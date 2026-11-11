Nicușor Dan s-a mutat în casă de protocol: Te duci la supermarket să cumperi mălai, trebuie să anunți, să vină o mașină

Președintele Nicușor Dan a anunțat o schimbare majoră în viața sa privată. El s-a mutat împreună cu familia într-o locuință de protocol. Relocarea a avut loc luna trecută. Șeful statului a amânat această decizie o perioadă lungă, motivul principal invocat a fost acela al stabilității emoționale a copiilor.

Nicușor Dan a oferit detalii despre costurile vechii locuințe. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, se ocupa de plata utilităților. Facturile ajungeau la valori cuprinse între 800 și 1.000 de lei pentru un interval de două luni.

Jurnaliștii l-au întrebat pe președinte despre o posibilă căsătorie oficială. Șeful statului a dat un răspuns scurt.

„Deocamdată nu.”

Nicușor Dan a preluat cea mai importantă funcție în stat în luna mai 2025. El a refuzat inițial mutarea din vechiul domiciliu într-o locuință de protocol. Președintele a descris situația sa locativă din acea perioadă de început.

„Încă nu, locuim în același loc în care ne-a prins această schimbare. Cumva s-a stabilizat și partea de pază și protecție, vecinii s-au obișnuit. Nu e cert că o să rămânem aici definitiv, dar pentru moment, suntem aici.”,

Rutina familiei sub escorta SPP

Rutina zilnică a familiei a suferit modificări, după alegerea lui Dan ca Președinte. Regulile de securitate impuse de SPP au schimbat dinamica ieșirilor în spațiul public. Președintele a recunoscut disconfortul inițial resimțit de partenera sa.

„Soția s-a obișnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, inclusiv că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-am ce, și trebuie să anunți, să vină o mașină. Și copiii, în momentul ăsta s-au obișnuit. Ne-a bruiat un pic, aveam ritualul ăsta să mă duc să mă întorc cu fetița de la școală și discutam vrute și nevrute, și acum, fiind mai mulți în mașină, cu paza și așa, ne cenzurăm.”

Președintele s-a distanțat de implicarea în grupurile școlare. Această responsabilitate i-a revenit exclusiv partenerei sale. El a rememorat un episod din perioada mandatului de primar al Capitalei.

„Soția este, eu n-am fost niciodată. Eram primar și aveam niște probleme foarte mari la primărie, mi-aduc aminte atunci, și cineva mi-a propus să fiu în comitetul de părinți și i-am zis că mulțumesc.”

În privința programului școlar, președintele a explicat modul de organizare al familiei pentru prima zi de școală de anul trecut.

„O să vedem, pentru că știți ca și mine că unele școli plănuiesc greva… Pentru moment pe rețeaua de părinți nu am primit informația asta, deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an, să o lăsăm pe fetiță, să stăm pe lângă careu pe acolo.”

Adaptarea la Palatul Cotroceni

Instalarea la sediul Administrației Prezidențiale a reprezentat o provocare separată. Președintele a explorat cu greutate spațiile oficiale de la Cotroceni. El a menționat vizita președintelui Consiliului European.

„Vă spun sincer că ieri am intrat prima oară într-o sală din muzeu, când a venit domnul Costa, iar în grădina asta nu m-am plimbat niciodată.”

Nicușor Dan și-a format rapid un program în perimetrul instituției. El a relatat modul simplu de organizare a activității zilnice.

„Am primit un birou, m-am obișnuit cu el. Din când în când mai ies pe terasă, dar asta e tot. La etajul 2, asta sunt sigur că văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă pe lift.”, a conchis președintele.