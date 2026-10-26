Donald Trump denunță rezultatele alegerilor din Brazilia: Au fost trucate

La doar o zi după realegerea surprinzătoare a lui Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump susține că scrutinul a fost trucat.

Mihai Dima
Donald Trump denunță rezultatele alegerilor din Brazilia: Au fost trucate

FOTO: X

La doar o zi după realegerea surprinzătoare a lui Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump susține că scrutinul a fost trucat.

Înainte de a porni către un miting de campanie, Donald Trump a făcut declarații cu privire la rezultatul alegerilor din Brazilia.

Aliat al conservatorului Flavio Bolsonaro, Donald Trump a denunțat rezultatul obținut de Luiz Inácio Lula da Silva, președintele de stânga reales în Brazilia.

„Sincer, a semănat cu încă un scrutin fraudulos… a fost atât de corupt, atât de lamentabil. Nu am luat partea nimănui, dar mi s-a părut că au fost încă nişte alegeri aranjate. Alegerile trebuie să fie incontestabile, iar situația mi s-a părut foarte gravă”, a declarat Donald Trump, potrivit Reuters și AFP.

Senatorul brazilian de dreapta Flavio Bolsonaro a refuzat să-și recunoască înfrângerea în urma scrutinului de duminică.

Tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro a fost un apropiat al lui Trump pe tot parcursul mandatului său.

Luiz Inacio Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia, obținând 51,8% din voturi. Scorul electoral al contracandidatului său, Flavio Bolsonaro, a fost 48,2%. Lula obține astfel al patrulea mandat și are misiunea de a opri avansul dreptei în America Latină.

Citiți și: VIDEO Donald Trump critică dur Norvegia. „O țară de rahat” din cauza neacordării Premiului Nobel pentru Pace

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro