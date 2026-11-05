18 turiști au plătit vacanțe, dar au rămas fără rezervări. Cum recunoști o ofertă de cazare falsă

Documentele cu care ar fi fost induși în eroare clienții

Potrivit Poliției Capitalei, citată de News.ro, faptele s-ar fi petrecut între 16 decembrie 2024 și 1 iulie 2026.

În această perioadă, femeia de 44 de ani, administrator al unei firme care intermedia servicii turistice, ar fi folosit vouchere, contracte pentru vânzarea pachetelor de călătorie, dovezi de plată, chitanțe și facturi, pe care anchetatorii le consideră mijloace frauduloase.

Pe baza acestor acte, 18 persoane ar fi fost convinse să plătească fie un avans, fie întreaga valoare a unor sejururi în stațiuni din țară sau în destinații internaționale.

Licență retrasă, bani în conturile firmei și ale administratoarei

Surse judiciare au precizat că agenția vindea sejururi în România, Bulgaria, Turcia sau Grecia, precum și în alte destinații.

Potrivit acelorași surse, firma nu mai avea licență de funcționare din septembrie 2025, iar probele strânse de anchetatori arată că banii clienților ajungeau în mai multe conturi bancare, deținute atât de societate, cât și de administratoarea acesteia.

Rezervări anulate sau inexistente la sosire

După ce încasa banii, agenția fie anula rezervările, invocând diverse pretexte, fie clienții descopereau, ajunși la cazare, că pe numele lor nu fusese făcută nicio rezervare. În ambele situații, agenția a refuzat să le dea banii înapoi.

Unitățile de cazare le explicau turiștilor că rezervarea fusese anulată pentru că nu primiseră suma integrală pentru sejur, iar la agenție, aceiași oameni aflau că tranzacția nu putuse fi făcută.

Percheziții și audieri în București

Miercuri, 4 noiembrie, polițiști din Sectorul 4 au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București, pentru strângerea probelor. Femeia suspectată a fost găsită și dusă la sediul poliției pentru audieri, iar autoritățile urmează să decidă ce măsuri legale se impun.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul este de aproximativ 165.140 de lei. Cercetările pentru înșelăciune sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Un caz asemănător în Mureș

Un alt dosar de înșelăciune cu pachete turistice este anchetat în județul Mureș. IPJ Mureș a anunțat recent patru percheziții domiciliare, toate pe raza județului, într-o anchetă care îi vizează pe reprezentanții unei firme bănuite că ar fi indus în eroare mai mulți clienți la vânzarea unor pachete de vacanță.

Descinderile sunt făcute de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, cu sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor SAS Mureș.

Prin aceste acțiuni, anchetatorii vor să stabilească toată activitatea infracțională și să găsească și să ridice mijloacele de probă importante pentru dosar.

Semnele unei oferte de cazare false

Încă de la începutul verii, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) i-a avertizat pe turiști că pe internet circulă oferte de cazare frauduloase, promovate prin anunțuri atrăgătoare, fotografii luate de pe alte platforme și cereri de plată urgentă.

Potrivit DNSC, atacatorii mizează pe interesul mare pentru vacanțe și atrag victimele cu prețuri mult mai mici decât de obicei, avantaje greu de crezut și mesaje care pun presiune, de tipul „ultimele locuri disponibile” sau „rezervare imediată”.

O ofertă poate fi frauduloasă dacă site-ul nu ține de o platformă cunoscută ori de un operator autorizat, dacă lipsesc datele de contact care pot fi verificate sau dacă plata se cere doar prin transfer bancar ori prin metode din care banii se recuperează greu, arată instituția.

Recomandările pentru turiști

DNSC îi sfătuiește pe utilizatori să lucreze doar cu operatori profesioniști și cu platforme de încredere, să se uite la recenzii și la istoricul comerciantului și să plătească abia după ce primesc o confirmare clară a rezervării. Turiștilor li se mai recomandă să ocolească ofertele aflate mult sub prețurile pieței și să nu se lase presați să plătească în grabă.

Instituția a transmis și un îndemn pentru cei care își planifică vacanța.

„Vacanțele memorabile încep cu alegeri informate. Verifică atent înainte de a rezerva și bucură-te de concediu în siguranță”, se mai arată în mesajul DNSC.