Prima reacție a lui Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan l-a interzis la Cotroceni: Trebuia să fiu mai bun de-atât

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a reacționat după ce președintele Nicușor Dan i-a interzis accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni. Într-un mesaj publicat pe Facebook, jurnalistul spune că regretă faptul că nu a insistat să primească un răspuns la întrebarea adresată șefului statului. Incidentul a avut loc marți seară, 10 noiembrie, când președintele a invocat o serie de injurii pe care Vanghele i le-ar fi adresat anterior.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea, și acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a scris Ovidiu Vanghele pe Facebook.

Jurnalistul, fondator al Centrului de Investigații Media, a reluat apoi întrebarea pe care i-a adresat-o lui Nicușor Dan. Aceasta viza activitatea procurorului general Cristina Chiriac și un vot dat în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție în 8 aprilie, a votat, acum o lună – o lună și jumătate, dânsa, în secția pentru procurori a CSM din care face parte – e membru de drept acolo – împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară pentru ca Inspecția Judiciară să cerceteze o ingerință în actul de justiție – o aparentă ingerință, până la o decizie definitivă – comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate?”

La finalul postării, Vanghele a insistat că subiectul ridicat în conferința de presă trebuie lămurit.

„Mi-aș dori să facem cumva să avem noi, cetățenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai mult”, a transmis jurnalistul.

Nicușor Dan i-a interzis accesul la conferințele de presă de la Cotroceni

Schimbul de replici a avut loc la finalul conferinței de presă susținute marți seară de Nicușor Dan. Ovidiu Vanghele a fost ultimul jurnalist care a adresat o întrebare, după aproximativ două ore și jumătate de discuții. În loc să răspundă întrebării despre procurorul general, șeful statului i-a comunicat că nu va mai putea participa la conferințele sale de presă pe durata mandatului.

Nicușor Dan a justificat decizia prin injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat anterior. Președintele a explicat că dispusese deja această interdicție, însă angajații Administrației Prezidențiale nu i-au respectat indicația.

Șeful statului i-a transmis lui Vanghele că nu va mai putea reveni la conferințele sale de presă și nici nu îi va mai putea adresa întrebări în timpul mandatului.

Președintele nu a răspuns acuzațiilor ridicate de jurnalist în legătură cu activitatea Cristinei Chiriac.