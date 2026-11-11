CTP, despre conferința de presă a Președintelui Dan: A vrut pur și simplu să ne zăpăcească de cap

CTP a criticat dur prestația președintelui Nicușor Dan din cadrul conferinței de presă de la Cotroceni. Gazetarul a susținut că șeful statului a oferit explicații previzibile și nu a lămurit problemele publice. CTP l-a acuzat pe președinte de lipsă de onestitate și de încercarea de a „ameți” electoratul.

Stefan Lupu - Reporter special
CTP, despre conferința de presă a Președintelui Dan: A vrut pur și simplu să ne zăpăcească de cap

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu Inquam Photos / Bogdan Buda

CTP a criticat dur prestația președintelui Nicușor Dan din cadrul conferinței de presă de la Cotroceni. Gazetarul a susținut că șeful statului a oferit explicații previzibile și nu a lămurit problemele publice. CTP l-a acuzat pe președinte de lipsă de onestitate și de încercarea de a „ameți” electoratul.

Președinele Nicușor Dan a susținut marți o conferință de presă la Palatul Cotroceni, a doua din acest an. Interacțiunea cu presa a durat peste două ore și jumătate. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat discursul șefului statului la scurt timp după eveniment.

El și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care președintele a tratat întrebările jurnaliștilor. Invitat în emisiunea News Pass de la B1 TV, gazetarul a fost întrebat de moderatoare dacă președintele l-a plictisit.

„Da, m-a plictisit crunt. (…) Am asistat la răspunsuri ale președintelui absolut previzibile, în cele mai multe cazuri”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul a considerat că președintele a oferit explicații ocolitoare. El a comparat ironic răspunsurile șefului statului cu evitarea întrebărilor „pe după cireși” sau „pe după baobab”. CTP a remarcat o tehnică politică de evitare a unor clarificări directe și o deconectare de la subiectele cerute.

„Jurnalistul întreabă despre rapiță și se răspunde că e vorba de un camion de balastru. Nu a lămurit nimic domnul președinte”, a conchis CTP, citat de B1 TV.

Lipsă de onestitate și strategia oboselii

Cristian Tudor Popescu și-a continuat analiza critică într-o declarație separată pentru Libertatea. Aici, gazetarul a adus acuzații directe referitoare la lipsa de sinceritate a președintelui în relația cu proprii alegători.

„A fost o încercare a domnului Nicușor Dan de a ieși la suprafață dintr-o mlaștină în care s-a băgat singur. Și e foarte greu să ieși din mlaștină. Cu cât dai din mâini mai mult, cu atât te afunzi. Exact asta a făcut domnul Nicușor Dan astă-seară. A încercat, spunându-și după atâtea luni de zile: „Domnule, trebuie și eu să mai zic ceva, să mai iau contactul cu poporul”. Chiar dacă nu face lucrul ăsta decât la televizor, că prin teritoriu, ca să se-ntâlnească cu simpli cetățeni, eu nu am văzut să se ducă domnul Nicușor Dan, într-un an și jumătate de mandat”, a subliniat CTP pentru Libertatea.

Jurnalistul l-a sancționat pe șeful statului pentru contradicțiile din discurs. CTP a amintit atitudinea lui Nicușor Dan față de guvernul Ilie Bolojan. Executivul a picat la începutul lunii mai, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

„Tot spui că nu trebuia să ajungă AUR la guvernare și, în același timp, accepți cu un zâmbet și un regret lăutăresc momentul în care guvernul Bolojan a fost dat jos prin moțiune de cenzură”, a punctat ziaristul.

Referitor la activitatea publică a Președintelui, CTP a criticat lipsa de acțiune a acestuia pe teren. În concret, CTP a criticat faptul că Nicușor Dan a declarat că nu este adeptul vizitelor de lucru sau să meargă în teritoriu să strângă voturi.

CTP l-a taxat: „dar nu se poate ca un președinte să stea numai la televizor și la Cotroceni. Trebuie să mai meargă, să mai miroasă și el lumea, țara asta, cum arată de-acolo, de la firul ierbii, de la asfalt. Nu a făcut lucrul ăsta. În schimb, a venit astă-seară și, în primul rând, i-a lipsit ceea ce a clamat în campania sa electorală, principalul cuvânt: „Onestitate”. Nu? Așa a venit el, cu ideea „România onestă, eu sunt onest”. Nu a fost nici măcar o dată onest în seara asta.” a declarat CTP.

Conferința maraton, o tehnică de „amețire”

CTP a oferit și o interpretare a formatului lung ales de Administrația Prezidențială. Aceasta a fost prima ieșire a președintelui după învestirea noului Guvern condus de Luca Niculescu. Gazetarul crede că durata prelungită a avut un scop nedeclarat.

De ce a făcut-o? Există un procedeu în pescuit, probabil că domnul Grindeanu poate să dea eventuale detalii, domnul Grindeanu-Știucă. Există un procedeu în pescuit numit „amețirea peștelui”. Adică prinzi peștele în undiță, în lansetă și după aceea, dacă e un pește mai mare, trebuie să-l obosești, să-l amețești. Până când obosește și-l poți scoate pe mal”, a punctat ironic pentru jurnaliștii de la Libertatea.

Potrivit gazetarului, acest efort de comunicare viza recuperarea alegătorilor dezamăgiți. CTP, el însuși un fost votant al lui Nicușor Dan, crede că efortul a fost în zadar.

„Poate că, dimpotrivă, sunt și mai mulți dezamăgiți după această seară”, a concluzionat el la B1 TV.

La capitolul plusuri, Cristian Tudor Popescu a lăudat calitatea întrebărilor adresate de presă. Acesta a declarat că și-a schimbat percepția despre jurnaliștii prezenți la Cotroceni.

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2 comentarii

  1. „A vrut pur și simplu să ne zăpăcească de cap” – Nu este asa in cazul lui !

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