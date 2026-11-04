ANAF a publicat procedura pentru amnistia la TVA. Firmele pot scăpa de datorii retroactive și își pot recupera banii

ANAF a publicat procedura prin care firmele afectate de impunerea retroactivă a TVA pot beneficia de amnistie fiscală. Ordinul nr. 1.512/2026, apărut marți, 3 noiembrie, în Monitorul Oficial, stabilește regulile pentru anularea datoriilor și recuperarea sumelor deja achitate. Măsura vizează anumite obligații fiscale stabilite pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 27 august 2026.

Ordinul, semnat de președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, stabilește modul în care autoritățile fiscale trebuie să aplice Legea nr. 177/2026, intrată în vigoare la 27 august. Deși legea prevedea că procedura trebuie aprobată în cel mult 30 de zile, documentul a fost publicat cu o întârziere de peste cinci săptămâni față de termenul legal.

Noile reglementări îi vizează, în principal, pe antreprenorii cărora ANAF le-a anulat codul de TVA în anii anteriori. Ulterior, aceștia au primit decizii prin care li s-a cerut să achite retroactiv taxa, împreună cu dobânzi și penalități. În unele cazuri, firmele au reclamat datorii de zeci de mii de euro, deși susțin că nu au colectat TVA de la clienți.

Cine beneficiază de amnistia fiscală și cum se anulează datoriile

Potrivit Legii nr. 177/2026, pot fi anulate anumite diferențe de TVA stabilite de ANAF în urma anulării înregistrării în scopuri de TVA. Măsura se aplică și dobânzilor și penalităților aferente. Nu toate firmele cu un cod de TVA anulat beneficiază însă de această facilitate. Sunt vizate situațiile prevăzute expres de Codul fiscal, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și intrarea în vigoare a legii.

Un aspect important este că anularea obligațiilor fiscale eligibile se face din oficiu. ANAF trebuie să identifice contribuabilii și să emită deciziile de anulare, pe care ulterior le comunică firmelor. În schimb, antreprenorii care au achitat deja sumele respective trebuie să depună o cerere pentru a le recupera. Formularul necesar este inclus în ordinul publicat în Monitorul Oficial. Procedura prevede și că eventualele datorii restante ale contribuabilului vor fi compensate din sumele care trebuie restituite. Documentul cuprinde patru proceduri și două formulare, referitoare la anularea obligațiilor fiscale și solicitarea restituirii banilor.

Totodată, inspectorii fiscali au la dispoziție maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii pentru întocmirea listelor cu obligațiile care pot fi anulate, în cazurile prevăzute de ordin.

Amnistia include și anumite obligații de TVA ale cooperativelor agricole, în condițiile stabilite de lege.

ANAF verifică facturile și bonurile fiscale din sistemele electronice

Pentru a stabili ce firme pot beneficia de amnistie, ANAF va analiza informațiile existente în evidențele fiscale. Instituția va utiliza inclusiv datele din sistemele RO e-Factura și RO e-Case de marcat electronice. Inspectorii vor verifica dacă societățile au înscris separat TVA în facturile sau bonurile fiscale emise în perioadele pentru care au fost stabilite obligațiile. Verificările vor fi efectuate pentru fiecare perioadă fiscală vizată de deciziile de impunere.

Dacă o firmă a evidențiat TVA separat în toate documentele fiscale aferente unei perioade, obligațiile respective nu vor fi anulate în baza acestei legi.

În situațiile în care au fost emise atât documente cu TVA evidențiat distinct, cât și documente fără TVA, autoritățile vor face o diferențiere între sume. Obligațiile care nu se încadrează în amnistie vor rămâne datorate.

Pentru firmele care îndeplinesc condițiile legale, dar nu au primit încă deciziile de impunere emise anterior intrării în vigoare a legii, procedura prevede că acestea nu vor mai fi comunicate, în situațiile acoperite de amnistie.

Avocata antreprenorilor avertizează că au rămas probleme nerezolvate

Avocata Alina Nica, fondatoarea casei de avocatură Lawyeresse, care a reprezentat antreprenori afectați de impunerile retroactive, consideră că ordinul ANAF reprezintă un pas înainte. Cu toate acestea, ea atrage atenția că anumite situații nu au fost reglementate.

„Am depus observații în consultarea publică, iar o parte au fost avute în vedere. Forma finală a adăugat o soluție pentru eșalonări, a pus un termen de 45 de zile pentru listele întocmite de inspecție și a transformat respingerea cererii de restituire într-un act motivat și contestabil. Au rămas însă neacoperite exact alte puncte: oprirea executărilor silite și a popririlor, dobânda cuvenită de la data plății, nu doar pentru restituirea întârziată, situația celor cărora li s-a atras răspunderea solidară, firmele intrate în insolvență și lipsa unei căi rapide până la întocmirea listelor”, a scris Alina Nica pe Facebook.

Avocata consideră că antreprenorii afectați vor trebui în continuare să urmărească individual aplicarea amnistiei și, în anumite situații, să depună contestații.