Tunul de 200.000 de euro de la ANCOM. Schimb dur de replici între Ioana Dogioiu și Pavel Popescu

Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Pavel Popescu, a publicat un mesaj în care respinge afirmațiile fostului premier Ilie Bolojan. Oficialul susține că fondurile solicitate erau destinate statului român, nu pentru interesele unei persoane fizice.

„ANCOM a propus alocarea sumei de 860.000 de lei, din bugetul propriu, fără impact în bugetul Guvernului, pentru susținerea candidaturii României la Consiliul ITU. Candidatura este a României, nu a unei persoane”, a precizat Pavel Popescu.

El a oferit ca argument o situație similară din trecut.

„În anul 2018, când România a candidat pentru al șaptelea mandat consecutiv în Consiliul ITU, în Dubai, ANCOM a plătit pentru susținerea candidaturii suma de 842.000 lei. La 8 ani distanță, pentru același obiectiv, când costurile nu s-au dublat ci s-au triplat, am încercat să propunem un buget mai mult decât decent”, a adăugat oficialul.

Popescu l-a acuzat direct pe fostul prim-ministru: „Rușine, Ilie Bolojan! Ai sabotat România! Timpul îți va demonstra caracterul!”.

Replica Ioanei Dogioiu

Fosta purtătoare de cuvânt a cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, a răspuns acestor afirmații printr-o reacție publică. Ea a respins argumentele reprezentantului ANCOM.

„Minciuna are picioare scurte, dar uneori se și naște fără ele. Supărat că și-a ratat pohta ce a pohtit din bani publici, dl Pavel Popescu, șeful adjunct nesinecurist al ANCOM, minte cum respiră”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Fosta consilieră a detaliat scopul real al banilor solicitați de autoritate.

„Dorea dânsul ca Guvernul să aprobe prin HG plata din bani publici a 860 de mii de lei pe o chermeză pentru 1000 de persoane în Qatar, cu program artistic și cadouri de protocol ca să capete dl Popescu un loc pentru patru ani Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor”, a explicat Dogioiu.

Ea a respins și acuzațiile lui Popescu referitoare la fondurile alocate pentru summitul Francofoniei, precizate în mesajul vicepreședintelui ANCOM.

„Banii nu sunt alocați pentru chermeze, cadouri sau vreo candidatură, ci pentru participarea la Village de la Francophonie în marja celei de-a XX-a ediții a Summitului Francofoniei. Mai precis, suma este destinată pavilionului României, inclusiv deplasarea acolo a unor artiști români. Banii sunt gestionați de ARTEXIM”, a clarificat Dogioiu.

Contextul disputei

Tot acest schimb de replici are la bază o decizie guvernamentală recentă. Fostul premier Ilie Bolojan a dezvăluit recent că a oprit o cheltuială majoră în ultima ședință a cabinetului său. El a explicat că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a introdus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre controversat.

Documentul prevedea cheltuieli de protocol de aproape 200.000 de euro pentru un eveniment programat în Qatar. Fostul prim-ministru a descris solicitarea drept o încercare de a masca un „tun” financiar din fonduri publice. Potrivit acestuia, scopul real era susținerea unui membru din conducerea instituției pentru a ocupa o funcție internațională.