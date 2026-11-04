Alin Tișe și-a anunțat candidatura la șefia PNL. El este liderul „Platformei Conservatoare” din partid

Alin Tișe a făcut anunțul candidaturii la șefia PNL pe rețelele de socializare. El a scris că PNL se îndreaptă într-o direcție greșită.

„Și este momentul să oprim acest lucru! PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câștigat alegeri, al președinților de consilii județene, al parlamentarilor și al organizațiilor care țin partidul în viață. PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună”, a scris acesta.

„Nu am candidat niciodată în alianță cu PSD”

Liberalul de la Cluj a ținut să specifice că, în cariera sa, nu s-a aliat vreodată cu PSD în alegeri.

„Sunt de 25 de ani în Partidul Național Liberal. Cu susținerea colegilor din organizația PNL Cluj și prin vot direct, am câștigat cinci competiții electorale: patru mandate de președinte al Consiliului Județean Cluj și un mandat de senator.

Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd.

Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic.

Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar și antreprenor și asociat în mediul privat.

Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât și realitățile mediului privat.

Sunt unul dintre cei care muncesc, investesc, plătesc salarii, taxe și impozite, achită lunar rate bancare și creează locuri de muncă.

Un mediu de afaceri prosper înseamnă o țară prosperă. O țară în care salariile și pensiile românilor reprezintă drepturi de care nimeni nu trebuie să se atingă”, este descrierea pe care și-a făcut-o.

„Prin noi înșine, fără dependență de USR sau PSD”

„Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii. PNL, prin noi înșine! Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid. PNL NAȚIONAL LIBERAL CONSERVATOR Pentru calea dreaptă. Pentru o direcție corectă. Pentru un PNL național, unit, puternic, credibil și cu frică de Dumnezeu! Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna. Împreună vom câștiga, dragi liberali! Vă aștept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Național Liberal viitorul pe care îl merită!”, a mai transmis acesta. Platforma din PNL lansată de Alin Tișe „Eu nu fac parte din nicio tabără: nici a trădătorilor etichetați și nici a celor care au confiscat partidul și îl duc spre neomarxism. Eu susțin PNL împreună cu oamenii onești care timp de 20 de ani am activat doar aici și am adus voturi permanent pentru partid, mult peste votul electoral al partidului. Din această perspectivă vorbesc! Cred că sunt îndreptățit! Toți care simt astfel vor ajuta acest partid să se regăsească”, a spus el atunci. Mai mulți liberali și-au arătat susținerea public pentru inițiativa lui Alin Tișe. Rareș Bogdan, Alina Gorghiu sau Ionuț Stroe.

Ce șanse are Alin Tișe la șefia PNL

Cotidianul a scris în urmă cu câteva zile despre intenția acestuia de a-l înlocui pe Bolojan.

În PNL a pornit deja discuția despre organizarea unui eventual Congres, având în vedere că partidul a intrat în opoziție. Liberalii anti-Bolojan din partid ar prefera ca acest Congres să aibă loc mai târziu, pentru ca „opoziția din PNL” să aibă timp să se întărească. Liberalii care i-ar putea sta aproape lui Tișe recunosc că, momentan, nu ar avea șanse de câștig și că „a cam pus carul înaintea boilor”, au declarat surse.

Ce spune Bolojan