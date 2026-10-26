Donald Trump critică dur Norvegia. „O țară de rahat” din cauza neacordării Premiului Nobel pentru Pace

Preşedintele american Donald Trump a adăugat Norvegia pe lista statelor vizate de critici dure şi insulte publice, afirmând că imigranţii din această ţară nu sunt bineveniţi în Statele Unite, ca urmare directă a deciziei Comitetului Nobel de a nu-i acorda Premiul Nobel pentru Pace.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a intensificat atacurile verbale la adresa Norvegiei în cadrul unui discurs susţinut în faţa susţinătorilor săi din localitatea Port Huron, statul Michigan. Declaraţiile au fost făcute în plină campanie electorală, cu o săptămână înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, un moment în care retorica politică devine de obicei extrem de tensionată.

Potrivit Reuters, citat de News.ro, liderul de la Casa Albă a utilizat calificative deosebit de aspre la adresa statului scandinav, descriindu-l drept „o ţară de rahat”. În acelaşi discurs, Trump a corelat problema imigraţiei internaţionale cu nemulţumirile sale personale legate de recunoaşterea internaţională, menţionând că politicile viitoare privind primirea imigranţilor vor exclude în mod expres cetăţenii norvegieni.

Legătura directă cu decizia Comitetului Nobel pentru Pace

Argumentul central adus de preşedintele american pentru a justifica această atitudine ostilă faţă de imigranţii norvegieni este legat de refuzul Comitetului Nobel, instituţie independentă care îşi are sediul în capitala Norvegiei, Oslo, de a-i atribui Premiul Nobel pentru Pace. Trump a susţinut public că absenţa acestei prestigioase distincţii justifică refuzul său de a permite accesul cetăţenilor norvegieni pe teritoriul Statelor Unite.

Liderul american a declarat explicit în faţa audienţei sale: „Pentru că nu am primit Premiul Nobel… Aşa că nu vreau pe nimeni din Norvegia”. De altfel, cu doar câteva săptămâni înainte de acest miting, preşedintele american a calificat lipsa acordării acestei recunoaşteri drept „o pată de neşters” pentru Norvegia, accentuând tensiunile diplomatice bilaterale.

Realitatea economică a Norvegiei în contrast cu declaraţiile oficiale

Poziţia exprimată de Donald Trump vine în contradicţie directă cu indicatorii macroeconomici şi financiari ai Norvegiei, o naţiune recunoscută global pentru nivelul extrem de ridicat de prosperitate, transparenţă şi stabilitate economică. Conform datelor oficiale publicate de Fondul Monetar Internaţional, Norvegia se plasează în mod constant în fruntea clasamentelor globale în ceea ce priveşte produsul intern brut (PIB) calculat pe cap de locuitor.

Mai mult decât atât, fondul suveran de investiţii al Norvegiei, considerat cel mai mare fond de acest gen din întreaga lume, a înregistrat un profit record de 1,75 trilioane de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 184,3 miliarde de dolari, doar pe parcursul primului semestru al anului curent. Aceste date statistice contrazic în mod evident termenii depreciativi utilizaţi de liderul american.

Precedente retorice şi lipsa unor măsuri administrative concrete

Folosirea unor asemenea calificative de către Donald Trump nu reprezintă o premieră în discursul său public. Liderul de la Casa Albă a utilizat formulări similare şi în trecut, referindu-se în termeni asemănători la alte state ale lumii, printre care se numără Haiti, Libia, Somalia sau Yemen, declaraţii care au generat controverse ample în diplomaţia internaţională.

Cu toate acestea, reprezentanţii mediului politic şi analiştii subliniază că aceste afirmaţii făcute la mitingul din Michigan au un caracter eminamente retoric şi electoral. Până în prezent, nu există nicio dovadă sau indiciu că administraţia americană ar intenţiona să adopte o politică guvernamentală oficială sau o legislaţie specifică menită să restricţioneze sau să interzică imigracţia din Norvegia.