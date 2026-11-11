Peisajul politic se schimbă înaintea alegerilor din 2028. AUR începe să piardă din susținere

AUR a scăzut pentru prima dată după 18 luni în care s-a menținut la aproximativ 40% în sondaje. În același timp, PSD a câștigat teren după revenirea la guvernare, iar o posibilă alianță PNL-USR ar obține 32% din voturile alegătorilor mobilizați, arată datele prezentate de directorul INSCOP Research.

AUR coboară la 34-35%, după un an și jumătate în care s-a menținut aproape de 40%

Partidul a înregistrat scoruri constante, între 38% și 40%, timp de aproximativ 18 luni. În noiembrie 2026, formațiunea a coborât însă la 34-35%, pierzând aproximativ 4-5 puncte procentuale. Directorul INSCOP consideră că o parte dintre alegătorii care au renunțat la AUR ar putea fi foști susținători ai PSD. Aceștia s-ar fi întors către social-democrați după revenirea partidului la guvernare.

În schimb, PSD a înregistrat o revenire după pierderile provocate de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. La acel moment, social-democrații au pierdut între 3 și 4 puncte procentuale, ajungând în mai 2026 la un minim istoric în măsurătorile INSCOP.

Cele cinci luni în care PSD s-a aflat în opoziție au permis partidului să recupereze aproape integral procentele pierdute. Ulterior, revenirea la guvernare i-a adus un nou avans, de aproximativ 4-5 puncte procentuale. Astfel, în noiembrie, PSD a ajuns la o intenție de vot de 22-24%. Remus Ștefureac avertizează însă că participarea la guvernare ar putea afecta din nou susținerea partidului. Situația economică dificilă și apropierea iernii reprezintă riscuri pentru social-democrați. Pe de altă parte, PSD ar putea să își stabilizeze scorul dacă reușește să adopte reforme sau să reducă semnificativ risipa banilor publici.

PNL a pierdut avantajul câștigat după căderea Guvernului Bolojan. USR revine la 12-13%

PNL a avut o evoluție neobișnuită după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Deși a pierdut guvernarea, partidul a câștigat aproximativ șase puncte procentuale într-o singură lună. În mai 2026, liberalii ajunseseră la o intenție de vot de 20-22%. Creșterea nu a fost însă de durată. Cele cinci luni de guvernare interimară au redus treptat susținerea PNL, care a revenit în noiembrie la nivelul înregistrat înaintea moțiunii de cenzură.

Cu toate acestea, Remus Ștefureac consideră că liberalii mai au posibilitatea de a crește în opoziție. Un avantaj ar putea fi reprezentat de Ilie Bolojan, care și-a păstrat un nivel rezonabil de încredere în rândul alegătorilor.

Și USR a trecut prin schimbări importante. După căderea Guvernului Bolojan, partidul a pierdut aproximativ trei puncte procentuale, coborând la 9% în mai 2026. Acest nivel s-a menținut în perioada interimatului. Situația s-a schimbat după formarea noului guvern PSD, pe care USR a refuzat să îl voteze. În noiembrie, partidul a recuperat procentele pierdute și a revenit la o intenție de vot de 12-13%.

O alianță PNL-USR ar putea concura cu AUR în 2028. Jumătate dintre români ar vota un partid nou

Un alt rezultat prezentat de directorul INSCOP privește posibilitatea formării unei alianțe între PNL și USR. Scenariul a fost testat pentru prima dată în noiembrie 2026 și a obținut un scor de 32% în rândul alegătorilor mobilizați, cu numai trei puncte procentuale sub AUR. Potrivit lui Remus Ștefureac, o asemenea alianță ar putea deveni un competitor important la alegerile din 2028, dacă cele două partide vor reuși să construiască un proiect politic comun.

Pentru a avea succes, alianța ar trebui să se dovedească mai credibilă în opoziție decât AUR. De asemenea, ar trebui să atragă alegătorii moderați ai acestui partid și să depășească tensiunile dintre propriile electorate.

Analiza mai arată că jumătate dintre români declară că ar vota un partid nou înființat. Cu toate acestea, apariția unei formațiuni care să transforme această disponibilitate în voturi rămâne dificilă.

Ștefureac îl menționează pe Victor Ponta printre politicienii care ar putea avea un rol într-un asemenea proiect. Fostul premier și-a păstrat un nivel de încredere de peste 20%, potrivit analizei.

Totodată, formațiuni precum SENS se apropie de pragul electoral, ceea ce ar putea crea noi oportunități politice.