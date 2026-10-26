Unul din trei șoferi români își face RCA la asigurători din străinătate. Cât au ajuns să coste polițele

Aproximativ unul din trei proprietari de autoturisme persoane fizice din România are polița RCA încheiată la un asigurător supravegheat în alt stat european. Prețurile mai mici practicate de unele companii au schimbat clasamentul pe piața asigurărilor auto, în timp ce costul mediu al unei polițe RCA a crescut cu 21% într-un singur an, potrivit datelor publicate de Profit.ro, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

La 30 iunie 2026, în România erau în vigoare peste 8 milioane de contracte RCA. Dintre acestea, peste 5,36 milioane erau încheiate pentru autoturisme deținute de persoane fizice, adică aproximativ 70% din total.

Pe acest segment, trei companii care operează în România, dar sunt supravegheate de autoritățile din țările de origine, dețineau împreună 34% din polițe. Este vorba despre Axeria IARD, supravegheată în Franța, Hellas Direct, supravegheată în Cipru, și Interamerican Hellenic Insurance Company, care vinde polițe sub marca Anytime și este supravegheată în Grecia.

Axeria IARD conduce pe segmentul autoturismelor persoanelor fizice

Axeria IARD ocupa primul loc în clasamentul asigurătorilor RCA pentru autoturisme deținute de persoane fizice, cu peste 1,21 milioane de contracte. Compania se situează astfel înaintea unor asigurători importanți de pe piața locală, deși în clasamentul general al polițelor RCA se află pe locul al treilea.

Pe poziția a doua se afla Allianz-Țiriac, cu peste 950.000 de polițe pentru autoturismele persoanelor fizice, iar Groupama ocupa locul al treilea, cu peste 900.000 de contracte.

În clasamentul general al pieței RCA, Groupama conducea cu peste 1,64 milioane de contracte, urmată de Allianz-Țiriac, cu peste 1,44 milioane, și Axeria IARD, cu peste 1,28 milioane.

Potrivit datelor prezentate de Profit.ro, cota de piață a Groupama era de 20,5%, în timp ce Allianz-Țiriac ajunsese la 18%, iar Axeria IARD la 16,1%.

Cele trei companii supravegheate în alte state europene, Axeria IARD, Hellas Direct și Anytime, aveau împreună peste 1,85 milioane de polițe RCA pentru autoturismele persoanelor fizice. Ponderea ridicată arată importanța acestor asigurători pentru șoferii care caută oferte mai accesibile.

Cât costă RCA în România

Datele ASF arată că prima medie RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei în trimestrul al doilea din 2026. Valoarea este cu aproximativ 7% mai mare față de trimestrul precedent și cu 21% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, în cazul celor șapte asigurători autorizați și supravegheați direct de ASF.

Autoritatea explică majorarea prin creșterea costurilor cu despăgubirile și a cheltuielilor operaționale, pe fondul persistenței inflației.

Ofertele analizate de Profit.ro, obținute prin intermediul Safety Broker pentru zece profiluri de șoferi din București și alte județe, arată însă că prețurile pot varia considerabil în funcție de caracteristicile proprietarului și ale autoturismului.

De exemplu, pentru un bărbat de 46 de ani din Cluj, proprietarul unui Ford Galaxy cu o putere de 85 kW și încadrat în clasa bonus-malus B8, cea mai mică ofertă identificată a fost de 924 de lei, de la Axeria IARD.

Pentru o femeie de 63 de ani din Hunedoara, proprietara unui Renault Symbol de 55 kW, cea mai mică ofertă a fost de 650 de lei, de la Hellas Direct.

În schimb, pentru un bărbat de 51 de ani din București, cu un BMW X3 de 190 kW, cea mai mică ofertă din analiza respectivă a fost de 3.042 de lei, de la Groupama. În cazul unui Opel Astra de 110 kW, deținut de un bărbat de 44 de ani din București, cea mai mică ofertă a fost de 1.946 de lei, de la Anytime.

Aceste exemple nu reprezintă tarife general valabile pentru toate categoriile de șoferi, ci oferte aferente unor profiluri concrete.

De ce aleg șoferii asigurătorii supravegheați în alte țări

Axeria IARD, Hellas Direct și Anytime operează pe piața românească în baza dreptului european de stabilire. Aceste companii sunt autorizate și supravegheate de autoritățile competente din țările de origine, nu direct de ASF, în ceea ce privește regimul de autorizare și supraveghere aplicabil acestui tip de activitate.

Diferențele de preț dintre ofertele RCA pot influența alegerea șoferilor, însă costul final depinde de mai mulți factori, inclusiv vârsta proprietarului, localitatea, puterea mașinii și istoricul bonus-malus.

Datele pentru prima jumătate a anului 2026 arată că asigurătorii care concurează prin oferte mai accesibile au ajuns să dețină o parte importantă din piața RCA destinată persoanelor fizice. În același timp, creșterea primei medii arată că presiunea costurilor continuă să se reflecte în prețurile plătite de șoferi.