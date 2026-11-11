Florin Manole: Muncitorii străini vin atât cât cere piața. Când va fi gata noua lege a salarizării

Peste un milion de angajați plătiți cu salariul minim așteaptă o decizie de majorare de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a acordat un interviu pentru Digi24 unde a dezbătut cota de lucrători străini, legea salarizării și reducerea taxării muncii.

Discursul extremist și lucrătorii români din Germania

Florin Manole a reacționat la acuzațiile formulate de reprezentanții extremei drepte din Germania. Aceștia i-au acuzat pe români de abuzarea sistemului de asigurări sociale german.

Ministrul a amintit de un caz recent de fraudă investigat de DIICOT. Cazul a implicat Casa de Pensii, cu o lună în urmă.

„Am știință că sute de mii de români din Germania lucrează legal, plătesc taxe și au o viață normală acolo. Mi-ar fi plăcut ca ei să fie aici. Vă spun sincer, cu siguranță sunt oameni care au și beneficii sociale, dar acestea se acordă într-un singur fel, conform legii. Acolo unde există fraude, ele trebuie sancționate”, a declarat ministrul Muncii.

Florin Manole a apărat cetățenii români din diaspora. El a criticat tratarea acestora cu un nivel general de suspiciune.

„Există fraude, probabil pretutindeni, mai mari sau mai mici. Ele trebuie și sunt sancționate, dar asta nu înseamnă că își poate permite orice politician, indiferent de naționalitate sau cetățenie, din orice țară, să îi trateze cu prezumția de vinovăție pe toți cei dintr-o categorie, oricare ar fi ea. Aici este vorba despre români”, a afirmat oficialul.

Ministrul a avertizat asupra unui risc social important. El a subliniat că sărăcia și inflația pot alimenta extremismul de dreapta.

„Cam multă lume a uitat, de la jumătatea anului trecut și până astăzi, că principalul factor de coeziune pentru fosta coaliție de guvernare, care în Comisia de apărare, de exemplu, încă se manifestă cam la fel, adică același grup, a fost lupta cu extremismul. Asta nu s-a schimbat, nu s-a terminat, chiar dacă nu mai există coeziunea și fosta coaliție. Problema rămâne”, a declarat ministrul.

Cota muncitorilor străini și nevoile antreprenorilor

Interviul a abordat și politica recrutării forței de muncă din afara Uniunii Europene. Liderul AUR, George Simion, a criticat numărul mare de lucrători străini din România. Simion a acuzat menținerea salariilor la un nivel scăzut din cauza afluxului de străini.

Florin Manole a explicat sistemul actual. El a menționat o propunere proprie de reducere a cotei pentru 2026.

„Cred că vin atât cât cere piața, adică antreprenorii români de orice fel, din orice domeniu, care aduc genul acesta de lucrători. Sigur că, fără a fi avut vreodată simpatii și teme politice comune cu domnul Simion, la sfârșitul anului trecut, în discuția din Consiliul Național Tripartit, am cerut să avem o cotă mai mică pentru acest an, tocmai pentru a lăsa mai mult spațiu pentru lucrătorii români, pentru că anticipam, pe baza cifrelor, un șomaj în creștere în cursul acestui an. Anticiparea a fost corectă”, a explicat ministrul.

Guvernul a aprobat în final o cotă de 100.000 de lucrători străini pentru anul în curs. Florin Manole propusese o limitare la doar 75.000 de persoane. Cota din anul precedent fusese stabilită la 90.000.

„Rețelele de trafic sunt o realitate, dar ele nu trebuie combătute cu discurs extremist și cu Codul penal”, a afirmat Florin Manole.

Ministrul a demontat ideea preluării locurilor de muncă locale. Străinii contribuie direct la bugetul public și la sistemul de pensii.

„Oamenii aceștia contribuie cu taxe, inclusiv la sistemul nostru de pensii. Și putem să anticipăm doar așa, din bun-simț, fără date, dar există și date, că oamenii aceștia nu o să ia o pensie în România, nu vor face stagiu de cotizare aici de 15 ani. Alții poate vor alege să se întoarcă acasă, așa cum mulți dintre cetățenii români care au lucrat în străinătate au ales să își trăiască pensia în România”, a declarat ministrul.

„Orice discurs împotriva unui om care lucrează legal într-o țară este greșit, pentru că, dacă respecți legile, cetățenia, etnia, culoarea sau orice alt criteriu nu au nicio relevanță. Criteriul relevant este să respectăm legea”, a mai spus ministrul.

Adaptarea la noua piață a muncii și legea salarizării

Ministrul a discutat problemele programelor de ocupare. Inteligența artificială produce deja efecte în anumite sectoare, iar statul trebuie să pregătească un răspuns clar.

„Avem mai mulți șomeri decât ar fi bine să avem. Avem prea mulți șomeri, avem probleme în adaptarea la noua piață a muncii. Inteligența artificială produce efecte deja greu de anticipat, nu în România, ci în economii mai avansate și în zone mai avangardiste de pe planetă”, a afirmat Florin Manole.

Atenția s-a mutat pe salariile din sistemul public. Guvernul pregătește intens pachetul bugetar și o serie de măsuri sociale referitoare la pensii și sprijinul la energie. Legea salarizării unitare va reveni abia anul viitor pe agenda Executivului.

„Legea salarizării trebuie să reintre pe ordinea de zi pentru a fi finalizată în 2027. Cred că este spațiu suficient”, a asigurat Manole.

Florin Manole amintit și propunerea eșalonării sau a înghețării salariilor demnitarilor. Această idee fusese susținută inclusiv de sindicatele din educație. Măsura ar fi temperat cheltuielile statului. Soluția nu a putut fi aplicată din cauza unor constrângeri vechi de la nivelul Comisiei Europene.

Ministrul consideră că acele limite birocratice au dispărut astăzi. Discuțiile pe marginea eșalonării pot fi reluate fără restricții externe. Întrebat direct despre termenul pentru noua legislație din sectorul public, ministrul a răspuns clar:

„Anul 2027, maximum la sfârșitul anului trebuie să fie gata”.