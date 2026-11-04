Cătălin Predoiu l-a criticat dur pe Dominic Fritz, pe care l-a numit „stupid duck” pentru ceea ce el consideră că ar fi un „afront” pe care liderul USR i l-a adus președintelui SUA, Donald Trump, când a spus că va fi în cei doi ani de conviețuire cu democrații în Congres „lame duck”.

„Lame duck” nu este o insultă ci desemnează un politician cu funcție, dar fără putere

„Stupid duck?! Dl Fritz, președinte de partid de 9%, numește pe dl Trump, Președintele SUA, „lame duck”, ironic, desigur, cert nepoliticos”, spune Cătălin Predoiu într-o postare pe Faccebook, cu privire la analiza făcută de Dominic Fritz rezultatului alegerilor din SUA.

„Măcel electoral în SUA – democrații au obținut o victorie copleșitoare și vor avea o majoritate clară în ambele camere ale congresului.

Donald Trump devine «lame duck», îi mai rămân doi ani de președinție fără putere în congres”, a scris liderul USR, Dominic Fritz la primele ore ale zilei despre rezultatele votului midterms pentru Congresul american. În limbajul politic american, „lame duck” se traduce prin „rață șchioapă” și desemnează un politician care se află încă în funcție, dar care și-a pierdut sau este pe cale să-și piardă puterea politică efectivă, pentru că mandatul său se apropie de sfârșit și succesorul este deja cunoscut ori urmează să preia funcția. Nu este o expresie nepoliticoasă, deși termenul poate suna caraghios sau chiar jignitor în traducere. „O astfel de afirmație nu se face din partea unui șef de partid dintr-o țară parteneră” Cu toate acestea, liberalul se lansează într-un atac demolator la adresa lui Fritz, căruia îi reproșează că nu cunoaște mecanismele constituționale ale SUA și o serie de alte subtilități. „Dl Fritz preia limbajul politic al democraților americani în disputa lor cu președintele Trump, repetând o greșeală pe care o fac și alți politicieni români: importă în România „războaiele” politice interne din alte țări, confundă propriile simpatii ideologice cu interesul național și ajung să se poziționeze împotriva unor obiective strategice ale propriei țări”, spune Predoiu. „Doar dacă nu cunoști mecanismele constituționale ale SUA și realitățile politice americane sau vrei cu orice chip să pari cumva un «stupid duck» faci o astfel de afirmație” „Doar dacă nu cunoști mecanismele constituționale ale SUA și realitățile politice americane sau vrei cu orice chip să pari cumva un «stupid duck» faci o astfel de afirmație”, a adăugat liberalul. „O astfel de afirmație nu se face din partea unui șef de partid dintr-o țară parteneră. Nu este doar un afront la adresa unei persoane, este un afront la adresa SUA, pentru că Președintele SUA, indiferent cine este acesta, reprezintă SUA. Dl Fritz continuă astfel o serie jenantă de exprimări nepoliticoase la adresa Președintelui SUA, implicit la adresa SUA, ale unor foști oficiali guvernamentali români”, continuă Predoiu. El se lansează apoi într-o analiză foarte consistentă, inclusiv a relațiilor României cu SUA, pentru a argumenta de ce expresia folosită de Fritz este inadecvată.

„Domnul Fritz are, desigur, dreptul la opinii politice. Dar una este să analizezi evoluțiile politice de la Washington și alta să tratezi cu superficialitate și impolitețe poziția președintelui principalului partener strategic al României. Un președinte american aflat la al doilea mandat nu este un președinte lipsit de putere. Constituția Statelor Unite este foarte clară în privința atribuțiilor sale. Iar realitatea geopolitică este și mai clară.

Predoiu: USR și Bolojan trebuie să dea explicații

România se află într-o regiune afectată direct de războiul din Ucraina, de amenințări hibride și de competiția strategică din zona Mării Negre. În acest context, relația cu Statele Unite nu poate fi tratată ca un exercițiu de retorică politică. Este o chestiune de interes național.

Deci, cu atât mai condamnabil este să lansezi o astfel de ironie dintr-o țară aflată în zonă de conflict militar, cu un context de securitate complicat. Este la limita iresponsabilității în raport cu propriile interese naționale”, spune Predoiu.

În final, el spune că USR „are de explicat ce poziție are” față de proiectele României cu SUA „și ce a făcut concret pentru susținerea lor”.

„Declarațiile neprofesioniste despre politica americană nu pot ține locul unor răspunsuri privind interesele economice și strategice ale României”, mai spune Predoiu.

În final el cere inclusiv PNL, „condus de dl președinte Ilie Bolojan (…) să clarifice ce viziune comună asupra politicii externe și a Parteneriatului Strategic cu SUA poate construi alături de USR” după „ieșirea din decor a dlui Fritz”.

„USR, condus de dl Fritz, este partidul cu care PNL, condus de dl președinte Bolojan, se pregătește să se alieze politic și electoral; de fapt, USR ar fi partidul în care PNL deja se „topește ideologic” și prin „infuzie” de personal „reformist”, prin nume gen Pâslaru și Gheorghiu, progresiv, încă din 2025, programat. Deci, care va fi poziția PNL, dincolo de declarații, după eventuala formare a unei alianțe cu USR?!”, întreabă Predoiu.

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