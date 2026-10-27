Premieră pentru Dacia. Ce modele ale Renault Group s-au vândut cel mai bine la nivel global

Dacia a reușit o premieră pentru Renault. Cele mai bine vândute două modele populare ale mărcii Dacia, Sandero și Duster, au fost pionii principali ai grupului. Vorbim de intervalul iulie-septembrie. Sunt datele interne ale companiei văzute de Profit. Cele două au profitat de ieșirea din fabricație a lui Renault Clio 5.

Renault Clio nu mai este cel mai vândut model al Renault Group în acest moment. Odată cu ieșirea de pe piață a lui Clio 5, s-a redus volumul înregistrat de cele două generații.

De acest lucru a profitat Sandero, în primul rând. Modelul a fost foarte mulți ani cel mai vândut al grupului francez. Dar și Duster a reușit să urce pe locul al doilea, în trimestrul 3.

Premieră pentru Dacia. Cum se explică

Dacia reușește astfel o premieră. Dă cel mai vândut model al grupului Renault. Fără să mai beneficieze de susținerea vânzărilor Renault Sandero pe multe dintre piețele din America de Sud.

Odată cu introducerea lui Renault Kardian, Sandero a dispărut din gama Renault. Mai întâi din America Latină, apoi și de pe alte piețe ale lumii.

Ultimele exemplare de pe stoc fiind vândute în Columbia și Uruguay. Brazilia, Argentina, Mexic, Chile, dar și restul de țări din regiune, au scos din configurator modelul Renault Sandero. Astfel că Dacia Sandero, vândută în Europa, contorizează în prezent toate vânzările.

Este vorba despre un volum total de 58.827 de autoturisme. În scădere cu 14% față de anul precedent. Atunci încă mai erau înmatriculate și mașini sub sigla Renault.

Evoluția Duster

Duster, în schimb, are o situație complet diferită. Vinde în continuare sub sigla Renault pe piețele internaționale. Dar a fost relansat și în India, după o pauză de circa doi ani. în plus, a fost lansat în premieră pe piețe noi, cum este Australia, desigur tot sub sigla Renault.

În total, Duster a reușit să se mențină, cu aceste noi piețe, la un nivel apropiat de cel din anul precedent: 56.189 unități, scădere de 5 procente.

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