase că are majoritate.

Ema Stoica: Era o coaliție ascunsă cu PSD?

Nicușor Dan: E o discuție cu lideri politici și nu am acordul lor să dau detalii.

Ema Stoica: Dar a negociat cu AUR domnul Veștea.

Nicușor Dan: În primul rând, eu nu i-am dat mandat pentru asta, dar nu cred că domnul Veștea s-a dus acolo să promită orice AUR. S-a dus ca să spună: uite, asta vrem noi să facem. Vreți să ne dați niște voturi fără ca noi să vă dăm nimic în schimb? Da sau nu?



Cum putea Nicușor Dan să oprească criza politică

Președintele a insistat și asupra faptului că nu a putut împiedica în niciun fel criza politică care a ținut România blocată cinci luni și jumătate.

„S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea de cenzură. Niciun președinte, în nicio țară democratică nu poate să împiedice sau să acționeze într-un fel sau altul.”

Realitatea este că președintele nici nu a încercat să împiedice blocarea României. Arma primordială a unui șef de stat este discursul. Or Nicușor Dan nu a ieșit niciodată să spună de la pupitrul prezidențial că nu este de acord cu moțiunea, că PSD este iresponsabil și aruncă România în haos. El susține că a negociat în spatele cortinei. Doar că nu are nicio dovadă. Singura dovadă ar fi fost să iasă în piața publică și să arate ce consecințe are o criză politică pentru România. Nu a făcut-o, iar acesta e un fapt.

Cina cu Pahonțu

Nici în privința șefului SPP, Nicușor Dan nu a fost inspirat să găsească o justificare pentru care îl protejează masiv. Nu numai că nu îl schimbă, dar respinge și acuzațiile care i se aduc și bagatelizează probele puse pe masă de jurnaliști. Se simte aproape o sfidare în răspunsurile șefului statului când vine vorba de un șef de serviciu secret, deși ar putea măcar să dea aparența că e preocupat, că va cerceta și că va lua o decizie ascultând ambele părți. Iată dialogul cu Sebastian Zachmann, de la Recorder.

Sebastian Zachmann: Aș mai avea o întrebare foarte importantă legată de un alt reportaj Recorder, evident de domnul Pahonțu și întrebarea e foarte scurtă. În toamna anului trecut ați fost invitat la Timișoara și ați luat o cină alături de mitropolitul Banatului, Ioan Selejan. Vă mai amintiți?

Președintele Nicușor Dan: Da.

Sebastian Zachmann: Domnul Pahonțu de ce a stat cu dumneavoastră la masă la acea cină?

Președinte: A fost o masă de vreo, aș zice, 15 persoane.

Sebastian Zachmann: 15 persoane?

Președinte: Da, ceva de genul ăsta, da.

Sebastian Zachmann: Formate din politicieni locali, bănuiesc, fețe bisericești?

Președinte: Din fețe bisericești, din politicieni locali, din oameni din administrația prezidențială, da.

„Nu e relevant”

Sebastian Zachmann: Și era normal ca șeful unui serviciu secret să stea la masa aceasta?

Președinte: Nu știu, credeți că e relevant?

Sebastian Zachmann: Da, e foarte relevant. Șeful unui serviciu secret la masă cu politicieni și cu fețe bisericești, nu vi se pare relevant?

Președinte: Eu nu cred că SPP-ul este un serviciu secret, cred că este un serviciu de pază. Așa spune legea.

Sebastian Zachmann: Nu, are atribuții conform legii de a de a culege informații. Nici asta nu credeți?

Președinte: Nu cred că e relevant, da.

Sebastian Zachmann: Dar așa spune legea.

Toți magistrații să vină la mine, … dar cu dovezi

Dialogul a fost la fel de aiuritor și când Sebastian Zachmann l-a întrebat despre atitudinea față de magistrații oprimați care și-au pus speranțele în sprijinul președintelui, date fiind promisiunile din campanie și de la început de mandat. Dialogul a fost transcris de Hotnews.

Sebastian Zachmann: Într-un an de zile am văzut cum acești magistrați care au avut curajul să vorbească au fost cercetați de Inspecția Judiciară, unii au fost chiar sancționați de CSM și în acest an de zile dumneavoastră n-ați avut nicio reacție publică. Pentru dumneavoastră subiectul acesta n-a existat. De ce ați tăcut când anterior le-ați cerut magistraților să vorbească, să aibă curaj?



Președinte: Bun. După cum știți, am avut un dialog cu magistrații în lunile acelea, decembrie 2025, ianuarie 2026, februarie 2026. După asta am intrat cu toții într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. Pe ceea ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat magistrați care să în urma acțiunilor lor de protest să fi fost șicanați, să spunem, de Inspecția Judiciară sau de CSM acum că nu mai discutăm de majorități, avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul.

Sebastian Zachmann: Inspecția Judiciară, după documentarul Recorder, a spus că nu există nicio problemă, că nimic din documentar nu se susține. Aveți încredere în concluziile Inspecției Judiciare, în această instituție?

„Nu am o analiză amănunțită”

Nicușor Dan: Eu am criticat foarte des Inspecția Judiciară.

Sebastian Zachmann: Tocmai de asta vă întreb.

Nicușor Dan: Nu am o analiză amănunțită, însă dacă românii spun că au încredere doar 25% dintre ei în sistemul de justiție și dacă inspecția judiciară este acel organ al sistemului de justiție care ar trebui să ne dea nouă garanția că sistemul de justiție funcționează bine, înseamnă logic că e o problemă cu inspecția judiciară. Însă, ceea ce noi nu avem în justiție, cum nu avem în multe alte zone, sunt dosare. Da? Adică un document cu 30 de abuzuri sau 20 de abuzuri ale Inspecției Judiciare pe care cineva să le sistematizeze și să vină la președinte sau la oriunde, la dumneavoastră, la presă, să spună asta e situația.

Sebastian Zachmann: Păi au venit la noi la presă, apoi au venit la dumneavoastră la președinție în decembrie anul trecut și consecința a fost că tot acei magistrați au fost sancționați și penalizați fără ca dumneavoastră să luați atitudine.

Nicușor Dan: Așa, și care-i dosarul cercetării și penalizărilor?

Sebastian Zachmann: Cum care-i dosarul? Ei nu se mai pot apăra din moment ce ajung la Inspecția Judiciară și apoi ajung să fie sancționați disciplinar.

Nicușor Dan: Așa. Așa, dați-mi dumneavoastră situația lor, nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară, când au fost penalizați de CSM, astfel încât eu sau dumneavoastră sau oricine e interesat de starea justiției din țara asta să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare ale Inspecției Judiciare. Asta vreau eu să spun. Vreau să spun că în justiție, ca în multe alte domenii, noi vorbim și poate avem dreptate, dar nu niciodată nu facem un dosar cu care să fie clar că ceea ce spunem este corect.

Nicușor Dan cere nume

Sebastian Zachmann: Dar numele astea, lăsați dosarele, că aici nu-i vorba de dosare, e vorba de oameni. Laurențiu Beșu, de exemplu, vă spune ceva numele ăsta? Vă spune?

Nicușor Dan: Da. Da. Îmi spune, da.

Sebastian Zachmann: Sorina Marinaș.

Nicușor Dan: Îmi spune de asemenea.

Sebastian Zachmann: Vă spune și asta. Claudiu Sanda, Sandu. Toți aceștia au trecut prin furcile acestea caudine numite Inspecția Judiciară și CSM. Fiecare dintre ei. Și mai am alte nume.

Nicușor Dan: Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta.

Sebastian Zachmann: Unde să vină?

Nicușor Dan: La mine, dacă vor. Eu nu știu dacă au fost sancționați, nu știu dacă au fost sancționați pentru delict de opinie.

Nicușor Dan duce în derizoriu acuzații grave: „O glumă”

Președintele Nicușor Dan a înregistrat un eșec și în a răspunde la întrebarea Cotidianul, privind prezența unui consilier prezidențial la o cină cu fosta ambasadoare Kimberly Guilfoyle. Aceasta e acuzată că ar fi insinuat că SUA pot da jos guverne, făcând referire exact la Ilie Bolojan. În timp ce ambasadoarea a fost retrasă, iar democrații au cerut anchetarea ei pentru mai multe fapte din timpul mandatului, Nicușor Dan a simțit nevoia să-i ia apărarea. A bagatelizat afirmațiile de care a acuzată, spunând că sunt „o glumă”.

Reacția jurnalistei Cotidianul, Elena Crângașu, arată cum reușește șeful statului să lase perplex orice om rațional și care se uită la fapte. „O glumă?”, a repetat uluită corespondenta Cotidianul.

Elena Crângașu: Despre dezvăluirile WSJ care a scris că ambasadoarea Kimberly Guilfoyle ar fi dezvăluit că poate să schimbe Guvernul de la București. Cum ați văzut dumneavoastră, la acel moment, aceste dezvăluiri?

Nicușor Dan: Ca să fim preciși pe fapte, WSJ a spus că la o cină, în Grecia, doamna ambasador a făcut o glumă cu privire la Guvernul de la București.

Elena Crângașu: O glumă?

Nicușor Dan: A făcut o afirmație glumind și doamna ambasador a negat. De aici și până la o moțiune de cenzură votată de, nu mai țin minte, 250 sau câți or fi fost parlamentari, e cale foarte lungă.

Consilierul prezidențial, liber să ia masa în oraș în orice anturaj

Elena Crângașu: Totodată, au apărut niște imagini cu această ambasadoare alături de președintele PSD, alături de fostul ministru al Energiei și de consilierul de stat Florin Vlădică la un restaurant din București. Cum ați văzut aceste fotografii? L-ați mandatat dumneavoastră pe domnul Vlădică să se afle acolo?

Nicușor Dan:A fost un eveniment economic la București la care am participat și eu. Am și vorbit despre trecerea la euro și acest eveniment a fost organizat de o fundație din România, iar această companie sau fundație a invitat niște oameni pe care îi considera relevanți.

A invitat-o pe doamna ambasador, care era speaker la acest eveniment, l-a invitat pe domnul Grindeanu, care era șeful Camerei Deputaților, și a mai invitat alte câteva persoane care aveau diverse relații cu Statele Unite ale Americii.

Dacă nu mă înșel, o zi mai devreme a fost și recepție a ambasadorului american cu aceleași persoane. Nu văd nicio problemă ca niște persoane să stea la o masă. Domnul Vlădică conduce Oficiul de Informații Integrate și în afară de această chestiune, când se duce la restaurant e persoană fizică.

Elena Crângașu: Dacă nu vi se pare nimic anormal, dumneavoastră de ce nu ați participat la această întâlnire privată?

Nicușor Dan: Sunt invitat în foarte multe locuri….

Președintele admite senin că nu înțelege semnele de întrebare ale societății

Elena Crângașu: Dar un consilier de stat care participă la un eveniment cu un președinte al unui partid politic, cu un fost ministru, nu vi se pare că ar trebui să ridice semne de întrebare? Nu l-ați întrebat pe domnul Vlădică ce căuta acolo? Înțelegeți nemulțumirea și semnele de întrebare ale societății?

Nicușor Dan: Nu, nu le înțeleg. Eu cred că suntem oameni care, într-o lume foarte complexă, schimbă informații, se informează unul de la celălalt pe diferite chestiuni. De aceea, peste tot în lumea asta există cine de afaceri, mic dejunuri, prânzuri în care oamenii schimbă informații.

De aici și până la angaja statul este o cale foarte lungă și, într-adevăr, dacă există orice formă de suspiciune de trafic de influență, sunt chestiuni serioase. Dar când niște oameni stau la o masă, asta nu înseamnă nimic.

Un jurnalist, interzis la Cotroceni

Și, în sfârșit, totul a culminat cu anunțarea unui jurnalist că are interdicție de a mai participa la acțiunile de presă ale președintelui României. Opinia publică a asemănat imediat comportamentul președintelui cu cel al lui Trump. Singurul președinte de stat care a mai interzis presa la conferințele sale. Alții văd în gest tendințe autoritare ale președintelui și cred că viitorul arată sumbru.

Este de remarcat și modul cum a făcut-o. L-a lăsat pe jurnalist să vină la conferință, să asiste două ore și jumătate la discuții. A fost ultimul care a ajuns la microfon. L-a lăsat să adreseze întrebarea, apoi l-a anunțat că nu mai are ce căuta la evenimentele președintelui. Și nici nu a răspuns la întrebare. Era despre procurorul general, Cristina Chiriac, contestată de o parte a opiniei publice, dar mereu apărată de președinte.

Pe lângă faptul că legea nu permite interzicerea accesului unui jurnalist, rămâne un semn de întrebare de ce președintele nu a răspuns, dacă nu avea nicio problemă cu subiectul. Colegii mei au remarcat că, imediat după conferința la care un jurnalist a fost umilit, președintele a permis Antenei 3 să-și facă un ministudio în Sala Unirii și să transmită minute în șir de acolo. Un alt gest fără precedent.