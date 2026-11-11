Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, supusă votului în Senat

Senatorii dezbat și votează miercuri, de la ora 10:00, moțiunea simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Documentul a fost depus de AUR, care îl acuză pe ministru că prezintă selectiv datele privind situația finanțelor publice. Moțiunea este semnată de 30 de parlamentari AUR și patru neafiliați.

Moțiunea, depusă săptămâna trecută, poartă titlul „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”. Prin acest demers, reprezentanții AUR critică modul în care Ministerul Finanțelor comunică informațiile despre bugetul de stat. Aceștia susțin că, deși guvernele se schimbă, problemele legate de transparența bugetară rămân nerezolvate.

„Se schimbă guvernele, se ajustează discursurile, dar reflexul de a administra informaţia servită populaţiei în locul problemelor rămâne acelaşi. În România de astăzi, transparenţa bugetară continuă să fie o promisiune recurentă a fiecărui nou guvern o obligaţie încălcată pe care fiecare o lasă succesorului”, se arată în textul moțiunii.

Deficitul bugetar, în centrul criticilor aduse ministrului Nazare

Una dintre principalele nemulțumiri ale AUR vizează modul în care Alexandru Nazare prezintă evoluția deficitului bugetar. Semnatarii moțiunii susțin că ministrul Finanțelor a anunțat reducerea deficitului la 3,81% din PIB, în primele nouă luni ale anului, fără să prezinte și estimarea calculată conform metodologiei europene ESA.

„În timp ce se laudă cu reducerea deficitului bugetar la 3,81% din PIB în primele 9 luni, omite să prezinte estimarea deficitului calculat potrivit metodologiei European System of Accounts (ESA). Altfel spus, românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului”, mai notează AUR în document.

Cele două metodologii folosesc reguli diferite pentru înregistrarea veniturilor și cheltuielilor statului. AUR consideră că prezentarea ambilor indicatori ar permite o evaluare mai clară a situației bugetare.

Moțiunea simplă urmează să fie supusă votului senatorilor după încheierea dezbaterilor de miercuri.