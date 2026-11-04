Ce se întâmplă cu impozitele și taxa de parcare în București, în 2027. Anunțul PMB

Bucureștenii ar urma să plătească aceleași impozite și taxe locale și în 2027, după majorările aplicate anul acesta. PMB a anunțat că Ciprian Ciucu a decis să mențină nivelul actual al acestora. Măsura vizează inclusiv taxa pentru parcarea de reședință și taxa de promovare turistică. Proiectul de hotărâre a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie votat de Consiliul General în decembrie.

Potrivit anunțului făcut de PMB, taxele și impozitele locale nu vor fi majorate anul viitor, dacă proiectul va fi aprobat. Decizia vine după ce impozitele pe locuințe au crescut, în medie, cu aproximativ 80% în 2026, potrivit calculelor publicate de Profit.ro.

De exemplu, proprietarul unui apartament cu trei camere din Capitală, care plătea anterior un impozit de 198 de lei, a ajuns să achite 355 de lei în 2026. Nici taxa pentru parcarea de reședință nu ar urma să crească. Potrivit proiectului, tarifele anuale rămân diferențiate în funcție de zona în care se află locul de parcare:

Zona A – 796 de lei pe an

Zona B – 663 de lei pe an

Zona C – 530 de lei pe an

Zona D – 397 de lei pe an

Taxa poate fi achitată în două tranșe egale, până la 31 martie și 30 septembrie.

În același timp, taxa de promovare turistică se menține la 10 lei pentru fiecare turist, pe noapte de cazare.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Reduceri pentru plata anticipată a impozitelor

Proiectul păstrează și bonificația de 10% pentru contribuabilii care își achită integral impozitele până la 31 martie. Reducerea se aplică impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Totodată, proprietarii mașinilor hibride cu emisii de CO2 de cel mult 50 g/km vor beneficia în continuare de o reducere de 30% a impozitului auto.

Există însă diferențe în cazul taxelor aplicate autovehiculelor de transport marfă. Valorile acestora sunt stabilite în funcție de tonaj, numărul de axe și caracteristicile vehiculului.

Apar noi taxe pentru autorizațiile de construire

Deși majoritatea taxelor locale ar urma să rămână neschimbate, proiectul introduce și prevederi privind autorizarea construcțiilor, în baza noului Cod al urbanismului. Pentru regularizarea lucrărilor realizate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, sunt prevăzute taxe calculate în funcție de valoarea construcției.

În cazul clădirilor rezidențiale și al anexelor, taxa va reprezenta 5% din valoarea autorizată a lucrărilor. Pentru alte tipuri de construcții, procentul ajunge la 10%, fiind luată în calcul și valoarea instalațiilor aferente.

Pentru lucrările care beneficiază de o procedură simplificată, taxele propuse sunt mai mici. Acestea vor reprezenta 0,25% din valoarea lucrărilor pentru clădirile rezidențiale și anexe, respectiv 0,50% pentru celelalte construcții.