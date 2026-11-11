Cum a recitat Nicușor Dan din punctajele lui Ilie Bolojan și un râs cât o lovitură sub centură

Nicușor Dan a stat, s-a gândit și a râs complice și batjocoritor, când a fost întrebat de relația cu Ilie Bolojan, la conferința de presă maraton de aseară, de la Palatul Coroceni.

Cum a decurs episodul. Întrebat de jurnalistul de la Hotnews, Laurențiu Ungureanu, cum s-a înțeles cu fostul premier Ilie Bolojan, cu bune și cu rele, Nicușor Dan a stat, s-a gândit, a râs cu subînțeles și a dat un răspuns scurt, dar din care se desprind multe. Șeful statului, este limpede ca bună ziua, are un dinte împotriva fostului prim-ministru. Nu a avut nici măcar un cuvânt de bine. I-a făcut o descriere seacă, de parcă Ilie Bolojan ar fi trecut pe la Palatul Victoria ca gâsca prin apă.

„A condus guvernul României, a fost demis prin moțiune de cenzură, i-am mulțumit public la finalul mandatului. Nu vreau să intru în a fost bun, n-a fost bun, tocmai pentru a rămâne mediator.”

Râsul total inadecvat al președintelui în contextul întrebării a ieșit în evidență. La minutul 2:26:16 puteți vedea exact reacția președintelui.

Eticheta de mediator, scutul lui Nicușor Dan în relația cu Ilie Bolojan

De fiecare dată când este pus în încurcătura de a vorbi despre Ilie Bolojan, Nicușor Dan se ascunde sub eticheta de mediator. Deși președintele nu a fost deloc mediator în relația cu Ilie Bolojan. Cum bine a remarcat jurnalistul Marius Gîrlașiu, de la Antena 1.

Când l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a ieșit cu o seară înainte să îi liniștească pe toți că, dacă nu vor vota, nu va declanșa anticipate. Deci pot să stea liniștiți și să voteze împotrivă. Când a fost vorba de Guvernul Luca Niculescu, compus majoritar din miniștri PSD, a transmis pe surse că dizolvă Parlamentul, dacă nu e votat.

Dacă până la acel episod păstrase cât de cât aparența de neutralitate, în acel moment președintele și-a devoalat clar intențiile. A vrut un guvern în jurul PSD, cu un premier docil. Exact opusul lui Ilie Bolojan.

Cum a recitat Nicușor Dan din punctajele lui Ilie Bolojan

Toate argumentele împotriva lui Ilie Bolojan aduse de Nicușor Dan de-a lungul timpului au picat însă, aseară, rând pe rând, ca un castel de nisip. Când a explicat criza prin care trece România, președintele a părut că a împrumutat punctajele lui Bolojan. Economic vorbind, i-a dat dreptate în toate cele.

„Deficitul pe 2026 e de 150 de miliarde de lei. Înseamnă cât tot PNRR pe 5 ani, sau 2.500 km de autostradă de la zero, sau 45 de spitale regionale. Sunt bani pe care îi cheltuim fără să îi avem.

Dintre ei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoriile deja acumulate. Orice abatere de la această traiectorie fiscală înseamnă că România nu e credibilă și este în risc să nu-și plătească datoriile.

Ce s-ar întâmpla dacă agențiile de rating ne-ar reduce ratingul? Există fonduri de investiții sau de pensii care în această ipoteză trebuie să se retragă din România, și asta înseamnă că trebuie să ne împrumutăm de la alții, mai scump.

Și dacă nu sunt destui de la care să ne împrumutăm, trebuie să vină FMI.

Cele mai mari capitole de cheltuieli sunt salariile și pensiile, foarte greu de crezut că poți avea o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea. Dacă cresc ratele cu care statul se împrumută crește tot.

O situație financiară pe care trebuie să o privim cu calm, dar respectarea țintelor deficitului este obligatorie”, a spus președintele, preluat de G4Media.

Scăderea TVA îi dă cu virgulă lui Nicușor Dan

Cu alte cuvinte, a confirmat tot ce a repetat obsesiv Ilie Bolojan în ultimul an și jumătate. Nici măcar ranchiuna pentru majorarea TVA nu a putut-o justifica. Întrebat de jurnalista Elena Deacu, de la Economedia, dacă scade TVA acum, dat fiind că Bolojan nu mai e la butoane, Nicușor Dan nu a putut să promită nimic.

„L-ați criticat pe Ilie Bolojan că a crescut TVA. Acum că aveți guvernul dumneavoastră cu PSD veți scădea TVA? Dacă nu va scădea TVA, îl veți critica și pe Luca Niculescu?

Nu am pus această condiție Guvernului Niculescu, să scadă TVA, pentru că erau prea multe presiuni să încheiem criza. Am pus o singură condiție, nu cu AUR. Am stat 2-3 săptămâni înainte de nominalizarea lui Bolojan ca să am o garanție că TVA nu va crește. După ce l-am nominalizat a crescut TVA. Am avut o explicație, că eram pe muchie pe piețele financiare.”

România, condusă de o ranchiună

Concluzia? În lipsa unor argumente din partea președintelui, pare că Nicușor Dan a sacrificat guvernul de dreapta, promisiunile făcute în campanie și simpatia electoratului care l-a dus la Cotroceni dintr-o ranchiună.

După un an și jumătate de luptă cu Ilie Bolojan, Nicușor Dan a dat țării un premier de paie, indiferent de competențe. Un lame duck, cum ar zice amercianii, chiar dacă e la începutul mandatului, nu la finalul lui. Un guvern aproape 100% PSD, condus din umbră de Sorin Grindeanu și Claudiu Manda. O justiție contestată, cu magistrați hătuiți. Servicii din ce în ce mai puternice, care stau oricând poftesc la masă cu președintele. O relație rece cu UE și una incertă cu Trump, contrar tuturor strădaniilor costistioare de a-și face lobby.