Alexandru Nazare, despre auditul ordonat de PSD în ministere: Nu este absolut nicio problemă, e chiar o bucurie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit prima reacție oficială despre auditul guvernamental anunțat de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Oficialul a declarat duminică, într-o intervenție la TV, că acest control nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru specialiștii din instituție.

Din contră, el consideră inițiativa o oportunitate excelentă pentru clarificarea situației economice reale a țării în fața cetățenilor și a clasei politice. Acest demers de verificare vizează absolut toate ministerele din noul cabinet.

Prezentarea situației la zi și termenul de două săptămâni

Alexandru Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor este deja una dintre cele mai evaluate și verificate instituții din România. Astfel, un nou control intern nu va perturba deloc activitatea curentă a angajaților.

„Nu este absolut nicio problemă, e chiar o bucurie, pentru că avem ocazia să prezentăm situaţia finanţelor publice la zi şi odată ce o prezentăm, bineînţeles, asumăm şi ideea că vom trage nişte concluzii în urma acestei prezentări, care se vor transforma în potenţiale soluţii pentru corectarea dezechilibrelor”, a subliniat Alexandru Nazare, scrie news.ro.

Liderii politici au stabilit un orizont de timp strict pentru finalizarea acestei analize la nivel guvernamental. Ministerul Finanțelor colectează deja datele necesare de la restul ordonatorilor de credite pentru a redacta documentul final.

„Ni s-a dat un termen de două săptămâni. Undeva, nu săptămâna aceasta, cea care urmează, săptămâna următoare, se împlineşte acest termen. Cerem informaţii de la toate ministerele, astfel încât să avem o viziune completă asupra situaţiei şi sigur că vom prezenta situaţia”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Relația cu PNL și echilibrul politic în noul Guvern

Discuția de la Digi24 a abordat și poziția sa politică actuală. Jurnaliștii l-au întrebat dacă relația cu Partidul Național Liberal s-a deteriorat după acceptarea mandatului de ministru într-un guvern dominat de Partidul Social Democrat. Nazare a amintit contextul plecării sale din PNL în anul 2024. Această decizie formală a survenit în momentul alegerii sale în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR).

„Am o relaţie foarte bună cu toate partidele. Ştiţi foarte bine că, odată ce am fost votat ca membru în Consiliul de Administraţie BNR, în 2024 mi-am dat demisia din PNL, dar asta nu înseamnă că nu mi-am menţinut relaţia bună, nu doar cu PNL-ul, şi cu membrii PSD din guvern şi cu membrii USR din guvern şi cu ceilalţi colegi parlamentari din grupul minorităţilor şi cu UDMR, pentru că avem nevoie de punţi către toate partidele, astfel încât deciziile pe care le luăm să fie cât mai bine explicate şi să le luăm în timpul pe care îl avem la dispoziţie, cât mai repede. Deci, pentru asta e nevoie de încredere”, a explicat Alexandru Nazare.

Această abordare echidistantă îi permite să colaboreze eficient cu toate forțele politice din Parlament. Ministrul mizează pe un consens larg pentru adoptarea viitoarelor măsuri fiscale necesare remedierii deficitului bugetar.