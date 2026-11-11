Industria auto din România, în declin. Mesajul șefului Dacia, inspirat dintr-o glumă de la Radio Erevan: Ar fi păcat să o lăsăm de izbeliște

Directorul Dacia România a tras acest semnal de alarmă în cadrul unui eveniment la care a participat și premierul Luca Niculescu.

Mihai Bordeanu susține că viitorul industriei auto din țara noastră depinde de parteneriatul dintre companii și autorități.

„Se făcea o glumă la Radio Erevan: «Am putea implementa comunismul în Elveția?». Radio Erevan răspundea: «Am putea, dar ar fi păcat».

Aș face o paralelă cu industria auto: am putea să lăsăm industria auto de izbeliște? Am putea, dar ar fi păcat”, a declarat Mihai Bordeanu.

Șeful Dacia, despre declinul industriei auto din România

Acesta și-a continuat discursul explicând că producătorii auto sunt presați de decizii rapide, dificile și cu efecte pe termen mediu asupra angajaților și companiilor.

Soluții ar fi, dar industria trebuie sprijinită prin adaptarea legislației muncii și accelerarea proiectelor de infrastructură rutieră, portuară și feroviară.

„Traversăm un moment de cumpănă, pe care va trebui să îl gestionăm cu responsabilitate și realism. Vedeți ce se întâmplă la nivel global: industria auto trece prin cea mai dinamică perioadă din toate timpurile. Vorbim despre electrificare, digitalizare, presiune enormă asupra costurilor, apariția unor noi competitori puternici, subvenționați de stat, mă refer la China când spun asta, și, evident, despre crize geopolitice din ce în ce mai mari”, a adăugat Mihai Bordeanu.

Mesajul premierului Luca Niculescu

Prezent la același eveniment public, premierul Luca Niculescu a precizat că industria auto este o componentă importantă a economiei din România și a îndemnat companiile să continue investițiile în România.

„Creați locuri de muncă, consolidați poziția României în economia națională și globală. România se află într-un moment crucial din punct de vedere economic. Vrem să păstrăm în România nu doar capacități de producție, ci și centre de proiectare și inovare”, a precizat premierul Luca Niculescu.