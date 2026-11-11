Conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan provoacă reacții dure pe scena politică. Un deputat USR de Suceava a lansat un atac public la adresa șefului statului.

Parlamentarul a criticat prestația președintelui de la Palatul Cotroceni. El a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale.

„Rar mi-a fost dat să văd ceva mai trist și mai dezamăgitor… 18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare. Nicușor, dacă ai ști ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta… Numai bunul Dumnezeu știe! #NicuprizonierlaPSD”, a scris Emanuel Ungureanu pe facebook.

Amenințarea cu suspendarea

Mesajul deputatului evidențiază o ruptură majoră între USR și fondatorul lor. Parlamentarul face un calcul al voturilor necesare din Parlament pentru a-l demite pe Nicușor Dan. El susține că Opoziția este foarte aproape de declanșarea procedurii de suspendare.

Conform declarației, lipsesc doar 18 semnături pentru inițierea acestui demers constituțional împotriva președintelui.

Acuzații de complicitate cu PSD

Atacul culminează cu o acuzație gravă la adresa independenței șefului statului. Hashtagul folosit de deputatul de Suceava sugerează o subordonare a președintelui față de Partidul Social Democrat.

Deputatul face referire directă la atitudinea președintelui față de jocurile politice recente. Nicușor Dan a acceptat instalarea noului guvern condus de Luca Niculescu pe data de 20 octombrie. Această mutare a urmat demiterii guvernului Ilie Bolojan. Executivul anterior a căzut printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Justificările de la Cotroceni

Reacția parlamentarului a venit imediat după conferința prezidențială maraton. Aceasta a durat peste două ore și jumătate. A fost a doua ieșire de acest tip a președintelui în anul 2026.

Nicușor Dan a încercat să justifice respingerea alegerilor anticipate. El a avertizat asupra consecințelor economice și a susținut că prezența AUR la guvernare ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară al României într-o singură săptămână.

Totuși, explicațiile sale nu au convins foștii parteneri politici. Șeful statului a primit numeroase critici pentru răspunsuri evazive. El a ocolit subiecte incomode precum situația magistraților sancționați după vizita la Cotroceni care au rămas fără un răspuns asumat.

Toate aceste abordări au amplificat nemulțumirile din tabăra USR.