Dan Dungaciu vede o oportunitate politică pentru Donald Trump după înfrângerea din midterms: Nu devine automat „lame duck”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a reacționat la rezultatul alegerilor din SUA, unde Democrații au obținut victorii importante. Partidul Democrat are majoritate atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, după scrutinul care tocmai ce a avut loc. Cu toate acestea, Dan Dungaciu a spus că Donald Trump nu ar trebui considerat scos din joc. Dungaciu este un fan al președintelui american, căruia i-a dedicat mai multe cărți.

„Potrivit proiecțiilor, democrații au obținut o mare victorie și controlul asupra ambelor Camere ale Congresului. Donald Trump, el însuși, a felicitat Partidul Democrat pentru această victorie.

Dar, vorba lui Mark Twain, din 1897, când presa a răspândit informații potrivit cărora scriitorul ar fi murit: știrile despre moartea mea sunt mult exagerate!”, a scris Dungaciu într-un comunicat de pe site-ul partidului.

Vicepreședintele AUR a încercat să minimizeze înfrângerea lui Donald Trump, spunând că și alți președinți americani, precum Barack Obama sau Bill Clinton, au pierdut alegeri midterm.

„Totuși, faptul că o asemenea pierdere este obișnuită statistic nu înseamnă că rezultatul politic al scrutinului ar fi lipsit de semnificație, mai ales când s-au conturat sub forma unui „val albastru”. Dimpotrivă, consecințele sale asupra capacității președintelui de a guverna, de a-și promova agenda legislativă și de a pregăti următoarea confruntare prezidențială pot fi considerabile”, a admis totuși Dungaciu.

„Deși Trump se confruntă cu o popularitate redusă, comparația fundamentală este: în raport cu cine?”

Liderul AUR vede în înfrângerea republicană o oportunitate pentru președintele Donald Trump de a reveni la rolul care i-a adus succesul în alegerile pentru Casa Albă: cel antisistem.

„Pierderea controlului Congresului nu îl transformă automat pe Trump într-un președinte lipsit de influență, cum s-a observat deja. Dimpotrivă, confruntarea cu o majoritate democrată i-ar putea permite să revină la postura sa politică familiară: președintele care se prezintă drept adversar al establishmentului de la Washington.

În plus, deși Trump se confruntă cu o popularitate redusă (circa 37%), comparația fundamentală este: în raport cu cine? Congresul este considerabil mai nepopular decât președintele în ochii americanilor (undeva la 10%). Diferența dintre cele două cifre citate este de 27 de puncte procentuale. Un președinte care pierde majoritatea parlamentară nu devine automat lipsit de influență, mai ales când instituția care urmează să îl controleze este ea însăși foarte nepopulară”, scrie Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: Din 2027, administrația va trebui să opereze într-un regim de putere divizată

Dan Dungaciu vorbește și despre instrumentele care îi rămân lui Trump în contextul în care își pierde unul dintre aliații importanți: congresul republican.

„Trump nu își pierde președinția, dar pierde un instrument esențial: capacitatea de a guverna cu sprijinul majorităților republicane din ambele Camere ale Congresului. După 3 ianuarie 2027, când se instalează noul Congres, administrația va trebui să opereze într-un regim de putere divizată. Până atunci, actuala majoritate republicană mai are o perioadă în care poate adopta măsuri legislative și confirma numiri.”

Prim-vicepreședintele AUR a identificat cinci moduri prin care Trump își poate exercita în continuare puterea.

Guvernarea prin atribuțiile executive Negocierea unor acorduri punctuale cu democrații Concentrarea asupra politicii externe Folosirea dreptului de veto și apărarea politicilor existente. Strategia pe care Trump a anunțat-o deja: „Mr. Veto” Folosirea perioadei de tranziție până în ianuarie 2027

Dan Dungaciu a vorbit și despre implicațiile pe care victoria Democraților le-ar putea avea pentru România. „Nu se poate afirma că scrutinul nu va avea niciun efect asupra României. Există câteva domenii în care Congresul poate interveni direct: bugetul apărării, finanțarea prezenței militare americane în Europa, sprijinul pentru Ucraina și supravegherea politicii externe. Asta, teoeretic.”

Dan Dungaciu: Știrea despre moartea politică a lui Donald Trump este „mult exagerată”

În concluzia analizei sale, Dan Dungaciu spune că Statele Unite vor intra într-o perioadă de conflict politic între executiv, latură condusă de MAGA, și legislativ, care a ajuns în tabăra Democraților.

„Pe plan politic, rezultatul scrutinului îi oferă administrației un motiv să reevalueze dosarele care au contat pentru electorat: costul vieții/prețul energiei, războiul din Iran și preocupările privind corupția s-au numărat printre temele importante ale votului din 3 noiembrie, cel puțin confirm sondajelor.

Donald Trump nu devine automat un președinte lipsit de putere. În schimb, trece de la o președinție susținută de majorități republicane la una în care executivul și Congresul se vor controla reciproc mult mai intens. Paradoxul este că Trump poate continua să fie un președinte executiv foarte puternic, dar cu o capacitate legislativă considerabil redusă.

Tocmai de aici va decurge confruntarea politică a următorilor doi ani: între o președinție consolidată în anumite domenii de jurisprudența Curții Supreme și un Congres democrat care deține instrumentele constituționale ale controlului parlamentar.

Știrea despre moartea politică a lui Donald Trump este „mult exagerată”.

Să ne punem centurile de siguranță și să nu divizăm și mai mult și nesăbuit statul român”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR”, a concluzionat Dungaciu.