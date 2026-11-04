Trump pierde controlul Congresului. Directorul INSCOP avertizează asupra unui „război politic dur” în SUA

Victoria democraților la alegerile din Statele Unite ar putea declanșa o confruntare politică puternică între Donald Trump și noua majoritate din Congres. Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, avertizează că președintele american ar putea adopta decizii imprevizibile în politica externă, domeniu cu implicații directe inclusiv pentru România. Analistul consideră că rezultatul scrutinului schimbă și calculele republicanilor pentru alegerile prezidențiale din 2028.

Alegerile intermediare desfășurate marți, 3 noiembrie, în Statele Unite au schimbat raportul de forțe de la Washington. Democrații au obținut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, după victorii importante inclusiv în state considerate favorabile republicanilor.

Într-o analiză publicată miercuri, 4 noiembrie, pe platforma Informat.ro, Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică posibilele consecințe ale rezultatului electoral asupra administrației Donald Trump.

Potrivit acestuia, succesul democraților nu reprezintă o surpriză totală, având în vedere istoricul alegerilor intermediare și estimările anterioare scrutinului. Amploarea rezultatului este însă mult peste ceea ce se anticipa.

„Amploarea valului democrat înseamnă o înfrângere umilitoare pentru președintele Trump”, susține directorul INSCOP.

Donald Trump ar putea deveni mai imprevizibil în politica externă

Una dintre principalele consecințe identificate de Remus Ștefureac privește politica externă a Statelor Unite.

Analistul consideră că Donald Trump va încerca să își folosească la maximum atribuțiile prezidențiale în domeniile în care puterea executivă are o influență importantă. În condițiile în care democrații controlează ambele camere ale Congresului, președintele american va avea mai puțin spațiu de manevră pentru promovarea inițiativelor legislative.

În schimb, politica externă ar putea deveni un instrument important în negocierile cu opoziția.

„Va urma un război politic dur”, avertizează Ștefureac.

În opinia sa, administrația Trump ar putea recurge la acțiuni greu de anticipat pentru a demonstra forță și pentru a obține avantaje în negocierile cu noua majoritate democrată. Această evoluție ar avea importanță și pentru România, având în vedere relațiile strategice cu Statele Unite, cooperarea militară și rolul Washingtonului în cadrul NATO.

Democrații ar putea declanșa anchete împotriva administrației Trump

Directorul INSCOP anticipează și o intensificare a confruntărilor instituționale dintre Casa Albă și Congres. Democrații vor avea posibilitatea să inițieze investigații parlamentare asupra activității administrației republicane, folosind atribuțiile de control ale legislativului.

Totuși, Ștefureac consideră că o eventuală procedură de destituire a președintelui nu ar avea suficiente voturi pentru a fi finalizată. Constituția americană prevede că punerea sub acuzare a unui președinte poate fi decisă de Camera Reprezentanților cu majoritate simplă, dar condamnarea și înlăturarea din funcție necesită votul a două treimi dintre senatorii prezenți.

O asemenea majoritate nu este asigurată de rezultatul obținut de democrați. În același timp, Donald Trump poate folosi dreptul de veto împotriva proiectelor legislative adoptate de Congres. Pentru anularea unui veto prezidențial este necesară o majoritate de două treimi în fiecare dintre cele două camere.

Marco Rubio, în atenția republicanilor pentru alegerile din 2028

Analiza directorului INSCOP privește și viitoarea competiție pentru Casa Albă. Potrivit lui Remus Ștefureac, rezultatele alegerilor intermediare ar putea influența poziționarea principalilor politicieni republicani care ar putea intra în cursa prezidențială din 2028.

În acest context, analistul consideră că Marco Rubio, actualul secretar de stat american, câștigă vizibilitate ca posibil candidat republican. Evaluarea sa are în vedere rezultatele favorabile republicanilor în Florida, dar și victoria democraților în Ohio, statul natal al vicepreședintelui JD Vance. Această interpretare nu reprezintă însă o confirmare a unei candidaturi. Partidul Republican nu și-a desemnat candidatul pentru scrutinul prezidențial din 2028.

Ce provocări au democrații după câștigarea Congresului

Remus Ștefureac atrage atenția că victoria din noiembrie 2026 nu garantează succesul democraților la următoarele alegeri prezidențiale. În opinia sa, partidul va trebui să identifice un lider capabil să unească diferitele curente politice interne și să reducă tensiunile dintre aripile formațiunii. Analistul consideră că gestionarea acestor diferențe va reprezenta una dintre principalele provocări pentru democrați în următorii doi ani.