Donald Trump denunță rezultatele alegerilor din Brazilia: Au fost trucate

Înainte de a porni către un miting de campanie, Donald Trump a făcut declarații cu privire la rezultatul alegerilor din Brazilia.

Aliat al conservatorului Flavio Bolsonaro, Donald Trump a denunțat rezultatul obținut de Luiz Inácio Lula da Silva, președintele de stânga reales în Brazilia.

„Sincer, a semănat cu încă un scrutin fraudulos… a fost atât de corupt, atât de lamentabil. Nu am luat partea nimănui, dar mi s-a părut că au fost încă nişte alegeri aranjate. Alegerile trebuie să fie incontestabile, iar situația mi s-a părut foarte gravă”, a declarat Donald Trump, potrivit Reuters și AFP.

Senatorul brazilian de dreapta Flavio Bolsonaro a refuzat să-și recunoască înfrângerea în urma scrutinului de duminică.

Tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro a fost un apropiat al lui Trump pe tot parcursul mandatului său.

Luiz Inacio Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia, obținând 51,8% din voturi. Scorul electoral al contracandidatului său, Flavio Bolsonaro, a fost 48,2%. Lula obține astfel al patrulea mandat și are misiunea de a opri avansul dreptei în America Latină.