Kelemen Hunor critică intenția PSD de a face comasarea localităților mici „din birou, prin asumare”

Reforma administrativ-teritorială şi a administraţiei, pentru care PSD cere angajarea răspunderii Guvernului, este necesară, dar trebuie „făcută cu cap”, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor.

El spune că sunt două tipuri de reforme administrative, cu două direcții diferite.

„În ceea ce privește instituțiile centrale, agențiile guvernamentale și multe alte lucruri, noi am mai discutat când guvernam împreună și da, trebuie făcut, trebuia făcut mai repede, trebuie făcut. Și acolo nu trebuie să ceri aprobarea nimănui, tu ca guvern poți să faci”, a spus liderul UDMR într-un interviu acordat Digi 24.

Referendum pentru reforma administrativ-teritorială

„Când vorbim de localități, când vorbim de reforma administrativă, acolo în primul rând ar trebui să faci un referendum”, consideră liderul UDMR.

El spune că ar trebui făcute niște analize care să țină cont de viața comunităților respective. „Din perspectiva comunității maghiare mai este ceva în Carta la care și România e parte, a administrației locale, nu poți să schimbi raportul etnic prin comasări sau prin desființări de comune sau de localități”,

Liderul UDMR a subliniat că de foarte multă vreme este nevoie de o reformă administrativă dar că trebuie să se țină seamă de o serie de detalii când e vorba de cea din teritoriu, din localitățile mici, care nu poate fi făcută „într-un birou, prin asumare”.

Reforma instituțiilor se poate face repede

„Trebuie să ții cont de geografia țării. Dacă te duci în Munții Apuseni ca să aduni o comună ca să aibă peste 1.500 de locuitori spre 3.000, 4.000, 5.000, trebuie să mergi pe o rază de 70-80 de kilometri. Săptămâna trecută am mers pe acolo și știu, cunosc zona foarte bine”, spune liderul UDMR.

Pe de altă parte, spune el, reforma instituțiilor guvernamentale se poate face chiar repede.

„Acolo, chiar într-o lună de zile, poți să iei o decizie, decizia poți să o iei într-o zi și decizia politică poate fi transformată în asumare, în lege, în ordonanță de urgență, în ce vrea Sorin Grindeanu”. În concluzie, UDMR nu se opune comasării, dar trebuie văzute detaliile, astfel încât reforma administrativă să fie făcută „cu cap”, a conchis Kelemen Hunor.

Grindeanu i-a dat temă premierului Luca Niculescu

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat luni, după o ședință a Biroului Politic Național al partidului, că îi va propune premierului Luca Niculescu să-și angajeze răspunderea în Parlament pe două proiecte mari.

Este vorba despre reforma administrativ teritorială și cea a reorganizării la nivel guvernamental.

Prima ar trebui să prevadă „comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni”. Iar cea de a doua „reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu-și mai justifică existența”.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp, până în martie 2027.