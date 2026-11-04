Alin Tișe îi vrea locul lui Bolojan în fruntea PNL. Cine sare în apărarea șefului liberalilor

Miercuri, 4 noiembrie 2026, Alin Tișe a declarat că va candida, la următorul Congres al PNL, pentru funcția de președinte al partidului.

Astfel, Tișe evidențiază încă o dată faptul că este într-un război deschis cu Ilie Bolojan, fost premier și actual președinte al liberalilor.

„În urma susținerii colegilor liberali, îmi anunț candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres”, a declarat Alin Tișe, potrivit Cluj24.ro.

Alin Tișe, fără sprijinul liberalilor din Cluj

Prima reacție la această declarație a venit din partea lui Daniel Buda, președintele PNL Cluj.

Acesta a precizat că nu îl va susține pe Tișe pentru funcția de lider al partidului.

„Nu-mi aduc aminte să fie vreun Congres convocat în momentul de față în pregătire. Fiecare membru de partid este liber să candideze pentru orice funcție dorește. Direcția pe care o are PNL a fost una corectă și asumată de întreaga conducere. PNL n-a greșit cu nimic în demersurile din ultimii doi ani de zile. Am fost parte integrantă din deciziile luate de PNL. Am făcut tot ce este necesar pentru democrația din România. Va avea nevoie de aprobare de la organizația din Cluj? Nu este nevoie de nicio avizare din câte știu eu. Dacă se va cere asta se va vota”, a declarat Daniel Buda, potrivit sursei citate.

Reacție și din partea președintelui Senatului

Tișe a fost taxat pentru declarația sa și de președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Oricine poate declara orice, aceasta este esența și tradiția acestui partid, din care sunt mândru că fac parte de 24 de ani. Important este să fim consecvenți în acțiunile noastre, pentru că până la urmă asta rămâne după un om politic, pe lângă realizările administrative și profesionale. Iar în ultima perioadă, eu cred că Partidul Național Liberal și-a recăpătat consecvența și a păstrat o linie clară, iar rezultatele se vor vedea în alegerile din 2028”, a declarat președintele Senatului.

Cât despre organizarea unui Congres, Abrudean a lăsat să se înțeleagă faptul că, în perioada următoare, liberalii analizează acest aspect.

„Momentan nu știu să fie anunțat vreun Congres, doar ce am avut ultimul la începutul verii, când nu a fost înghesuială pentru candidaturi. Sigur că am avut și decizii ale instanțelor în premieră, care au suspendat hotărârile ulterior, ceva nemaiîntâlnit în perioada recentă. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie organizat un Congres pentru clarificarea apelor în PNL, chiar zilele trecute am susținut asta. Dar asta se va decide în forurile statutare ale partidului. Vom discuta la acel moment despre susțineri și opțiuni”, a mai spus Mircea Abrudean.

Tișe, război declarat lui Ilie Bolojan

Președintele Consiliului Județean Cluj este unul dintre principalii lideri ai mișcării anti-Bolojan din interiorul PNL.

În ultima perioadă, acesta a lansat numeroase declarații împotriva șefului liberalilor la nivel național.

Acesta nu s-a ferit să-l acuze pe Bolojan că a blocat formarea Guvernului României pentru a rămâne premier și că a schimbat poziția PNL în negocierile de la Cotroceni.