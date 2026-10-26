Bolojan și Fritz îl atacă pe Grindeanu după declarațiile despre deficit și „desuserizarea României”

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au lansat critici la adresa lui Sorin Grindeanu, după declarațiile liderului PSD despre „desuserizarea României” și schimbarea direcției politice. În timp ce Bolojan îl acuză pe Grindeanu că interpretează greșit situația deficitului bugetar și riscă să afecteze încrederea investitorilor, președintele USR susține că social-democrații vor să înlăture oamenii care au început reformele în instituțiile statului.

Ilie Bolojan a reacționat la declarațiile lui Sorin Grindeanu printr-o postare în care contestă atât modul în care liderul PSD vorbește despre finanțele publice, cât și intențiile sale în privința viitoarelor decizii guvernamentale.

Premierul susține că estimările privind deficitul bugetar pentru 2026 au fost analizate de agențiile internaționale de rating, care au menținut calificativele României. Potrivit cifrelor invocate de Bolojan, Moody’s estimează un deficit de 5,8% din PIB, Fitch de 5,9%, iar Standard & Poor’s de aproximativ 6,2%.

Totuși, menținerea ratingurilor nu înseamnă că riscurile au dispărut. Cele trei agenții au păstrat perspectiva negativă asociată calificativelor României, ceea ce arată că există în continuare îngrijorări privind evoluția finanțelor publice și capacitatea țării de a continua reducerea deficitului.

Bolojan îl acuză pe Grindeanu că riscă să afecteze încrederea investitorilor

Ilie Bolojan îl întreabă pe liderul PSD dacă pune la îndoială competența agențiilor de rating și dacă susține că Ministerul Finanțelor le-ar fi prezentat date incorecte. El amintește că PSD a avut reprezentanți în conducerea ministerului pe parcursul anului, inclusiv în perioada de interimat.

Premierul explică și diferența dintre deficitul înregistrat la un anumit moment al anului și cel estimat pentru finalul acestuia. În opinia sa, execuția bugetară trebuie analizată ținând cont de cheltuielile deja efectuate, dar și de sumele care ar urma să intre din cererile de plată aferente PNRR.

Bolojan susține că Grindeanu ar putea folosi discuțiile despre deficit pentru a justifica noi cheltuieli la rectificările bugetare și pentru a evita măsurile de control al acestora la finalul anului. El avertizează că, în eventualitatea ratării țintei de deficit, responsabilitatea ar putea fi transferată către cei care au susținut estimările agențiilor de rating.

„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul consideră că disputa ar putea avea consecințe asupra relației României cu piețele financiare și investitorii, într-un moment în care țara trebuie să demonstreze că poate continua consolidarea fiscală.

Dominic Fritz: PSD vrea să scape de cei care au început reformele

La rândul său, Dominic Fritz a reacționat la declarațiile lui Sorin Grindeanu despre „desuserizarea României”. Președintele USR interpretează această poziție drept o încercare a PSD de a îndepărta din funcții oamenii care au început să schimbe modul de funcționare a instituțiilor publice.

„Tradus în românește asta înseamnă: PSD vrea să scape de cei care au început să schimbe regulile jocului”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Liderul USR a enumerat mai multe măsuri pe care le atribuie miniștrilor partidului, susținând că acestea au vizat reducerea cheltuielilor, reorganizarea instituțiilor și verificarea modului în care sunt folosiți banii publici.

În cazul Ministerului Mediului, condus de Diana Buzoianu, Fritz a invocat reforma Romsilva, reducerea numărului de direcții silvice de la 41 la 19, intensificarea controalelor împotriva balastierelor ilegale și alocarea a 250 de milioane de lei pentru baraje și diguri.

În ceea ce îi privește pe Radu Miruță și Irineu Darău, Dominic Fritz a susținut că aceștia au contribuit la salvarea unor fabrici și șantiere, protejarea locurilor de muncă și dezvoltarea unor investiții prin programul SAFE. Totodată, el a menționat reducerea numărului de șefi dintr-un minister de la 80 la 48 și declanșarea a aproape 2.000 de misiuni de audit pentru achizițiile publice.

Fritz a invocat și activitatea ministrului de Externe, Oana Țoiu, despre care a afirmat că a organizat un concurs de recrutare diplomatică și a oprit risipa banilor publici pentru chirii aferente unor clădiri nefolosite.

„Când PSD spune că vrea să schimbe direcția României, știm deja încotro”

Dominic Fritz susține că schimbarea direcției politice anunțată de Sorin Grindeanu ar putea însemna o revenire la practicile pe care USR afirmă că a încercat să le elimine din administrație.

Liderul partidului a făcut referire la numirile în funcții de conducere, la achizițiile publice și la utilizarea clădirilor deținute de stat, prezentând aceste exemple drept argumente pentru continuarea reformelor.