Traian Băsescu explică relația dintre PSD și Nicușor Dan: „Niciun partid nu face cadouri la nesfârșit”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat la Digi24 că președintele Nicușor Dan a evitat temporar o suspendare din funcție. Această stabilitate a apărut prin instalarea guvernului condus de Luca Niculescu. Totuși, el a avertizat că înțelegerea tacită cu Partidul Social Democrat nu va dura pe termen lung.

Controlul PSD asupra Guvernului Niculescu

În primul rând, fostul șef al statului consideră că Sorin Grindeanu și-a asigurat controlul asupra Guvernului. Acest lucru este valabil chiar dacă liderul social-democrat nu ocupă o funcție oficială în noul cabinet. Traian Băsescu a descris mecanismul de putere din interiorul Palatului Victoria.

„Mecanismul va fi așa: stăpânul Guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct, ci prin vicepremierul Neacșu. Prin el, le va trimite miniștrilor ce-i de făcut. Din când în când, ca să știe cine e jupânul, Grindeanu va chema miniștrii la partid. Nimic spectaculos. Când ai guvern PSD, ăsta-i mecanismul. Guvernul e la partid, nu la Palatul Victoria”, a comentat Traian Băsescu.

Premierul Luca Niculescu a optat pentru această formulă guvernamentală, dar decizia nu îl protejează de atacurile viitoare din partea social-democraților. Băsescu nu exclude ca prim-ministrul să devină ținta lui Sorin Grindeanu dacă apar probleme administrative sau dacă executivul adoptă măsuri nepopulare.

Riscul suspendării pentru președintele Nicușor Dan

Acest aranjament politic actual îi convine și președintelui Nicușor Dan. El s-a pus la adăpost de o inițiativă de suspendare din funcție. Băsescu a amintit atitudinea șefului statului din timpul negocierilor anterioare. Nicușor Dan a evitat subiectul dizolvării Parlamentului atunci când Siegfried Mureșan a cerut învestirea cabinetului său. Acel scenariu ar fi asigurat voturile necesare, dar atrăgea un risc iminent de suspendare.

Totuși, Traian Băsescu a avertizat că suspendarea rămâne o opțiune valabilă pentru viitor.

„Niciun partid nu face cadouri la nesfârșit, la un moment dat se va rupe lanțul de iubire, depinde când. Dacă se va agrava situația socială, PSD va arunca orice formă de responsabilitate. Poate merge și la suspendare, dacă președintele le dă argumente”, a explicat fostul președinte.

Situația din PNL, USR și relația cu AUR

Traian Băsescu a analizat și evoluția principalelor partide politice. El a exclus o formalizare a apropierii dintre PSD și AUR. Partidul condus de George Simion va respinge această variantă pentru a nu-și îndepărta electoratul anti-PSD. Fostul președinte și-a exprimat scepticismul și în privința unei alianțe electorale între PNL și USR, identificând o problemă comună pentru ambele formațiuni.

„Ambele partide au aceeași problemă: nu au lideri de tracțiune. În lipsa unui lider, nu cred că vor face o alianță pentru că nu au o motivație. Dacă liberalii ar avea un lider care să tracteze partidul, USR ar spune «hai și noi acolo». Și invers. Nu-l văd pe Bolojan…”, a afirmat el.

În acest context, Ilie Bolojan trebuie să rezolve problema controlului intern asupra PNL înainte de a pretinde titlul de lider al opoziției. Traian Băsescu a subliniat că preluarea puterii totale de către Bolojan este doar o chestiune de timp. Gruparea care i se opune este veche, dar slabă. În schimb, Ilie Bolojan beneficiază de sprijinul fostului segment PDL, care deține funcțiile de primari în marile orașe și conducerile consiliilor județene.