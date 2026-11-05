Mesajul lui Florin Manole pentru angajații ținuți peste program: „Plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri!”

Florin Manole, i-a îndemnat pe toți salariații forțați să presteze ore suplimentare neplătite să reclame aceste abuzuri la Inspecția Muncii. Oficialul a reamintit că legislația a fost modificată, amenzile pentru angajatori se aplică acum per angajat, iar normele privind hărțuirea la locul de muncă au fost înăsprite conform directivelor europene.

Stefan Lupu - Reporter special
Mesajul lui Florin Manole pentru angajații ținuți peste program: „Plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri!”

Ministrul Muncii - Petre Florin Manole/ Foto: gov.ro

Florin Manole, i-a îndemnat pe toți salariații forțați să presteze ore suplimentare neplătite să reclame aceste abuzuri la Inspecția Muncii. Oficialul a reamintit că legislația a fost modificată, amenzile pentru angajatori se aplică acum per angajat, iar normele privind hărțuirea la locul de muncă au fost înăsprite conform directivelor europene.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat miercuri seară un apel către salariații constrânși să efectueze ore suplimentare neplătite. Oficialul le-a cerut angajaților să nu mai tolereze aceste abuzuri și să sesizeze imediat Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM) pentru a-și apăra drepturile.

„Este un mesaj pe care vreau să-l dau către toţi angajaţii, de la stat sau de la privat, mai tineri, mai calificaţi, mai puţin calificaţi, de orice fel: plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri! Sigur că ITM-ul are problemele lui, dar scrieţi-i, faceţi tot ce se poate”, a declarat ministrul Muncii.

Amenzi majorate pentru munca neplătită

Florin Manole a explicat că legislația muncii a suferit modificări importante în ultimii ani. Înainte de 2018, legea prevedea o amendă unică de 300 de lei pentru forțarea salariaților să presteze muncă suplimentară neplătită. Sancțiunea era identică indiferent de numărul persoanelor afectate.

Situația s-a schimbat radical în urma multiplelor reclamații referitoare la abuzurile recurente de pe șantierul naval Damen Mangalia. În prezent, cadrul legal este mult mai dur. Angajatorul este obligat să plătească o amendă de 300 de lei pentru fiecare salariat pe care îl constrânge să lucreze peste program fără remunerație, scrie news.ro.

Noi reguli împotriva hărțuirii la locul de muncă

Totodată, ministrul a adus în discuție recenta implementare a unei reglementări europene. Acest demers a condus la actualizarea legislației naționale privind combaterea hărțuirii la locul de muncă. Noua formă a legii a generat reacții din partea angajaților aflați în medii profesionale toxice.

„Nu vă imaginaţi câte sute de mesaje am primit de la oameni care au văzut în modificarea asta legislativă o speranţă, mai ales în corporaţii”, a adăugat oficialul.

La finalul intervenției sale, Florin Manole a nuanțat discursul pentru a oferi o imagine completă a pieței muncii. El a subliniat că nu toți angajatorii recurg la astfel de practici abuzive. Ministrul a recunoscut public existența multor companii „foarte serioase” în România, care respectă integral drepturile salariaților.

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