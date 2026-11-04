Invitat de ziarul Adevărul să participe la o dezbatere privind problemele din agricultura românească, ministrul Agriculturii a stârnit nemulțumire în rândul fermierilor.

Deși importul produselor agricole din Ucraina, pe fondul războiului, a iscat valuri de nemulțumire în rândul fermierilor, oficialul a vorbit despre impactul pozitiv pe care conflictul militar din țara vecină l-a avut asupra sectorului agricol din țara noastră.

„Dacă analizăm foarte bine ceea ce s-a întâmplat în 2024, bineînțeles, nu că îmi asum politic acest lucru – mi l-am asumat ca un om politic care a fost în Guvernul României și a ajutat agricultura – dacă nu veneam cu acele forme de sprijin, și să știți că războiul din Ucraina ne-a ajutat, pentru că, atunci când este o criză, o țară are o oportunitate dacă știi să o speculezi. Și am venit cu acele forme de sprijin. 2024 a fost un an greu pentru agricultură. În 2025, jumătate din suprafața agricolă a țării putea fi pârloagă. Ce s-a întâmplat prin acele forme de sprijin? Statul român a beneficiat în PIB-ul României cu o creștere de 200 de miliarde din agricultură, industrie alimentară și zootehnie”, a precizat ministrul Agriculturii, potrivit Adevărul, notează AgroTV.ro.

Florin Barbu i-a supărat pe fermieri

Declarația ministrului a stârnit un val de reacții din partea agricultorilor.

Sursa citată notează faptul că, din cauza războiului din Ucraina, produsele ucrainene, mult mai ieftine, au invadat practic piețele românești.

Iar din această cauză România și, implicit, Uniunea Europeană au pierdut 9,1 milioane de euro doar din sectorul agricol.

Mai mult, AgroTV.ro mai arată și faptul că prezența pe piețele din România a cerealelor ucrainene a avut ca efect blocarea Portului Constanța, în detrimentul fermierilor români.

Mai mult, producătorii ucraineni au fost scutiți de taxe și restricții pentru importurile UE, evitând și condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană.

De asemenea, războiul declanșat de Rusia în Ucraina a generat o creștere a prețurilor pentru îngrășăminte.

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