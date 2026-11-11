Titlurile Fidelis în euro adună 78% din subscrieri. Ce dobândă au ales cei mai mulți investitori

Peste 8.500 de ordine la jumătatea ofertei

La jumătatea programului de subscriere, investitorii individuali transmiseseră prin sistemul Bursei de Valori București ceva mai mult de 8.500 de ordine pentru titlurile de stat dematerializate oferite în noiembrie.

Conform analizei Profit.ro, ordinele vizează instrumente financiare de 128,69 milioane lei.

Asta înseamnă puțin peste jumătate din cât s-a strâns în total la ofertă precedentă, din octombrie, adică 242,92 milioane euro.

Euro, și mai detașat în preferințele investitorilor

Ca în edițiile trecute ale programului Fidelis, investitorii au ales în mare parte obligațiunile în euro emise de Ministerul Finanțelor. De această dată, dezechilibrul e și mai mare: arată sursa citată că emisiunile în euro adună 77,98% din valoarea subscrierilor.

Cea mai căutată a fost emisiunea R361AE, cu scadența în 2036 și o dobândă de 6,60% la euro. Pentru aceste titluri au venit peste 3.000 de ordine, în valoare de 62,40 milioane euro, adică aproape jumătate din volumul plasamentelor.

Cerere solidă și pentru scadențele mai apropiate

Nici emisiunile în euro cu maturitate mai scurtă nu au dus lipsă de cumpărători. Titlurile R2911AE, cu scadența în noiembrie 2029 și un cupon anual de 4,50%, au adunat 32,10 milioane euro. Potrivit analizei citate, suma depășește de peste 6 ori pe cea de 5,86 milioane euro strânsă de titlurile R2911BE.

Acestea au aceeași scadență, dar sunt destinate donatorilor de sânge și au o dobândă de 5,50%.

Interes redus pentru emisiunile în lei

Titlurile în lei au atras puțini investitori. Cele mai multe subscrieri, de 70,46 milioane lei (13,18 milioane euro), au mers spre emisiunea R2811A, care are scadența cea mai apropiată, în 2028, și pentru care statul plătește o dobândă de 6,60%.

Titlurile R2811B, cu aceeași scadență și un cupon anual de 7,60%, primit ca bonus de donatorii de sânge, au avut tot o cerere mai mică, de 29,77 milioane lei (5,57 milioane euro), conform aceleiași surse.

Celelalte două emisiuni în lei au strâns sume apropiate:

• 27,56 milioane lei (5,15 milioane euro) pentru R3011A, cu scadența în noiembrie 2030 și o dobândă de 7,15%;

• 23,70 milioane lei (4,43 milioane euro) pentru R3611A, titlurile cu cea mai lungă maturitate și cea mai mare dobândă, de 7,75%.