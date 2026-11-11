Prosumatorii vor fi plătiți lunar pentru energia din rețea. Când primesc sumele restante, potrivit normelor ANRE

Drumul sinuos al Legii 160/2026

Până să poată fi aplicată, legea a trecut prin mai multe etape. Parlamentul a votat-o prima dată în 2023. Klaus Iohannis, pe atunci președinte, nu a promulgat-o, pe motiv că unele prevederi veneau în contradicție cu legislația europeană.

Readoptată ulterior de Parlament, legea a ajuns la Curtea Constituțională, la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Publicarea în Monitorul Oficial a venit abia vara trecută, după ce Curtea a constatat că actul este constituțional. Ordinul ANRE de marți, cu normele de aplicare, a încheiat acest parcurs.

Plata lunară înlocuiește așteptarea de 24 de luni

Prosumatorii vor încasa în fiecare lună contravaloarea energiei pe care o trimit în rețea, nu la 24 de luni, cum se întâmpla până acum, potrivit hotnews.ro.

Potrivit ANRE, regula lunară vizează energia livrată începând cu 26 iulie 2026 și se extinde și asupra contractelor deja în derulare. Ordinul mai permite ca excedentul să plătească facturile altor locuri de consum și stabilește reguli clare pentru achitarea sumelor acumulate anterior.

Excedentul, folosit și pentru alte facturi

Una dintre cele mai importante noutăți este alocarea valorică multi-loc. Uneori, după compensarea la locul unde e produsă energia, rămâne un excedent.

Valoarea lui poate acoperi atunci facturile de energie electrică ale altor locuri de consum deținute de același prosumator, cu o condiție: toate să se afle în portofoliul aceluiași furnizor.

Există și o opțiune separată, prin care prosumatorii pot păstra sumele disponibile pentru facturi deja emise, a căror scadență nu a sosit încă.

Persoanele fizice eligibile, cu instalații care nu depășesc 27 kW pe loc de consum, pot decide și unde merg aceste valori, pe o durată de cel puțin 12 luni.

Banii pot fi direcționați spre facturile de energie electrică sau, în condițiile stabilite prin reglementare, spre cele de gaze naturale.

Cum se recuperează sumele rămase în report

Metodologia prevede un mecanism separat pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și aflată încă în report.

Cantitățile și valorile respective vor fi ținute în evidență distinctă, împreună cu datele despre documentul de origine, cantitate, prețul istoric și scadență. Fiecare prosumator va primi o situație detaliată, în care poate vedea soldul de pornire, ce s-a folosit din el și ce a rămas.

Sumele acestea trebuie achitate în maximum 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Furnizorii au la dispoziție același termen, socotit de la publicare, ca să regularizeze energia livrată între 26 iulie 2026 și ziua dinaintea publicării ordinului.

Persoanele fizice cu instalații de producere din surse regenerabile de cel mult 27 kW pe loc de consum nu sunt obligate să emită facturi pentru energia livrată. Documentele de achiziție și decontare sunt întocmite de furnizor.

Mecanisme diferite, în funcție de puterea instalată

Regulile diferă după puterea instalată la fiecare loc de consum și producere:

• instalațiile care nu depășesc 200 kW intră sub mecanismul de compensare cantitativă;

• cele cu puteri cuprinse între 200 kW și 400 kW trec prin regularizare financiară, iar energia livrată se valorifică la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare din luna livrării.

OPCOM va publica în fiecare lună, în format electronic reutilizabil, prețul de referință folosit la regularizarea financiară.

Potrivit sursei citate, autoritățile și instituțiile publice cu capacități finanțate din bani publici beneficiază de mecanismul pe care l-au ales, indiferent de puterea instalată.

Citirea lunară și calcule verificabile

Metodologia aduce și obligații noi privind măsurarea și transparența. Operatorii de distribuție trebuie să citească lunar atât energia consumată din rețea, cât și pe cea livrată în rețea.

Dacă un contor inteligent nu mai comunică, datele lui se recuperează prin alte mijloace tehnice. Tot operatorii de distribuție suportă costul grupurilor de măsurare pentru producție și stocare.

La contractele cu preț variabil rămâne valabilă formula din contract pentru stabilirea prețului, însă calculele trebuie să poată fi verificate.

Termenele pe care trebuie să le respecte furnizorii

Implementarea are un calendar fix, se precizează în comunicat:

• în 7 zile lucrătoare de la publicarea ordinului, furnizorii le prezintă prosumatorilor opțiunile de alocare valorică multi-loc și de plată programată și le pun la dispoziție actele adiționale necesare;

• în 10 zile lucrătoare de la publicare, titularii contractelor existente cărora li se aplică dispozițiile tranzitorii sunt anunțați că acestea continuă și că noile prevederi legale se aplică fără act adițional;

• în 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete, dacă prosumatorul o cere, furnizorul îi trimite contractul de vânzare-cumpărare potrivit mecanismului aplicabil, semnat și redactat după contractul-cadru;

• în cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicare, cantitățile reportate și încă necompensate intră în calculul de la prima facturare, conform metodologiei;

• până la 31 decembrie 2026, furnizorii trebuie să încheie adaptările informatice și operaționale.

Până la acest termen, noile reguli se aplică prin sistemele existente și, unde e cazul, prin soluții temporare documentate. ANRE a insistat că data de 31 decembrie 2026 nu înseamnă amânarea drepturilor prosumatorilor.

Peste 600 de observații în consultarea publică

Instituția a mai precizat că metodologia a rezultat dintr-o consultare publică amplă, organizată în două etape, în august și în intervalul septembrie-octombrie 2026.

Au sosit peste 600 de observații și poziții, iar la dezbaterea publică dedicată au participat peste 400 de persoane.

Documentele au fost discutate și în Consiliul Consultativ al ANRE, la ședințele din 12 octombrie și 5 noiembrie 2026.

Pentru prosumatorii care intră în comunități de energie, metodologia stabilește inclusiv cum se închide contractul de vânzare-cumpărare. Decontul final trebuie întocmit în 42 de zile.

Compensarea cantitativă, până la finalul lui 2030

Conform Legii nr. 160/2026, instalațiile de cel mult 200 kW mai pot folosi compensarea cantitativă doar până la 31 decembrie 2030. Din 1 ianuarie 2031, prosumatorii vor putea cere, în condițiile legii, ca energia livrată să fie valorificată la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare.

Avertismentul președintelui ANRE

Potrivit comunicatului instituției, președintele ANRE, George Niculescu, a subliniat că prosumatorii au investit în producția de energie electrică și au contribuit astfel la transformarea sistemului energetic al României. În opinia sa, e normal ca energia pe care aceștia o produc și o trimit în rețea să fie valorificată corect, transparent și predictibil.

Niculescu le-a transmis furnizorilor și un mesaj pe care l-a descris drept „foarte clar”:

„Adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor.

ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaște”, a mai declarat președintele ANRE.