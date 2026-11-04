Reacția lui Dominic Fritz după alegerile din SUA. Liderul USR avertizează PSD și anunță o victorie împotriva sistemului

Președintele USR, Dominic Fritz, a publicat un mesaj politic imediat după aflarea primelor rezultate electorale din Statele Unite. Liderul opoziției a comentat victoria obținută de Partidul Democrat în ambele camere ale Congresului american.

El a caracterizat rezultatul drept un veritabil masacru electoral pentru republicani. Conform proiecțiilor media, Donald Trump va rămâne fără sprijin legislativ major în ultimii doi ani de mandat prezidențial.

Dominic Fritz a subliniat surprizele electorale apărute la urne. El a oferit exemplul statului Kansas. Acolo, alegătorii vor trimite un senator democrat la Washington pentru prima dată din anul 1932. Liderul USR consideră că americanii au votat masiv pentru o schimbare politică clară. Acesta a precizat că cetățenii din SUA au respins o retorică bazată pe ură și pe politici egoiste.

Mesaj pentru PSD și scena politică internă

Liderul USR a extrapolat rezultatele din America la situația politică din România. El a transmis un mesaj dur partidelor aflate la putere. Dominic Fritz a vizat direct Partidul Social Democrat în declarația sa publică. El consideră că frustrarea cetățenilor români față de corupție și inflație va sancționa actuala guvernare la viitoarele alegeri.

„Aviz borfașilor aroganți din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupția voastră afișată nerușinat, în timp ce prețurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura și pe voi”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Politicianul a adăugat că rezultatele din America oferă o lecție importantă. El a menționat și mișcările electorale recente din Ungaria și Serbia. Concluzia sa este că sistemul politic consacrat poate fi învins printr-o organizare riguroasă. Opoziția nu trebuie să cedeze deloc în fața intimidărilor politice.

Viitorul parteneriatului strategic româno-american

Declarația liderului USR a atins și tema relațiilor externe. El a anticipat un declin vizibil al mișcării politice MAGA. În acest context nou, România trebuie să își consolideze parteneriatul strategic cu Statele Unite. Dominic Fritz a cerut o abordare diplomatică fermă. Bucureștiul trebuie să evite orice derapaj ideologic spre extrema dreaptă pe plan internațional, scrie Fritz.

Președintele USR a precizat că interesele comune reprezintă baza acestei colaborări externe. Statutul României de națiune europeană asigură o relație de parteneriat echitabilă cu Statele Unite. Democrații americani au preluat marți controlul total asupra Congresului. Ei au obținut victorii esențiale în bastioane republicane istorice precum Kansas și Texas. Aceste rezultate vor limita considerabil acțiunile președintelui american. Administrația de la Casa Albă va întâmpina blocaje legislative majore până la finalul mandatului.